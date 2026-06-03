https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/hindistanda-bir-otelin-restoraninda-cikan-yanginda-21-kisi-hayatini-kaybetti-1106216241.html
Hindistan'da bir otelin restoranında çıkan yangında 21 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da bir otelin restoranında çıkan yangında 21 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir otelin restoranında çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 21 kişi öldü. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T11:47+0300
2026-06-03T11:47+0300
2026-06-03T11:47+0300
dünya
yeni delhi
hindistan başbakanı narendra modi
yangın
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Yeni Delhi'de yaklaşık 40 kişinin konakladığı 5 katlı otelin bodrum katındaki restoranda yerel saatle 08.50 sularında yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yangının çıktığı sırada otelde kalanların büyük kısmının uyuduğu belirtildi.Olayda ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ekipler tarafından kurtarıldı.Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/kenyada-yatili-kiz-okulunda-yangin-16-ogrenci-hayatini-kaybetti-79-yarali-1106083743.html
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yeni delhi, hindistan başbakanı narendra modi, yangın
yeni delhi, hindistan başbakanı narendra modi, yangın
Hindistan'da bir otelin restoranında çıkan yangında 21 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir otelin restoranında çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 21 kişi öldü.
Yeni Delhi'de yaklaşık 40 kişinin konakladığı 5 katlı otelin bodrum katındaki restoranda yerel saatle 08.50 sularında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangının çıktığı sırada otelde kalanların büyük kısmının uyuduğu belirtildi.
Olayda ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.