https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/kemal-kilicdarogu-kurultay-surecimizi-baslatiyoruz-1106350024.html

Kemal Kılıçdaroğu: Kurultay sürecimizi başlatıyoruz

Kemal Kılıçdaroğu: Kurultay sürecimizi başlatıyoruz

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kurultay sürecinin başlayacağını duyurdu. 08.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-08T20:38+0300

2026-06-08T20:38+0300

2026-06-08T21:00+0300

poli̇ti̇ka

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kurultay

olağanüstü kurultay

chp kurultayı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Kılıçdaroğlu, ''Biz, farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz. Birbirimize rakip değiliz; bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız. Hedefimiz net: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir. 11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/chpnin-resmi-hesabi-ilk-kez-paylasim-yapti-imamoglu-ve-ozel-takipten-cikarildi-1106346617.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kurultay, olağanüstü kurultay, chp kurultayı