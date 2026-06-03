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Hindistan'da bir otelin restoranında çıkan yangında 21 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da bir otelin restoranında çıkan yangında 21 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir otelin restoranında çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 21 kişi öldü. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
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2026-06-03T11:47+0300
dünya
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hindistan başbakanı narendra modi
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Yeni Delhi'de yaklaşık 40 kişinin konakladığı 5 katlı otelin bodrum katındaki restoranda yerel saatle 08.50 sularında yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yangının çıktığı sırada otelde kalanların büyük kısmının uyuduğu belirtildi.Olayda ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ekipler tarafından kurtarıldı.Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/kenyada-yatili-kiz-okulunda-yangin-16-ogrenci-hayatini-kaybetti-79-yarali-1106083743.html
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yeni delhi, hindistan başbakanı narendra modi, yangın
yeni delhi, hindistan başbakanı narendra modi, yangın

Hindistan'da bir otelin restoranında çıkan yangında 21 kişi hayatını kaybetti

11:47 03.06.2026
© AP Photo / Manish SwarupHindistan'da bir otelin restoranında çıkan yangında 21 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da bir otelin restoranında çıkan yangında 21 kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Manish Swarup
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir otelin restoranında çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 21 kişi öldü.
Yeni Delhi'de yaklaşık 40 kişinin konakladığı 5 katlı otelin bodrum katındaki restoranda yerel saatle 08.50 sularında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangının çıktığı sırada otelde kalanların büyük kısmının uyuduğu belirtildi.
© AP Photo / Manish SwarupHindistan'da bir otelin restoranında çıkan yangında 21 kişi hayatını kaybetti
Hindistan'da bir otelin restoranında çıkan yangında 21 kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
Hindistan'da bir otelin restoranında çıkan yangında 21 kişi hayatını kaybetti
© AP Photo / Manish Swarup
Olayda ilk belirlemelere göre 21 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ekipler tarafından kurtarıldı.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.
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