https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/chpde-sali-belirsizligi-grup-konusmasini-kim-yapacak-aciklama-geldi-1106334274.html
CHP'de salı belirsizliği: Grup konuşmasını kim yapacak? Açıklama geldi
CHP'de salı belirsizliği: Grup konuşmasını kim yapacak? Açıklama geldi
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CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacağını belirtti. 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T12:13+0300
2026-06-08T12:13+0300
2026-06-08T12:13+0300
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CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacağını belirtti.Yıldız, gazetecilerin soruları üzerine, Kılıçdaroğlu'nun partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda konuşup konuşmayacağına ilişkin "Tabii konuşacak." dedi.Kılıçdaroğlu'nun "kürsüye çağırılmayacağı" iddiasına yönelik Yıldız, "Öyle bir şey olmaz, merak etmeyin." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/abdulkadir-selvi-chp-grubunda-kilicdaroglu-mu-yoksa-ozgur-ozel-mi-konusacak-1106328588.html
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CHP'de salı belirsizliği: Grup konuşmasını kim yapacak? Açıklama geldi
CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacağını belirtti.
CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacağını belirtti.
Yıldız, gazetecilerin soruları üzerine, Kılıçdaroğlu'nun partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda konuşup konuşmayacağına ilişkin "Tabii konuşacak." dedi.
Kılıçdaroğlu'nun "kürsüye çağırılmayacağı" iddiasına yönelik Yıldız, "Öyle bir şey olmaz, merak etmeyin." ifadesini kullandı.