https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/diplomatik-cabalari-basarisiz-olup-sozlerine-kulak-asilmayan-iran-aniden-strateji-degistirdi-1106349470.html

'Diplomatik çabaları başarısız olup sözlerine kulak asılmayan İran, aniden strateji değiştirdi'

'Diplomatik çabaları başarısız olup sözlerine kulak asılmayan İran, aniden strateji değiştirdi'

Sputnik Türkiye

İran ile İsrail arasındaki gerilimin tırmanmasını yorumlayan Mısırlı siyaset bilimci el-Bakli, İran'ın tarihte ilk kez bu kadar açık bir şekilde Lübnan halkını... 08.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-08T20:07+0300

2026-06-08T20:07+0300

2026-06-08T20:07+0300

görüş

ortadoğu

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i̇srail

tel aviv

abd

mısır

lübnan

tahran

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Mısır Ortadoğu ve İran Araştırmaları Merkezi Direktörü Hişam el-Bakli, İran ile İsrail arasındaki gerilimin tırmanmasını Sputnik’e yorumladı."ABD ile İran arasındaki ilişkileri şu anda tam teşekküllü diplomasi olarak değerlendirmek zor. Taraflar müzakere masasına oturmuyor, yalnızca aracılar aracılığıyla, özellikle Pakistan üzerinden kapalı mesajlar alışverişinde bulunuyor. Bu durumun arka planında Washington ve Tel Aviv, kendi planlarını uygulamaya çalıştı: Lübnan'ı Tahran'ın etkisinden tamamen izole etmek ve Lübnan hükümetini İsrail ile ayrı bir anlaşmaya zorlamak. İran ise buna uzun süre direndi ve tüm cephelerde aynı anda kapsamlı bir ateşkes konusunda ısrar etti" diye konuşan El-Bakli, sözlerini şöyle sürdürdü:Şimdi bu zıtlaşmanın hala kontrollü bir tırmanış olarak devam ettiğine dikkat çeken uzman, ancak durumun uçurumun eşiğine doğru gittiği konusunda uyardı:Bundan sonraki senaryonun tamamen ABD'ye bağlı olacağını vurgulayan el-Bakli, "Beyaz Saray, barışçıl söyleme rağmen eylemlerini Tel Aviv'le koordine ediyor, bölgedeki Amerikan birlikleri ise tam teyakkuz haline getirilmiş durumda. Dolayısıyla sonucu Washington'un tutumu belirleyecek: Ortadoğu topyekun bir savaşa mı girecek, yoksa taraflar her zamanki karşılıklı gizli saldırılar formatına mı dönecek? Sonuç önümüzdeki günlerde netleşecek" diye sözlerini tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/iran-israile-saldirilar-sona-erdi-1106337956.html

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i̇srail

tel aviv

abd

mısır

lübnan

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