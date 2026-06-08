https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/ekonomi-koordinasyon-kurulu-toplantisinin-ardindan-aciklama-coklu-soklara-karsi-buyume-saglandi-1106338158.html

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından açıklama: 'Çoklu şoklara karşı büyüme sağlandı'

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından açıklama: 'Çoklu şoklara karşı büyüme sağlandı'

Sputnik Türkiye

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda, program takvimiyle uyumlu olarak... 08.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-08T14:45+0300

2026-06-08T14:45+0300

2026-06-08T14:45+0300

ekonomi̇

türkiye

cevdet yılmaz

ekonomi koordinasyon kurulu (ekk)

ankara

orta vadeli program (ovp)

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EKK toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, uygulanan programla makroekonomik temellerin güçlendiği, ekonominin daha dayanıklı, rekabetçi ve küresel koşullardaki değişimlere hızlı uyum sağlayabilen bir yapıya kavuştuğu belirtildi.23 çeyrektir kesintisiz büyümeAçıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:Küresel ekonomide belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı, teknolojik dönüşümün hızlandığı bu süreçte güçlü makroekonomik temeller ile esnek ve çeşitlendirilmiş politikalar sayesinde Türkiye'nin, ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek için avantajlı bir konumda olduğu vurgulandı."Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda, program takvimiyle uyumlu olarak, üretim kapasitesini ve rekabet gücünü artıran, iş ve yatırım ortamını iyileştiren, ihracatta çeşitliliği destekleyen yapısal reformları hayata geçiriyoruz" ifadesi kullanılan açıklamada, sanayide dönüşümü hızlandıran, AR-GE, inovasyon ve teknoloji odaklı üretim ekosistemini güçlendiren, yeşil ve dijital dönüşüm alanlarındaki çalışmalara devam edildiği bildirildi.Küresel ölçekte yatırım rekabetinin yoğunlaştığı mevcut konjonktürde, bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesi, nitelikli işgücüne erişimin kolaylaştırılması, çalışma izinlerinin etkinleştirilmesi ve öngörülebilir yatırım ortamının tesis edilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, "Bu kapsamda, 'Türkiye Yüzyılında Yatırımlar İçin Güçlü Merkez Programı' çerçevesinde yatırımcılara daha hızlı ve etkin hizmet sunulması amacıyla İstanbul Finans Merkezi'nde uygulamaya alınan 'Tek Durak Ofis' modelinin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılması hedeflenmektedir." bilgisi paylaşıldı.Açıklamada, EKK toplantısında görüşülen temel hususlara ilişkin şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/turkiye-ekonomisi-art-arda-23-ceyrektir-buyuyor-yilin-ilk-ceyreginde-yuzde-25lik-buyume-1106151313.html

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türkiye, cevdet yılmaz, ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), ankara, orta vadeli program (ovp)