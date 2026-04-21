https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/chpden-ak-partiye-gecmisti-serik-belediye-baskani-kumbulun-evine-silahli-saldiri-1105181583.html

CHP'den AK Parti'ye geçmişti: Serik Belediye Başkanı Kumbul'un evine silahlı saldırı

CHP'den AK Parti'ye geçmişti: Serik Belediye Başkanı Kumbul'un evine silahlı saldırı

Sputnik Türkiye

CHP'den AK Parti'ye geçen Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un köy evine silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 21.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-21T15:41+0300

2026-04-21T15:41+0300

2026-04-21T15:57+0300

türki̇ye

antalya

serik

kadir kumbul

ak parti

chp

serik belediye başkanı kadir kumbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0f/1105038932_0:418:1157:1069_1920x0_80_0_0_be5dfc9610c6a70774433b5e6376e090.jpg

Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un müstakil evine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Kumbul geçtiğimiz hafta CHP'den AK Parti'ye geçmiş, rozetini de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı. Güvenlik kameraları inceleniyorSabah'ın haberine göre programını tamamladıktan sonra şoförü ve korumaları tarafından evine bırakılan Kumbul'un içeri girmesinin ardından, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından eve ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Evin çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Güvenlik güçleri bölgedeki işyeri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Başkan Kumbul'un güvenlik önlemleri arttırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/serik-belediye-baskani-kumbul-ak-partiye-katildi-cumhurbaskani-erdogan-rozet-takti-1105039203.html

türki̇ye

antalya

serik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antalya, serik, kadir kumbul, ak parti, chp, serik belediye başkanı kadir kumbul