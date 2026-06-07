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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık Hareketi'yle ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık Hareketi'yle ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu’nun gala yemeğinde yaptığı konuşmada, Sıfır Atık Hareketi’nin... 07.06.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu’nun gala yemeğinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İklim meselesi, tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur. İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor. Yapay zeka ve yeni teknolojilerin üretimi hızlandırdığı, bilinçsiz tüketim alışkanlıklarının tabiatı hırpaladığı bir dönemi yaşıyoruz. Sıfır Atık Hareketi hamdolsun BM nezdinde kabul gören küresel bir çevre seferberliğine dönüştü. Sıfır Atık Hareketi'yle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladık'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/cumhurbaskani-erdogandan-uluslararasi-firmalara-mesaj-operasyonlarini-turkiyeden-yonet-1106302781.html
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i̇stanbul atatürk havalimanı, recep tayyip erdoğan, ak parti, sıfır atık, sıfır atık projesi
i̇stanbul atatürk havalimanı, recep tayyip erdoğan, ak parti, sıfır atık, sıfır atık projesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık Hareketi'yle ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık

18:24 07.06.2026
© AA / Doğukan KeskinkılıçCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2026
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu’nun gala yemeğinde yaptığı konuşmada, Sıfır Atık Hareketi’nin hayata geçirilen proje ve uygulamalar sayesinde ekonomiye 365 milyar lira katkı sağladığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu’nun gala yemeğinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İklim meselesi, tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur. İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor. Yapay zeka ve yeni teknolojilerin üretimi hızlandırdığı, bilinçsiz tüketim alışkanlıklarının tabiatı hırpaladığı bir dönemi yaşıyoruz. Sıfır Atık Hareketi hamdolsun BM nezdinde kabul gören küresel bir çevre seferberliğine dönüştü. Sıfır Atık Hareketi'yle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladık'' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2026
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