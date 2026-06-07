https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/cumhurbaskani-erdogan-sifir-atik-hareketiyle-ekonomimize-365-milyar-lira-katki-sagladik-1106320985.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık Hareketi'yle ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıfır Atık Hareketi'yle ekonomimize 365 milyar lira katkı sağladık

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu’nun gala yemeğinde yaptığı konuşmada, Sıfır Atık Hareketi’nin... 07.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-07T18:24+0300

2026-06-07T18:24+0300

2026-06-07T18:24+0300

türki̇ye

i̇stanbul atatürk havalimanı

recep tayyip erdoğan

ak parti

sıfır atık

sıfır atık projesi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Sıfır Atık Forumu’nun gala yemeğinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İklim meselesi, tıpkı savaş ve küresel salgın gibi insanlığın tamamını tehdit eden ciddi bir sorundur. İklim krizinin derinleşmesinde en büyük payı olan ülkeler aynı zamanda bu krizden en az etkilenen ülkelerden oluşuyor. Yapay zeka ve yeni teknolojilerin üretimi hızlandırdığı, bilinçsiz tüketim alışkanlıklarının tabiatı hırpaladığı bir dönemi yaşıyoruz. Sıfır Atık Hareketi hamdolsun BM nezdinde kabul gören küresel bir çevre seferberliğine dönüştü. Sıfır Atık Hareketi'yle hayata geçirilen proje ve uygulamalarla ekonomimize tam 365 milyar lira katkı sağladık'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/cumhurbaskani-erdogandan-uluslararasi-firmalara-mesaj-operasyonlarini-turkiyeden-yonet-1106302781.html

türki̇ye

i̇stanbul atatürk havalimanı

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i̇stanbul atatürk havalimanı, recep tayyip erdoğan, ak parti, sıfır atık, sıfır atık projesi