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Küçükçekmece'de metruk binada çökme: 3 kişi yaralandı
Küçükçekmece'de metruk binada çökme: 3 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan metruk bir binada meydana gelen kısmi çökme paniğe neden oldu. Olay sırasında binada bulunan 3 kişi yaralanırken... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T14:28+0300
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Olay, Küçükçekmece ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Şinasi Sokak'ta bulunan metruk bir binada meydana geldi.Henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın bir bölümünde kısmi çökme yaşandı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.Polis, i̇tfaiye ve afad ekipleri bölgeye sevk edildiİhbarın ardından bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi.Olası risklere karşı çevrede güvenlik önlemleri alınırken, ekipler çöken yapıda mahsur kalan kişilerin olup olmadığını belirlemek için çalışma başlattı.İki kişi enkazdan kurtarıldıOlay sırasında binada bulunan kişilerden biri kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.Diğer iki kişi ise ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yaralı olarak kurtarıldı.Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.Hastaneye sevk edilen yaralıların Muhammet T., Recep T. ve Murat T. olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/taksi-sikayetlerine-karsi-yeni-donem-basladi-sari-hat-devreye-girdi--1106337456.html
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i̇stanbul, küçükçekmece, çökme
i̇stanbul, küçükçekmece, çökme
Küçükçekmece'de metruk binada çökme: 3 kişi yaralandı
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan metruk bir binada meydana gelen kısmi çökme paniğe neden oldu. Olay sırasında binada bulunan 3 kişi yaralanırken, yaralılardan biri kendi imkanlarıyla dışarı çıktı, 2 kişi ise ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, Küçükçekmece ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Şinasi Sokak'ta bulunan metruk bir binada meydana geldi.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın bir bölümünde kısmi çökme yaşandı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Polis, i̇tfaiye ve afad ekipleri bölgeye sevk edildi
İhbarın ardından bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
Olası risklere karşı çevrede güvenlik önlemleri alınırken, ekipler çöken yapıda mahsur kalan kişilerin olup olmadığını belirlemek için çalışma başlattı.
İki kişi enkazdan kurtarıldı
Olay sırasında binada bulunan kişilerden biri kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.
Diğer iki kişi ise ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yaralı olarak kurtarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Hastaneye sevk edilen yaralıların Muhammet T., Recep T. ve Murat T. olduğu öğrenildi.