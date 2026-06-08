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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/lavrovdan-zelenskiye-mektup-tepkisi-nazik-insanlar-boyle-yapmaz-1106340977.html
Lavrov'dan Zelenskiy'e mektup tepkisi: Nazik insanlar böyle yapmaz
Lavrov'dan Zelenskiy'e mektup tepkisi: Nazik insanlar böyle yapmaz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Zelenskiy'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yazdığı özel mektubun tüm dünyaya dağıtılmasına tepki gösterdi. 08.06.2026, Sputnik Türkiye
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vladimir putin
rusya
ukrayna
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st. petersburg ekonomi forumu (spief)
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bangladeşli mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ukrayna ile müzakere olasılıklarına değinen Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) bu konuda ayrıntılı değerlendirmelerde bulunduğunu hatırlattı.Lavrov, bu değerlendirmelerin Vladimir Zelenskiy'in Putin'e hitaben yazdığı ancak tüm dünyaya servis edilen geniş kapsamlı mektubu da dikkate alarak yapıldığını belirtti.Rusya Dışişleri Bakanı diplomatik nezakete dikkat çektiMektubun gönderilme ve paylaşılma şeklini eleştiren Lavrov, diplomatik teamüllerin dışına çıkıldığını kaydetti. Lavrov, muhatabına ulaşması gereken bir mektubun uluslararası kamuoyuna dağıtılmasını doğru bulmadığını vurgulayarak, "Mektup Devlet Başkanı Putin'e hitaben yazılmıştı ancak nedense tüm dünyaya dağıtıldı. Herhalde nazik insanlar böyle yapmaz" ifadelerini kullandı.📍Lavrov'un öne çıkan diğer açıklamaları:🔴ABD, Alaska'da varılan anlaşmalara geri dönmeye henüz ilgi göstermiyor🔴Putin yakın zamanda, Rusya'nın Anchorage'daki Rusya-ABD zirvesinde varılan mutabakatları esas almaya hazır olduğunu doğruladı🔴Moskova, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Kiev'e destek konusundaki açıklamalarından endişe duyuyor🔴Batı'nın, bizzat desteklediği anlaşmaları uygulamayı reddettiği geçmişteki başarısızlıkların tekrarlanmayacağını umuyoruz
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/rusyadan-ermenistan-secimlerine-sert-tepki-demokratik-prosedurler-kabaca-ihlal-edildi-1106337593.html
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vladimir putin, rusya, ukrayna, alaska, st. petersburg ekonomi forumu (spief), sergey lavrov
vladimir putin, rusya, ukrayna, alaska, st. petersburg ekonomi forumu (spief), sergey lavrov

Lavrov'dan Zelenskiy'e mektup tepkisi: Nazik insanlar böyle yapmaz

15:17 08.06.2026
© Sputnik / Kristina Solovyova / Multimedya arşivine gidinВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и главы МИД Бангладеш Х. Рахмана
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и главы МИД Бангладеш Х. Рахмана - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
© Sputnik / Kristina Solovyova
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Zelenskiy'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yazdığı özel mektubun tüm dünyaya dağıtılmasına tepki gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bangladeşli mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna ile müzakere olasılıklarına değinen Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) bu konuda ayrıntılı değerlendirmelerde bulunduğunu hatırlattı.

Lavrov, bu değerlendirmelerin Vladimir Zelenskiy'in Putin'e hitaben yazdığı ancak tüm dünyaya servis edilen geniş kapsamlı mektubu da dikkate alarak yapıldığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı diplomatik nezakete dikkat çekti

Mektubun gönderilme ve paylaşılma şeklini eleştiren Lavrov, diplomatik teamüllerin dışına çıkıldığını kaydetti.

Lavrov, muhatabına ulaşması gereken bir mektubun uluslararası kamuoyuna dağıtılmasını doğru bulmadığını vurgulayarak, "Mektup Devlet Başkanı Putin'e hitaben yazılmıştı ancak nedense tüm dünyaya dağıtıldı. Herhalde nazik insanlar böyle yapmaz" ifadelerini kullandı.

📍Lavrov'un öne çıkan diğer açıklamaları:

🔴ABD, Alaska'da varılan anlaşmalara geri dönmeye henüz ilgi göstermiyor

🔴Putin yakın zamanda, Rusya'nın Anchorage'daki Rusya-ABD zirvesinde varılan mutabakatları esas almaya hazır olduğunu doğruladı

🔴Moskova, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Kiev'e destek konusundaki açıklamalarından endişe duyuyor

🔴Batı'nın, bizzat desteklediği anlaşmaları uygulamayı reddettiği geçmişteki başarısızlıkların tekrarlanmayacağını umuyoruz
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