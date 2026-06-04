https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/yozgatta-kkka-hastaligi-suphesiyle-tedavi-goren-cocuk-hayatini-kaybetti-1106257445.html

Yozgat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören çocuk hayatını kaybetti

Yozgat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören çocuk hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle Ankara'da tedavi gören 15 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T16:26+0300

2026-06-04T16:26+0300

2026-06-04T16:26+0300

türki̇ye

kene

akkaya

yozgat

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Yozgat'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören çocuk öldü.Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan Mehmet Akkaya'ya 4 gün önce kene tutundu. Akkaya, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.Daha sonra Ankara Etlik Şehir Hastanesine sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Akkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Yakınları tarafından teslim alınan Akkaya'nın cenazesi, Akdağmadeni İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/tatil-icin-gelmisti-genc-kadin-kene-yuzunden-hayatini-kaybetti-1106211600.html

türki̇ye

akkaya

yozgat

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