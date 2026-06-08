https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/abden-gerilimi-tirmandiracak-yeni-adimlar-kallas-yaptirim-ve-kredi-paketlerini-acikladi-1106336559.html
AB’den gerilimi tırmandıracak yeni adımlar: Kallas yaptırım ve kredi paketlerini açıkladı
AB’den gerilimi tırmandıracak yeni adımlar: Kallas yaptırım ve kredi paketlerini açıkladı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) dış politika sorumlusu Kallas, İran’a yönelik yaptırım açıklarken Ukrayna’ya da 90 milyar euro’luk kredinin ilk dilimini duyurdu. 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T13:32+0300
2026-06-08T13:32+0300
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ab
kaja kallas
i̇ran
ukrayna
rusya
yaptırım
kredi
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Kıbrıs’ta düzenlenen gayriresmî savunma bakanları toplantısında yaptığı açıklamalarla, Brüksel'in küresel gerilimi düşürmek yerine kısıtlamalara ve silahlandırmaya öncelik veren çizgisini bir kez daha ortaya koydu.İran’a yönelik ‘seyir özgürlüğü’ bahanesiyle ilk yaptırımKallas, AB üye ülkelerinin Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri engellediği iddiasıyla bazı İranlı vatandaş ve şirketlerine yönelik yaptırımları onayladığını belirtti. Bu adımın, AB’nin yeni uygulamaya koyduğu "seyir özgürlüğü" yaptırım rejimi kapsamında bir ilk olduğuna dikkat çeken Kallas, Brüksel'in gelecekte de bu mekanizmayı tek taraflı bir müdahale aracı olarak kullanmaya devam edeceğini gizlemedi.Kiev rejimine İHA finansmanı: 5,9 milyar euro’luk ilk dilim Haziran'daBatı'nın Ukrayna'daki krizi derinleştirme stratejisinin bir parçası olarak, AB'nin Kiev yönetimi için hazırladığı 90 milyar euro'luk yeni kredi paketinin detayları da netleşti. Kallas, bu devasa fonun ilk dilimi olan 5.9 milyar euro’nun önümüzdeki Haziran ayı içinde doğrudan insansız hava araçlarının (İHA) tedariki için serbest bırakılacağını açıkladı.Moskova’ya karşı etkisiz yaptırım ısrarı sürüyorGelecek hafta yapılacak Dışişleri Konseyi toplantısı öncesinde Rusya’ya yönelik baskıyı artırmayı hedeflediklerini belirten Kallas, askeri-endüstriyel kompleksi hedef alan 80'den fazla yeni kalemin yaptırım listesine eklenmesini önerdiklerini ifade etti.
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i̇ran
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rusya
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avrupa birliği, ab, kaja kallas, i̇ran, ukrayna, rusya, yaptırım, kredi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
avrupa birliği, ab, kaja kallas, i̇ran, ukrayna, rusya, yaptırım, kredi, i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
AB’den gerilimi tırmandıracak yeni adımlar: Kallas yaptırım ve kredi paketlerini açıkladı
Avrupa Birliği (AB) dış politika sorumlusu Kallas, İran’a yönelik yaptırım açıklarken Ukrayna’ya da 90 milyar euro’luk kredinin ilk dilimini duyurdu.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Kıbrıs’ta düzenlenen gayriresmî savunma bakanları toplantısında yaptığı açıklamalarla, Brüksel'in küresel gerilimi düşürmek yerine kısıtlamalara ve silahlandırmaya öncelik veren çizgisini bir kez daha ortaya koydu.
İran’a yönelik ‘seyir özgürlüğü’ bahanesiyle ilk yaptırım
Kallas, AB üye ülkelerinin Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri engellediği iddiasıyla bazı İranlı vatandaş ve şirketlerine yönelik yaptırımları onayladığını belirtti. Bu adımın, AB’nin yeni uygulamaya koyduğu "seyir özgürlüğü" yaptırım rejimi kapsamında bir ilk olduğuna dikkat çeken Kallas, Brüksel'in gelecekte de bu mekanizmayı tek taraflı bir müdahale aracı olarak kullanmaya devam edeceğini gizlemedi.
Kiev rejimine İHA finansmanı: 5,9 milyar euro’luk ilk dilim Haziran'da
Batı'nın Ukrayna'daki krizi derinleştirme stratejisinin bir parçası olarak, AB'nin Kiev yönetimi için hazırladığı 90 milyar euro'luk yeni kredi paketinin detayları da netleşti. Kallas, bu devasa fonun ilk dilimi olan 5.9 milyar euro’nun önümüzdeki Haziran ayı içinde doğrudan insansız hava araçlarının (İHA) tedariki için serbest bırakılacağını açıkladı.
Moskova’ya karşı etkisiz yaptırım ısrarı sürüyor
Gelecek hafta yapılacak Dışişleri Konseyi toplantısı öncesinde Rusya’ya yönelik baskıyı artırmayı hedeflediklerini belirten Kallas, askeri-endüstriyel kompleksi hedef alan 80'den fazla yeni kalemin yaptırım listesine eklenmesini önerdiklerini ifade etti.
Batı dünyası, Rusya ekonomisini ve savunma sanayisini kısıtlama kararlılığı sergilemeye çalışsa da, Avrupa'da ve genel olarak Batı'da birçok analist bu tür tek taraflı yaptırımların işlevsiz kaldığını ve hedeflenen sonuçları doğurmadığını giderek daha yüksek sesle dile getiriyor. Moskova’dan yapılan açıklamalarda da Rusya’nın yıllardır uygulanan bu gayrimeşru baskılara karşı gerekli bağışıklığı kazandığı, sanayisini yerlileştirerek tüm kısıtlamaları boşa çıkaracak güce ve alternatife sahip olduğu vurgulanıyor.