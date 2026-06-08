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CHP'de salı belirsizliği: Grup konuşmasını kim yapacak? Açıklama geldi
CHP'de salı belirsizliği: Grup konuşmasını kim yapacak? Açıklama geldi
Sputnik Türkiye
CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacağını belirtti. 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T12:13+0300
2026-06-08T12:13+0300
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CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacağını belirtti.Yıldız, gazetecilerin soruları üzerine, Kılıçdaroğlu'nun partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda konuşup konuşmayacağına ilişkin "Tabii konuşacak." dedi.Kılıçdaroğlu'nun "kürsüye çağırılmayacağı" iddiasına yönelik Yıldız, "Öyle bir şey olmaz, merak etmeyin." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/abdulkadir-selvi-chp-grubunda-kilicdaroglu-mu-yoksa-ozgur-ozel-mi-konusacak-1106328588.html
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CHP'de salı belirsizliği: Grup konuşmasını kim yapacak? Açıklama geldi

12:13 08.06.2026
Kılıçdaroğlu ve Özel'in mitingleri
Kılıçdaroğlu ve Özel'in mitingleri - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
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CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacağını belirtti.
CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacağını belirtti.
Yıldız, gazetecilerin soruları üzerine, Kılıçdaroğlu'nun partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda konuşup konuşmayacağına ilişkin "Tabii konuşacak." dedi.
Kılıçdaroğlu'nun "kürsüye çağırılmayacağı" iddiasına yönelik Yıldız, "Öyle bir şey olmaz, merak etmeyin." ifadesini kullandı.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
POLİTİKA
Abdulkadir Selvi: CHP grubunda Kılıçdaroğlu mu yoksa Özgür Özel mi konuşacak?
09:28
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