Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından açıklama: 'Çoklu şoklara karşı büyüme sağlandı'
© Yasin Baturhan ErginEkonomi Koordinasyon Kurulu
© Yasin Baturhan Ergin
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ardından yapılan açıklamada, "Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda, program takvimiyle uyumlu olarak, üretim kapasitesini ve rekabet gücünü artıran, iş ve yatırım ortamını iyileştiren, ihracatta çeşitliliği destekleyen yapısal reformları hayata geçiriyoruz." ifadesi kullanıldı.
EKK toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, uygulanan programla makroekonomik temellerin güçlendiği, ekonominin daha dayanıklı, rekabetçi ve küresel koşullardaki değişimlere hızlı uyum sağlayabilen bir yapıya kavuştuğu belirtildi.
23 çeyrektir kesintisiz büyüme
Açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi:
"Yaşanan çoklu şoklara karşın Türkiye, 23 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürürken işsizlik oranı tek haneli seviyelerde kalmıştır. Bütçe dengesi program hedefiyle uyumlu bir seyir izlerken ülkemiz risk primi CDS savaş öncesi seviyelere yaklaşmıştır. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji fiyatları enflasyon ve cari denge üzerinde baskı oluşturmaktadır. Bu etkilerin ekonomimize yansımalarını sınırlamak amacıyla, ilgili kurumlarımızın işbirliğiyle gerekli tedbirler zamanında ve etkin bir şekilde uygulanmaktadır. "
Küresel ekonomide belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı, teknolojik dönüşümün hızlandığı bu süreçte güçlü makroekonomik temeller ile esnek ve çeşitlendirilmiş politikalar sayesinde Türkiye'nin, ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek için avantajlı bir konumda olduğu vurgulandı.
"Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda, program takvimiyle uyumlu olarak, üretim kapasitesini ve rekabet gücünü artıran, iş ve yatırım ortamını iyileştiren, ihracatta çeşitliliği destekleyen yapısal reformları hayata geçiriyoruz" ifadesi kullanılan açıklamada, sanayide dönüşümü hızlandıran, AR-GE, inovasyon ve teknoloji odaklı üretim ekosistemini güçlendiren, yeşil ve dijital dönüşüm alanlarındaki çalışmalara devam edildiği bildirildi.
Küresel ölçekte yatırım rekabetinin yoğunlaştığı mevcut konjonktürde, bürokratik süreçlerin sadeleştirilmesi, nitelikli işgücüne erişimin kolaylaştırılması, çalışma izinlerinin etkinleştirilmesi ve öngörülebilir yatırım ortamının tesis edilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, "Bu kapsamda, 'Türkiye Yüzyılında Yatırımlar İçin Güçlü Merkez Programı' çerçevesinde yatırımcılara daha hızlı ve etkin hizmet sunulması amacıyla İstanbul Finans Merkezi'nde uygulamaya alınan 'Tek Durak Ofis' modelinin kademeli olarak ülke geneline yaygınlaştırılması hedeflenmektedir." bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, EKK toplantısında görüşülen temel hususlara ilişkin şunlar kaydedildi:
"OVP (2026-28) yapısal reform eylemlerinin mevcut durumu değerlendirilmiş, çalışmaların hızlandırılmasına yönelik ilave adımlar istişare edilmiştir. İşgücü piyasasındaki gelişmeler değerlendirilmiş, ihtiyaç duyulan alanlarda yabancı işgücü istihdamı ve çalışma izin süreçlerinin etkinleştirilmesine yönelik politikalar ele alınmıştır. 'Tek Durak Ofis' uygulamasında gelinen aşama değerlendirilmiş, yatırımcıların izin, ruhsat ve diğer idari süreçlere tek noktadan erişimini sağlayacak mekanizmaların etkin şekilde devreye alınmasına yönelik atılacak adımlar belirlenmiştir. Rekabet gücümüzü kalıcı olarak artıracak ve küresel değer zincirlerindeki konumumuzu daha ileri taşıyacak politikaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."