https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/dmmden-aciklama-devlet-odemelerde-banka-hizmet-ucreti-aliyor-iddiasi-yalanlandi-1106342050.html

DMM'den açıklama: 'Devlet ödemelerde banka hizmet ücreti alıyor' iddiası yalanlandı

DMM'den açıklama: 'Devlet ödemelerde banka hizmet ücreti alıyor' iddiası yalanlandı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), SGK'ye yönelik bir işlem görüntüsü verilerek, "Devlet artık ödemelerde banka... 08.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-08T16:51+0300

2026-06-08T16:51+0300

2026-06-08T16:51+0300

türki̇ye

dezenformasyon

banka

yalanlama

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1f/1089877602_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b0b0929b4d5fe1fb3c6ec58076efdc75.jpg

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan ve SGK'ye yönelik bir işlem görüntüsü verilerek, "Devlet artık ödemelerde banka hizmet ücreti alıyor" yönünde ortaya atılan iddiaların dezenformasyon içerdiği belirtildi.Banka hizmet ücreti mi alınıyor: DMM'den açıklamaSosyal Güvenlik Kurumu üzerinden gerçekleştirilen ödemelerin banka şubeleri, ATM'ler ve internet bankacılığı kanalları aracılığıyla herhangi bir hizmet ücreti veya komisyon ödenmeden yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Kredi kartıyla yapılan ödemelerde uygulanan bahse konu kesinti ise Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından değil, ilgili bankalar tarafından kendi uygulamaları kapsamında tahsil edilmekte olup, SGK ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/chpden-ak-partiye-gecmisti-serik-belediye-baskani-kumbulun-evine-silahli-saldiri-1105181583.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dezenformasyon, banka, yalanlama