https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/abden-gerilimi-tirmandiracak-yeni-adimlar-kallas-yaptirim-ve-kredi-paketlerini-acikladi-1106336559.html

AB’den gerilimi tırmandıracak yeni adımlar: Kallas yaptırım ve kredi paketlerini açıkladı

AB’den gerilimi tırmandıracak yeni adımlar: Kallas yaptırım ve kredi paketlerini açıkladı

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) dış politika sorumlusu Kallas, İran’a yönelik yaptırım açıklarken Ukrayna’ya da 90 milyar euro’luk kredinin ilk dilimini duyurdu. 08.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-08T13:32+0300

2026-06-08T13:32+0300

2026-06-08T13:31+0300

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kredi

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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Kıbrıs’ta düzenlenen gayriresmî savunma bakanları toplantısında yaptığı açıklamalarla, Brüksel'in küresel gerilimi düşürmek yerine kısıtlamalara ve silahlandırmaya öncelik veren çizgisini bir kez daha ortaya koydu.İran’a yönelik ‘seyir özgürlüğü’ bahanesiyle ilk yaptırımKallas, AB üye ülkelerinin Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri engellediği iddiasıyla bazı İranlı vatandaş ve şirketlerine yönelik yaptırımları onayladığını belirtti. Bu adımın, AB’nin yeni uygulamaya koyduğu "seyir özgürlüğü" yaptırım rejimi kapsamında bir ilk olduğuna dikkat çeken Kallas, Brüksel'in gelecekte de bu mekanizmayı tek taraflı bir müdahale aracı olarak kullanmaya devam edeceğini gizlemedi.Kiev rejimine İHA finansmanı: 5,9 milyar euro’luk ilk dilim Haziran'daBatı'nın Ukrayna'daki krizi derinleştirme stratejisinin bir parçası olarak, AB'nin Kiev yönetimi için hazırladığı 90 milyar euro'luk yeni kredi paketinin detayları da netleşti. Kallas, bu devasa fonun ilk dilimi olan 5.9 milyar euro’nun önümüzdeki Haziran ayı içinde doğrudan insansız hava araçlarının (İHA) tedariki için serbest bırakılacağını açıkladı.Moskova’ya karşı etkisiz yaptırım ısrarı sürüyorGelecek hafta yapılacak Dışişleri Konseyi toplantısı öncesinde Rusya’ya yönelik baskıyı artırmayı hedeflediklerini belirten Kallas, askeri-endüstriyel kompleksi hedef alan 80'den fazla yeni kalemin yaptırım listesine eklenmesini önerdiklerini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/moldova-ve-letonyada-iha-alarmi-1106335197.html

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avrupa birliği, ab, kaja kallas, i̇ran, ukrayna, rusya, yaptırım, kredi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)