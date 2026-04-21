İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/chpden-ak-partiye-gecmisti-serik-belediye-baskani-kumbulun-evine-silahli-saldiri-1105181583.html
CHP'den AK Parti'ye geçmişti: Serik Belediye Başkanı Kumbul'un evine silahlı saldırı
CHP'den AK Parti'ye geçen Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un köy evine silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 21.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-21T15:41+0300
2026-04-21T15:57+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0f/1105038932_0:418:1157:1069_1920x0_80_0_0_be5dfc9610c6a70774433b5e6376e090.jpg
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260415/serik-belediye-baskani-kumbul-ak-partiye-katildi-cumhurbaskani-erdogan-rozet-takti-1105039203.html
15:41 21.04.2026 (güncellendi: 15:57 21.04.2026)
CHP'den AK Parti'ye geçen Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un köy evine silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un müstakil evine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Kumbul geçtiğimiz hafta CHP'den AK Parti'ye geçmiş, rozetini de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.

Güvenlik kameraları inceleniyor

Sabah'ın haberine göre programını tamamladıktan sonra şoförü ve korumaları tarafından evine bırakılan Kumbul'un içeri girmesinin ardından, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından eve ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Evin çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Güvenlik güçleri bölgedeki işyeri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Başkan Kumbul'un güvenlik önlemleri arttırıldı.
Serik Belediye Başkanı Kumbul, AK Parti'ye katıldı: Cumhurbaşkanı Erdoğan rozet taktı
15 Nisan, 17:16
