https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/chpnin-resmi-hesabi-ilk-kez-paylasim-yapti-imamoglu-ve-ozel-takipten-cikarildi-1106346617.html

CHP'nin resmi hesabı ilk kez paylaşım yaptı: İmamoğlu ve Özel takipten çıkarıldı

CHP'nin resmi hesabı ilk kez paylaşım yaptı: İmamoğlu ve Özel takipten çıkarıldı

Sputnik Türkiye

CHP'nin resmi sosyal medya hesabı, 24 Mayıs'tan sonra ilk paylaşımını yaptı. Hesaptan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 Haziran'daki TBMM Grup Toplantısı'na başkanlık... 08.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-08T18:44+0300

2026-06-08T18:44+0300

2026-06-08T18:44+0300

poli̇ti̇ka

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp

ekrem i̇mamoğlu

kemal kılıçdaroğlu

özgür özel

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi sosyal medya hesabı 24 Mayıs'tan bu yana ilk kez paylaşım yaptı.Partinin paylaşımında, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, 9 Haziran 2026 Salı günü saat 13.30'da Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Toplantısı'na başkanlık edecektir" ifadelerine yer verildi.Öte yandan CHP'nin resmi hesabında dikkat çeken bir değişiklik daha yaşandı. Parti hesabının, Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i takip etmeyi bıraktığı görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/kilicdaroglu-ciftini-tehdit-etmisti-supheli-tutuklandi-1106344779.html

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Sputnik Türkiye

cumhuriyet halk partisi (chp), chp, ekrem i̇mamoğlu, kemal kılıçdaroğlu, özgür özel