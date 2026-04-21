https://anlatilaninotesi.com.tr/20260421/chpden-ak-partiye-gecmisti-serik-belediye-baskani-kumbulun-evine-silahli-saldiri-1105181583.html
CHP'den AK Parti'ye geçmişti: Serik Belediye Başkanı Kumbul'un evine silahlı saldırı
Sputnik Türkiye
CHP'den AK Parti'ye geçen Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un köy evine silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 21.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-21T15:57+0300
türki̇ye
antalya
serik
kadir kumbul
ak parti
chp
serik belediye başkanı kadir kumbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0f/1105038932_0:418:1157:1069_1920x0_80_0_0_be5dfc9610c6a70774433b5e6376e090.jpg
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/0f/1105038932_0:310:1157:1178_1920x0_80_0_0_1a4706249cdca9b56ec8c6ae66db816c.jpg
15:41 21.04.2026 (güncellendi: 15:57 21.04.2026)
Antalya Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un müstakil evine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Kumbul geçtiğimiz hafta CHP'den AK Parti'ye geçmiş, rozetini de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.
Güvenlik kameraları inceleniyor
Sabah'ın haberine göre programını tamamladıktan sonra şoförü ve korumaları tarafından evine bırakılan Kumbul'un içeri girmesinin ardından, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından eve ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Evin çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Güvenlik güçleri bölgedeki işyeri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Başkan Kumbul'un güvenlik önlemleri arttırıldı.