Abdulkadir Selvi: CHP grubunda Kılıçdaroğlu mu yoksa Özgür Özel mi konuşacak?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü saat 13.30’da CHP grup toplantısının yapılması için Meclis Başkanlığı’na başvuruda bulundu. Bunun üzerine gözler Özgür Özel’e çevrildi. Özgür Özel, Ferdi Zeyrek’in ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenecek program için Manisa’da olacaktı. Kılıçdaroğlu’nun kararı üzerine Manisa programı değiştirildi. Şimdi ne olacak? CHP grubunda Kılıçdaroğlu mu yoksa Özgür Özel mi konuşacak? Özgür Özel kararını netleştirmemişti. Neden? Çünkü Silivri’den Ekrem İmamoğlu’ndan haber gelmemişti. İmamoğlu’nun haberine göre hareket edecek.