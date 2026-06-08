https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/chpde-sali-belirsizligi-grup-konusmasini-kim-yapacak-aciklama-geldi-1106334274.html

CHP'de salı belirsizliği: Grup konuşmasını kim yapacak? Açıklama geldi

CHP'de salı belirsizliği: Grup konuşmasını kim yapacak? Açıklama geldi

Sputnik Türkiye

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacağını belirtti. 08.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-08T12:13+0300

2026-06-08T12:13+0300

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poli̇ti̇ka

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CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacağını belirtti.Yıldız, gazetecilerin soruları üzerine, Kılıçdaroğlu'nun partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda konuşup konuşmayacağına ilişkin "Tabii konuşacak." dedi.Kılıçdaroğlu'nun "kürsüye çağırılmayacağı" iddiasına yönelik Yıldız, "Öyle bir şey olmaz, merak etmeyin." ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/abdulkadir-selvi-chp-grubunda-kilicdaroglu-mu-yoksa-ozgur-ozel-mi-konusacak-1106328588.html

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