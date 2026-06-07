https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/ermenistanda-parlamento-secimlerine-yuzde-5897-katilim-gerceklesti-1106323457.html
Ermenistan'da parlamento seçimlerine yüzde 58.97 katılım gerçekleşti
Ermenistan'da parlamento seçimlerine yüzde 58.97 katılım gerçekleşti
Sputnik Türkiye
Ermenistan parlamento seçimlerinde seçmen katılımı yüzde 58.97 olarak gerçekleşti. 07.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-07T21:15+0300
2026-06-07T21:15+0300
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Ermenistan Merkez Seçim Kurulu Başkanı Vahagn Hovakimyan yaptığı açıklamada ülkedeki parlamento seçimlerine katılım oranının yüzde 58.97 olduğunu belirtti.Hovakimyan gazetecilere verdiği demeçte,"Kayıtlı 2.503.976 seçmenden 1.476.597'si seçimlerde oy kullandı; bu da yüzde 58,97'lik bir orana tekabül ediyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/ermenistan-sandik-basinda-pasinyandan-moskova-ile-kriz-yok-mesaji-1106314020.html
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ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, seçim
ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, seçim
Ermenistan'da parlamento seçimlerine yüzde 58.97 katılım gerçekleşti
21:15 07.06.2026 (güncellendi: 21:20 07.06.2026)
Ermenistan parlamento seçimlerinde seçmen katılımı yüzde 58.97 olarak gerçekleşti.
Ermenistan Merkez Seçim Kurulu Başkanı Vahagn Hovakimyan yaptığı açıklamada ülkedeki parlamento seçimlerine katılım oranının yüzde 58.97 olduğunu belirtti.
Hovakimyan gazetecilere verdiği demeçte,"Kayıtlı 2.503.976 seçmenden 1.476.597'si seçimlerde oy kullandı; bu da yüzde 58,97'lik bir orana tekabül ediyor" dedi.