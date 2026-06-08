https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/filyos-cayina-dusen-chp-karabuk-il-baskan-yardimcisi-ertenin-cansiz-bedenine-ulasildi-1106331768.html

Filyos Çayı'na düşen CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Erten’in cansız bedenine ulaşıldı

Filyos Çayı'na düşen CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Erten’in cansız bedenine ulaşıldı

Sputnik Türkiye

Filyos Çayı'na düşerek akıntıya kapılan CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in cansız bedenine ulaşıldı. 08.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-08T10:44+0300

2026-06-08T10:44+0300

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CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten Karabük'te Filyos Çayı'na düşerek hayatnı kaybetti.Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyreden, Erten'in (72) de içinde bulunduğu 78 ACD 559 plakalı otomobil, Karabük-Zonguldak kara yolunun merkeze bağlı Yeşilköy köyü yakınlarında mola verdi.Suya nasıl düştü?Araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarında durduğu sırada ayağının kayması sonucu suya düşerek akıntıya kapıldı.Beraberindekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri ile Zonguldak'tan jandarma ve polis sualtı arama kurtarma timleri sevk edildi. Bin 700 metre ilerde bulunduAFAD koordinesinde gece boyunca 60 personel, 18 araç, 2 bot ve 2 dron ile yürütülen çalışmalar sonucu Erten'in cansız bedeni, suya düştüğü yerden yaklaşık 1700 metre ilerideki HES kapağına takılı halde bulundu.Bota alınarak kıyıya getirilen Erten’in cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.Bu arada, ekiplerin arama kurtarma çalışması havadan görüntülendi.Öte yandan, bölgeye gelen Karabük Valisi Oktay Çağatay, Erten’in yakınlarına taziyelerini iletti.

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