https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/lavrovdan-zelenskiye-mektup-tepkisi-nazik-insanlar-boyle-yapmaz-1106340977.html

Lavrov'dan Zelenskiy'e mektup tepkisi: Nazik insanlar böyle yapmaz

Lavrov'dan Zelenskiy'e mektup tepkisi: Nazik insanlar böyle yapmaz

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Zelenskiy'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yazdığı özel mektubun tüm dünyaya dağıtılmasına tepki gösterdi. 08.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-08T15:17+0300

2026-06-08T15:17+0300

2026-06-08T15:17+0300

ukrayna kri̇zi̇

vladimir putin

rusya

ukrayna

alaska

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

sergey lavrov

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bangladeşli mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ukrayna ile müzakere olasılıklarına değinen Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) bu konuda ayrıntılı değerlendirmelerde bulunduğunu hatırlattı.Lavrov, bu değerlendirmelerin Vladimir Zelenskiy'in Putin'e hitaben yazdığı ancak tüm dünyaya servis edilen geniş kapsamlı mektubu da dikkate alarak yapıldığını belirtti.Rusya Dışişleri Bakanı diplomatik nezakete dikkat çektiMektubun gönderilme ve paylaşılma şeklini eleştiren Lavrov, diplomatik teamüllerin dışına çıkıldığını kaydetti. Lavrov, muhatabına ulaşması gereken bir mektubun uluslararası kamuoyuna dağıtılmasını doğru bulmadığını vurgulayarak, "Mektup Devlet Başkanı Putin'e hitaben yazılmıştı ancak nedense tüm dünyaya dağıtıldı. Herhalde nazik insanlar böyle yapmaz" ifadelerini kullandı.📍Lavrov'un öne çıkan diğer açıklamaları:🔴ABD, Alaska'da varılan anlaşmalara geri dönmeye henüz ilgi göstermiyor🔴Putin yakın zamanda, Rusya'nın Anchorage'daki Rusya-ABD zirvesinde varılan mutabakatları esas almaya hazır olduğunu doğruladı🔴Moskova, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Kiev'e destek konusundaki açıklamalarından endişe duyuyor🔴Batı'nın, bizzat desteklediği anlaşmaları uygulamayı reddettiği geçmişteki başarısızlıkların tekrarlanmayacağını umuyoruz

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/rusyadan-ermenistan-secimlerine-sert-tepki-demokratik-prosedurler-kabaca-ihlal-edildi-1106337593.html

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vladimir putin, rusya, ukrayna, alaska, st. petersburg ekonomi forumu (spief), sergey lavrov