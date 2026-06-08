https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/chpnin-resmi-hesabi-ilk-kez-paylasim-yapti-imamoglu-ve-ozel-takipten-cikarildi-1106346617.html
CHP'nin resmi hesabı ilk kez paylaşım yaptı: İmamoğlu ve Özel takipten çıkarıldı
CHP'nin resmi hesabı ilk kez paylaşım yaptı: İmamoğlu ve Özel takipten çıkarıldı
Sputnik Türkiye
CHP'nin resmi sosyal medya hesabı, 24 Mayıs'tan sonra ilk paylaşımını yaptı. Hesaptan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 Haziran'daki TBMM Grup Toplantısı'na başkanlık... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T18:44+0300
2026-06-08T18:44+0300
2026-06-08T18:44+0300
poli̇ti̇ka
cumhuriyet halk partisi (chp)
chp
ekrem i̇mamoğlu
kemal kılıçdaroğlu
özgür özel
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi sosyal medya hesabı 24 Mayıs'tan bu yana ilk kez paylaşım yaptı.Partinin paylaşımında, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Haziran 2026 Salı günü saat 13.30'da Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Toplantısı'na başkanlık edecektir" ifadelerine yer verildi.Öte yandan CHP'nin resmi hesabında dikkat çeken bir değişiklik daha yaşandı. Parti hesabının, Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i takip etmeyi bıraktığı görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/kilicdaroglu-ciftini-tehdit-etmisti-supheli-tutuklandi-1106344779.html
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cumhuriyet halk partisi (chp), chp, ekrem i̇mamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, özgür özel
cumhuriyet halk partisi (chp), chp, ekrem i̇mamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, özgür özel
CHP'nin resmi hesabı ilk kez paylaşım yaptı: İmamoğlu ve Özel takipten çıkarıldı
CHP'nin resmi sosyal medya hesabı, 24 Mayıs'tan sonra ilk paylaşımını yaptı. Hesaptan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 Haziran'daki TBMM Grup Toplantısı'na başkanlık edeceği duyurulurken, hesabın Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i takipten çıktığı görüldü.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi sosyal medya hesabı 24 Mayıs'tan bu yana ilk kez paylaşım yaptı.
Partinin paylaşımında, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Haziran 2026 Salı günü saat 13.30'da Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Toplantısı'na başkanlık edecektir" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan CHP'nin resmi hesabında dikkat çeken bir değişiklik daha yaşandı. Parti hesabının, Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i takip etmeyi bıraktığı görüldü.