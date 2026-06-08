https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/kvkkdan-guvenlik-kamerasi-uyarisi-is-yeri-ve-apartmanlarda-amac-disi-kullanim-yasak-1106334402.html

KVKK'dan güvenlik kamerası uyarısı: İş yeri ve apartmanlarda amaç dışı kullanım yasak

KVKK'dan güvenlik kamerası uyarısı: İş yeri ve apartmanlarda amaç dışı kullanım yasak

Sputnik Türkiye

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), iş yerleri ile apartman ve sitelerde kullanılan güvenlik kameraları konusunda önemli bir uyarıda bulundu. 08.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-08T12:08+0300

2026-06-08T12:08+0300

2026-06-08T12:09+0300

türki̇ye

güvenlik

kamera

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102802/48/1028024856_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_e2db36949d797c06b7b36d64d6ec2f35.jpg

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, son dönemde iş yerleri ile apartman ve sitelerde kurulu güvenlik kamerası sistemlerinin hukuka aykırı şekilde kullanıldığına yönelik şikayet ve başvuruların arttığını bildirdi.Kurum tarafından yapılan açıklamada, güvenlik amacıyla kurulan kamera sistemlerinin kullanımında kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uyulmasının zorunlu olduğu vurgulandı.Amaç dışı kullanım mahremiyet i̇hlali sayılabilirKVKK, iş yerlerinde bulunan kameraların güvenlik amacı dışında kullanılmasının hukuki sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti.Açıklamada, kameraların çalışanların verimliliğini ölçmek, disiplin sağlamak veya genel gözetim yapmak amacıyla ölçüsüz şekilde kullanılmasının, özel hayatın gizliliği hakkına müdahale anlamına gelebileceği belirtildi.Kurum, iş yerlerinde gerçekleştirilen kamera kayıtlarının ve kişisel veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun yürütülmesi gerektiğini hatırlattı.Tuvalet, soyunma odası ve dinlenme alanlarına kamera konulmamalıAçıklamada, güvenlik kamerası sistemlerinin kurulumu sırasında ortak alanlar ile özel alanların doğru şekilde ayrılması gerektiği vurgulandı.Bu kapsamda, tuvaletler, soyunma odaları, mescitler ve dinlenme alanları gibi kişilerin mahremiyet beklentisinin yüksek olduğu bölgelere kamera yerleştirilmemesi gerektiği ifade edildi.Apartman ve sitelerde kameralar daire i̇çini görmemeliKVKK, apartman ve sitelerde kullanılan güvenlik kameralarına ilişkin de önemli uyarılarda bulundu.Kamera sistemlerinin kurulumu sırasında apartman sakinlerinin makul mahremiyet beklentisinin dikkate alınması gerektiği belirtilirken, ortak alanların titizlikle belirlenmesi gerektiği kaydedildi.Ayrıca kameraların, bağımsız bölümlerin içini görecek şekilde daire kapılarının önüne yerleştirilmemesi gerektiği vurgulandı.Yüz Tanıma ve ses kaydı özelliklerine dikkatKurum açıklamasında, güvenlik kamerası sistemlerinin yalnızca kurulma amacıyla bağlantılı ölçüde veri işlemesi gerektiğine dikkat çekildi.Bu nedenle kamera sistemlerinde yüz tanıma veya ses kaydı gibi özel hayata müdahale niteliği taşıyabilecek teknolojilerin kullanılmaması gerektiği belirtildi.Kurallara uymayanlara i̇dari yaptırım uygulanabilecekKVKK, veri sorumlularının ilgili kişileri bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmesi, kişisel verilerin hukuka uygun şekilde işlenmesini sağlaması ve yetkisiz erişimi önleyici teknik ve idari tedbirleri alması gerektiğini bildirdi.Açıklamada, mevzuata aykırı kamera kullanımı tespit edilmesi halinde idari para cezası da dahil olmak üzere çeşitli idari yaptırımların uygulanabileceği uyarısında bulunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/safra-kesesinden-3-binin-uzerinde-tas-cikarildi-doktorlar-da-saskina-dondu-1106333905.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güvenlik, kamera