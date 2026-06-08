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Abdulkadir Selvi: CHP grubunda Kılıçdaroğlu mu yoksa Özgür Özel mi konuşacak?
Abdulkadir Selvi: CHP grubunda Kılıçdaroğlu mu yoksa Özgür Özel mi konuşacak?
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi bu hafta CHP grubunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu yok Özgür Özel'in mi konuşacağına dair yazı yazdı. Selvi "Özgür Özel mamoğlu’nun haberine göre... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
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özgür özel
abdulkadir selvi
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Bu haftaki CHP Grup Toplantısında Kılıçdaroğlu mu yoksa Özel'in mi konuşacağına dair bilinmezlik var. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi konuyu köşesine taşıdı ve değerlendirmelerde bulundu.Selvi şunları not etti:
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, abdulkadir selvi, manisa, türkiye, ferdi, kemal kılıçdaroğlu, tbmm
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, abdulkadir selvi, manisa, türkiye, ferdi, kemal kılıçdaroğlu, tbmm

Abdulkadir Selvi: CHP grubunda Kılıçdaroğlu mu yoksa Özgür Özel mi konuşacak?

09:28 08.06.2026
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
© DHA
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Abdulkadir Selvi bu hafta CHP grubunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu yok Özgür Özel'in mi konuşacağına dair yazı yazdı. Selvi "Özgür Özel mamoğlu’nun haberine göre hareket edecek.' dedi.
Bu haftaki CHP Grup Toplantısında Kılıçdaroğlu mu yoksa Özel'in mi konuşacağına dair bilinmezlik var. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi konuyu köşesine taşıdı ve değerlendirmelerde bulundu.
Selvi şunları not etti:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü saat 13.30’da CHP grup toplantısının yapılması için Meclis Başkanlığı’na başvuruda bulundu. Bunun üzerine gözler Özgür Özel’e çevrildi. Özgür Özel, Ferdi Zeyrek’in ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenecek program için Manisa’da olacaktı. Kılıçdaroğlu’nun kararı üzerine Manisa programı değiştirildi. Şimdi ne olacak? CHP grubunda Kılıçdaroğlu mu yoksa Özgür Özel mi konuşacak? Özgür Özel kararını netleştirmemişti. Neden? Çünkü Silivri’den Ekrem İmamoğlu’ndan haber gelmemişti. İmamoğlu’nun haberine göre hareket edecek.
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