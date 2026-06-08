Lavrov'dan Zelenskiy'e mektup tepkisi: Nazik insanlar böyle yapmaz
© Sputnik / Kristina Solovyova / Multimedya arşivine gidinВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и главы МИД Бангладеш Х. Рахмана
© Sputnik / Kristina Solovyova/
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Zelenskiy'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yazdığı özel mektubun tüm dünyaya dağıtılmasına tepki gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bangladeşli mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ukrayna ile müzakere olasılıklarına değinen Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) bu konuda ayrıntılı değerlendirmelerde bulunduğunu hatırlattı.
Lavrov, bu değerlendirmelerin Vladimir Zelenskiy'in Putin'e hitaben yazdığı ancak tüm dünyaya servis edilen geniş kapsamlı mektubu da dikkate alarak yapıldığını belirtti.
Ukrayna ile müzakere olasılıklarına değinen Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) bu konuda ayrıntılı değerlendirmelerde bulunduğunu hatırlattı.
Lavrov, bu değerlendirmelerin Vladimir Zelenskiy'in Putin'e hitaben yazdığı ancak tüm dünyaya servis edilen geniş kapsamlı mektubu da dikkate alarak yapıldığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı diplomatik nezakete dikkat çekti
Mektubun gönderilme ve paylaşılma şeklini eleştiren Lavrov, diplomatik teamüllerin dışına çıkıldığını kaydetti.
Lavrov, muhatabına ulaşması gereken bir mektubun uluslararası kamuoyuna dağıtılmasını doğru bulmadığını vurgulayarak, "Mektup Devlet Başkanı Putin'e hitaben yazılmıştı ancak nedense tüm dünyaya dağıtıldı. Herhalde nazik insanlar böyle yapmaz" ifadelerini kullandı.
📍Lavrov'un öne çıkan diğer açıklamaları:
🔴ABD, Alaska'da varılan anlaşmalara geri dönmeye henüz ilgi göstermiyor
🔴Putin yakın zamanda, Rusya'nın Anchorage'daki Rusya-ABD zirvesinde varılan mutabakatları esas almaya hazır olduğunu doğruladı
🔴Moskova, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Kiev'e destek konusundaki açıklamalarından endişe duyuyor
🔴Batı'nın, bizzat desteklediği anlaşmaları uygulamayı reddettiği geçmişteki başarısızlıkların tekrarlanmayacağını umuyoruz
Lavrov, muhatabına ulaşması gereken bir mektubun uluslararası kamuoyuna dağıtılmasını doğru bulmadığını vurgulayarak, "Mektup Devlet Başkanı Putin'e hitaben yazılmıştı ancak nedense tüm dünyaya dağıtıldı. Herhalde nazik insanlar böyle yapmaz" ifadelerini kullandı.
📍Lavrov'un öne çıkan diğer açıklamaları:
🔴ABD, Alaska'da varılan anlaşmalara geri dönmeye henüz ilgi göstermiyor
🔴Putin yakın zamanda, Rusya'nın Anchorage'daki Rusya-ABD zirvesinde varılan mutabakatları esas almaya hazır olduğunu doğruladı
🔴Moskova, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Kiev'e destek konusundaki açıklamalarından endişe duyuyor
🔴Batı'nın, bizzat desteklediği anlaşmaları uygulamayı reddettiği geçmişteki başarısızlıkların tekrarlanmayacağını umuyoruz