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Kılıçdaroğlu çiftini tehdit etmişti: Şüpheli tutuklandı
Kılıçdaroğlu çiftini tehdit etmişti: Şüpheli tutuklandı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na yönelik sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan bir şüpheli... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T18:13+0300
2026-06-08T18:13+0300
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kemal kılıçdaroğlu
selvi kılıçdaroğlu
tehdit
tehdit dili
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp kurultayı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Şikayette, Daltonlar suç örgütünün adı kullanılarak sosyal medya üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu hakkında tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı öne sürüldü.Soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda şüphelinin kimliği ve adresi tespit edildi. Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınan şüphelinin evinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Hakimlik, şüphelinin 'suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak' ve 'kadına karşı tehdit' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/chpde-sali-belirsizligi-grup-konusmasini-kim-yapacak-aciklama-geldi-1106334274.html
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türkiye, kemal kılıçdaroğlu, selvi kılıçdaroğlu, tehdit, tehdit dili, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp kurultayı, chp genel başkanlığı
türkiye, kemal kılıçdaroğlu, selvi kılıçdaroğlu, tehdit, tehdit dili, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp kurultayı, chp genel başkanlığı

Kılıçdaroğlu çiftini tehdit etmişti: Şüpheli tutuklandı

18:13 08.06.2026
© AASelvi- Kemal Kılıçdaroğlu
Selvi- Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
© AA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na yönelik sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan bir şüpheli tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in şikayeti üzerine soruşturma başlattı.
Şikayette, Daltonlar suç örgütünün adı kullanılarak sosyal medya üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu hakkında tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda şüphelinin kimliği ve adresi tespit edildi. Başsavcılığın talimatıyla gözaltına alınan şüphelinin evinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Hakimlik, şüphelinin 'suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak' ve 'kadına karşı tehdit' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.
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