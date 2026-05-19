Motosiklet kazasında yaralanmıştı: Genç futbolcu yaşam mücadelesini kaybetti

Motosiklet kazasında ağır yaralanan Ankara Keçiörengücü'nün 16 yaş yaş takımı oyuncusu Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti. 19.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-19T13:03+0300

Ankara'da geçirdiği motosiklet kazasında ağır yaralanan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nün 16 Yaş Altı Futbol Akademi Takımı oyuncusu Abdullah Sultanoğlu tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç futbolcunun ölümü büyük üzüntü yarattı. Ankara Keçiörengücü'nden yapılan açıklamada, "Futbol Akademi 16 yaş altı takımımızın değerli futbolcusu Abdullah Sultanoğlu'nun geçirdiği elim kaza sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.3 gün önce kaza geçirmişti16 yaşındaki Abdullah Sultanoğlu'nun, 16 Mayıs Cumartesi günü Çubuk İlçesinde motosikletle giderken kaza geçirdiği, yaralı kaldırıldığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığı ancak tüm müdahalelere rağmen dün gece vefat ettiği öğrenildi.

