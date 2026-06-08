https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/kemal-kilicdarogu-kurultay-surecimizi-baslatiyoruz-1106350024.html
Kemal Kılıçdaroğu: Kurultay sürecimizi başlatıyoruz
Kemal Kılıçdaroğu: Kurultay sürecimizi başlatıyoruz
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kurultay sürecinin başlayacağını duyurdu. 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T20:38+0300
2026-06-08T20:38+0300
2026-06-08T21:00+0300
poli̇ti̇ka
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kurultay
olağanüstü kurultay
chp kurultayı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Kılıçdaroğlu, ''Biz, farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz. Birbirimize rakip değiliz; bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız. Hedefimiz net: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir. 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/chpnin-resmi-hesabi-ilk-kez-paylasim-yapti-imamoglu-ve-ozel-takipten-cikarildi-1106346617.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kurultay, olağanüstü kurultay, chp kurultayı
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kurultay, olağanüstü kurultay, chp kurultayı
Kemal Kılıçdaroğu: Kurultay sürecimizi başlatıyoruz
20:38 08.06.2026 (güncellendi: 21:00 08.06.2026)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kurultay sürecinin başlayacağını duyurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu, ''Biz, farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz. Birbirimize rakip değiliz; bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız. Hedefimiz net: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir. 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum'' dedi.