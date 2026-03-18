Metrobüs durağında yankesicilik: 6 kişinin cep telefonunu çaldı
İstanbul'da metrobüs durağında farklı zamanlarda altı kişinin cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı.
2026-03-18T10:39+0300
Metrobüs durağında yankesicilik: 6 kişinin cep telefonunu çaldı
10:13 18.03.2026 (güncellendi: 10:39 18.03.2026)
İstanbul'da metrobüs durağında farklı zamanlarda altı kişinin cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı.
İstanbul'da metrobüs durağını kendine 'mesken' edinen hırsız farklı tarihlerde kalabalıktan faydalanarak 6 kişinin cep telefonunu çaldı. Teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheli Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nda yakalandı. Yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aynı metrobüs durağında 6 hırsızlık
İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yankesicilik suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nda 8 Ocak-27 Şubat tarihlerinde 6 kişinin telefonunun çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmada, şüpheli V.A'nın kalabalıktan faydalanarak metrobüs durağında bekleyen yolculara yaklaşıp, hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlendi.
Ekipler, şüpheliyi, teknik ve fiziki takip sonucu 5 Mart'ta Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nda gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "yankesicilik" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan şüphelinin, Zincirlikuyu Metrobüs Durağı'nda kalabalıktan faydalanarak mağdurlara yaklaşıp hırsızlık eylemlerini gerçekleştirdiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.