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Bakan Şimşek: Kötümser olmak için herhangi bir sebep yok
Bakan Şimşek: Kötümser olmak için herhangi bir sebep yok
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, petrol fiyatlarındaki düşüşün Türkiye ekonomisine olumlu yansıyacağını belirterek, mevcut koşullarda kötümser olmak için... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T21:50+0300
2026-06-08T21:57+0300
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir televizyon kanalında ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.ABD-İran-İsrail savaşı hakkında konuşan Bakan Şimşek, ''Arz şoku var. Ham petrol ve doğalgaz sevkiyatını etkileyen bir şok değil. Hürmüz Boğazı'nın çevresinde ciddi petrokimya üretimi var. Gübre üretiminin 3'te 1'inden fazlası orada. Gübreden çip üretimine kadar aklınıza gelen birçok ham madde ya orada işleniyor ya da ham madde orada. Endişeyle izlemek zorundasınız. Dünyanın her yerindeki fiyatlamayı etkiliyor'' dedi.Bakan Şimşek, ''Küresel petrol arzına baktığımızda, bugünkü şokun etkisi geçmişte yaşanan şokların etkisinden daha büyük. Bu şok olmasaydı enflasyonun yüzde 20'nin bir tık altında ya da bir tık üzerinde gerçekleşme ihtimali yüksekti. Bugünkü fiyatlamalara baktığımızda ise en az 5 puanlık ilave bir etki söz konusu. Bu süreç uzadıkça etkileri daha yoğun olabilir'' şeklinde konuştu.Eşel mobil hakkında konuşan Bakan Şimşek, ''Savaştan bir gün önce Ankara için konuşuyorum, mazotun fiyatı yaklaşık 60 lira, benzin 59 lira civarı. Eğer bu şoku tam yansıtsaydık, mazot 95 lira, benzin de 80 lira civarına gelecekti. Biz eşel mobil’i devreye aldık ve vatandaşımızı bu şoka karşı koruduk'' açıklamasında bulundu.Bakan Şimşek, ''Dolayısıyla petrol fiyatları düştüğünde bundan en fazla olumlu etkilenecek ülkelerin başında Türkiye geliyor. Bu durum beklentileri iyileştirir. Cari açığa ilişkin beklentiler düzelir, kura ilişkin beklentiler iyileşir. Bu da hızlı bir şekilde enflasyon beklentilerine yansır. Dolayısıyla kötümser olmak için hiçbir sebep yok. Elbette bu ortamda kötümserliği pompalamak kolaydır. Bakın, tekrar söylüyorum; içinden geçtiğimiz konjonktür zor bir konjonktürdür. Savaşın etkisi ihmal edilemeyecek büyüklüktedir. Ancak bu, yönetilemeyecek bir durum değildir. Biz bunu yönetiriz, yönettik de. Şu ana kadar yönettik ve yönetilebilir görüyoruz. Hazırlıklı mıydık? Savaşa değil, Türkiye'yi şoklara karşı hazırlamıştık. Ben savaşı öngöremem'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/bakan-simsekten-enflasyon-hedefi-yili-yuzde-20lerde-tamamlamasini-bekliyoruz-1106256830.html
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hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, enflasyon, enflasyon farkı, enflasyon oranı, enflasyon rakamı, enflasyon rakamları, manşet enflasyon

Bakan Şimşek: Kötümser olmak için herhangi bir sebep yok

21:50 08.06.2026 (güncellendi: 21:57 08.06.2026)
© AA / Güven Yılmaz Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
© AA / Güven Yılmaz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, petrol fiyatlarındaki düşüşün Türkiye ekonomisine olumlu yansıyacağını belirterek, mevcut koşullarda kötümser olmak için bir neden bulunmadığını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir televizyon kanalında ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.
ABD-İran-İsrail savaşı hakkında konuşan Bakan Şimşek, ''Arz şoku var. Ham petrol ve doğalgaz sevkiyatını etkileyen bir şok değil. Hürmüz Boğazı'nın çevresinde ciddi petrokimya üretimi var. Gübre üretiminin 3'te 1'inden fazlası orada. Gübreden çip üretimine kadar aklınıza gelen birçok ham madde ya orada işleniyor ya da ham madde orada. Endişeyle izlemek zorundasınız. Dünyanın her yerindeki fiyatlamayı etkiliyor'' dedi.
Bakan Şimşek, ''Küresel petrol arzına baktığımızda, bugünkü şokun etkisi geçmişte yaşanan şokların etkisinden daha büyük. Bu şok olmasaydı enflasyonun yüzde 20'nin bir tık altında ya da bir tık üzerinde gerçekleşme ihtimali yüksekti. Bugünkü fiyatlamalara baktığımızda ise en az 5 puanlık ilave bir etki söz konusu. Bu süreç uzadıkça etkileri daha yoğun olabilir'' şeklinde konuştu.
Eşel mobil hakkında konuşan Bakan Şimşek, ''Savaştan bir gün önce Ankara için konuşuyorum, mazotun fiyatı yaklaşık 60 lira, benzin 59 lira civarı. Eğer bu şoku tam yansıtsaydık, mazot 95 lira, benzin de 80 lira civarına gelecekti. Biz eşel mobil’i devreye aldık ve vatandaşımızı bu şoka karşı koruduk'' açıklamasında bulundu.
Bakan Şimşek, ''Dolayısıyla petrol fiyatları düştüğünde bundan en fazla olumlu etkilenecek ülkelerin başında Türkiye geliyor. Bu durum beklentileri iyileştirir. Cari açığa ilişkin beklentiler düzelir, kura ilişkin beklentiler iyileşir. Bu da hızlı bir şekilde enflasyon beklentilerine yansır. Dolayısıyla kötümser olmak için hiçbir sebep yok. Elbette bu ortamda kötümserliği pompalamak kolaydır. Bakın, tekrar söylüyorum; içinden geçtiğimiz konjonktür zor bir konjonktürdür. Savaşın etkisi ihmal edilemeyecek büyüklüktedir. Ancak bu, yönetilemeyecek bir durum değildir. Biz bunu yönetiriz, yönettik de. Şu ana kadar yönettik ve yönetilebilir görüyoruz. Hazırlıklı mıydık? Savaşa değil, Türkiye'yi şoklara karşı hazırlamıştık. Ben savaşı öngöremem'' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
EKONOMİ
Bakan Şimşek'ten enflasyon hedefi: 'Yılı yüzde 20'lerde tamamlamasını bekliyoruz'
4 Haziran , 15:44
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