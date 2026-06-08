https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/bakan-simsek-kotumser-olmak-icin-herhangi-bir-sebep-yok-1106350480.html

Bakan Şimşek: Kötümser olmak için herhangi bir sebep yok

Bakan Şimşek: Kötümser olmak için herhangi bir sebep yok

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, petrol fiyatlarındaki düşüşün Türkiye ekonomisine olumlu yansıyacağını belirterek, mevcut koşullarda kötümser olmak için... 08.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-08T21:50+0300

2026-06-08T21:50+0300

2026-06-08T21:57+0300

türki̇ye

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

mehmet şimşek

enflasyon

enflasyon farkı

enflasyon oranı

enflasyon rakamı

enflasyon rakamları

manşet enflasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/03/1091086400_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_e5aaddf3d7081614e853f121b7e76411.jpg

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir televizyon kanalında ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.ABD-İran-İsrail savaşı hakkında konuşan Bakan Şimşek, ''Arz şoku var. Ham petrol ve doğalgaz sevkiyatını etkileyen bir şok değil. Hürmüz Boğazı'nın çevresinde ciddi petrokimya üretimi var. Gübre üretiminin 3'te 1'inden fazlası orada. Gübreden çip üretimine kadar aklınıza gelen birçok ham madde ya orada işleniyor ya da ham madde orada. Endişeyle izlemek zorundasınız. Dünyanın her yerindeki fiyatlamayı etkiliyor'' dedi.Bakan Şimşek, ''Küresel petrol arzına baktığımızda, bugünkü şokun etkisi geçmişte yaşanan şokların etkisinden daha büyük. Bu şok olmasaydı enflasyonun yüzde 20'nin bir tık altında ya da bir tık üzerinde gerçekleşme ihtimali yüksekti. Bugünkü fiyatlamalara baktığımızda ise en az 5 puanlık ilave bir etki söz konusu. Bu süreç uzadıkça etkileri daha yoğun olabilir'' şeklinde konuştu.Eşel mobil hakkında konuşan Bakan Şimşek, ''Savaştan bir gün önce Ankara için konuşuyorum, mazotun fiyatı yaklaşık 60 lira, benzin 59 lira civarı. Eğer bu şoku tam yansıtsaydık, mazot 95 lira, benzin de 80 lira civarına gelecekti. Biz eşel mobil’i devreye aldık ve vatandaşımızı bu şoka karşı koruduk'' açıklamasında bulundu.Bakan Şimşek, ''Dolayısıyla petrol fiyatları düştüğünde bundan en fazla olumlu etkilenecek ülkelerin başında Türkiye geliyor. Bu durum beklentileri iyileştirir. Cari açığa ilişkin beklentiler düzelir, kura ilişkin beklentiler iyileşir. Bu da hızlı bir şekilde enflasyon beklentilerine yansır. Dolayısıyla kötümser olmak için hiçbir sebep yok. Elbette bu ortamda kötümserliği pompalamak kolaydır. Bakın, tekrar söylüyorum; içinden geçtiğimiz konjonktür zor bir konjonktürdür. Savaşın etkisi ihmal edilemeyecek büyüklüktedir. Ancak bu, yönetilemeyecek bir durum değildir. Biz bunu yönetiriz, yönettik de. Şu ana kadar yönettik ve yönetilebilir görüyoruz. Hazırlıklı mıydık? Savaşa değil, Türkiye'yi şoklara karşı hazırlamıştık. Ben savaşı öngöremem'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/bakan-simsekten-enflasyon-hedefi-yili-yuzde-20lerde-tamamlamasini-bekliyoruz-1106256830.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, enflasyon, enflasyon farkı, enflasyon oranı, enflasyon rakamı, enflasyon rakamları, manşet enflasyon