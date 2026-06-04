https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/yozgatta-kkka-hastaligi-suphesiyle-tedavi-goren-cocuk-hayatini-kaybetti-1106257445.html
Yozgat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören çocuk hayatını kaybetti
Yozgat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören çocuk hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Ankara'da tedavi gören 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T16:26+0300
2026-06-04T16:26+0300
2026-06-04T16:26+0300
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Yozgat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören çocuk öldü.Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan Mehmet Akkaya'ya 4 gün önce kene tutundu. Akkaya, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.Daha sonra Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Akkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Yakınları tarafından teslim alınan Akkaya'nın cenazesi, Akdağmadeni İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/tatil-icin-gelmisti-genc-kadin-kene-yuzunden-hayatini-kaybetti-1106211600.html
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kene, akkaya , yozgat
Yozgat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören çocuk hayatını kaybetti
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Ankara'da tedavi gören 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Yozgat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören çocuk öldü.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan Mehmet Akkaya'ya 4 gün önce kene tutundu. Akkaya, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Daha sonra Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Akkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yakınları tarafından teslim alınan Akkaya'nın cenazesi, Akdağmadeni İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.