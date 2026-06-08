https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/bmden-talibana-cagri-kadinlarin-kiyafet-nedeniyle-gozaltina-alinmasina-son-verin-1106337220.html
BM'den Taliban'a çağrı: Kadınların kıyafet nedeniyle gözaltına alınmasına son verin
BM'den Taliban'a çağrı: Kadınların kıyafet nedeniyle gözaltına alınmasına son verin
Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler, Afganistan'ın Herat vilayetinde kıyafet kurallarına uymadıkları gerekçesiyle kadınların gözaltına alınmasından duyduğu endişeyi dile... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T14:14+0300
2026-06-08T14:14+0300
2026-06-08T14:14+0300
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afganistan
unama
unicef
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
taliban
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Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde kadınların kıyafet kurallarına uymadıkları gerekçesiyle gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.UNAMA, olayın ciddi insan hakları endişelerine yol açtığını belirterek, Taliban yönetimine kadın ve erkek tüm bireylerin yasa önünde eşit muamele görmesi gerektiğini hatırlattı.Yerel basında yer alan haberlere göre, son günlerde Herat'ta en az 21 kadın ve kız çocuğu gözaltına alındı.Kıyafet kuralları yeniden gündemdeUNAMA tarafından yapılan açıklamada, "Tüm insanların hareket özgürlüğü hakkı vardır ve kadınlar ile erkekler yasa önünde eşit haklara sahiptir" ifadelerine yer verildi.Gözaltıların, Taliban yönetiminin geçen hafta yayımladığı ve kadınların kamuya açık alanlarda yalnızca 'uygun hicap' ile bulunabileceğini belirten yeni talimatın ardından geldiği bildirildi.Yerel medya kuruluşları, yüzünü gösteren veya makyaj yapan kadınların cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğinin duyurulduğunu aktardı.Kadın hakları tartışmaları sürüyorTaliban, 2021 yılında yeniden iktidara gelmesinden bu yana kadınların eğitim, çalışma hayatı ve spor faaliyetlerine erişimine yönelik çeşitli kısıtlamalar nedeniyle uluslararası toplumun eleştirilerinin hedefi oluyor.Öte yandan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından nisan ayında yayımlanan raporda, mevcut kısıtlamaların sürmesi halinde Afganistan'ın 2030 yılına kadar 25 binden fazla kadın öğretmen ve sağlık çalışanını kaybedebileceği uyarısında bulunulmuştu.Taliban yönetimi ise kadın haklarına, İslam hukukuna ilişkin kendi yorumları çerçevesinde saygı gösterdiğini savunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/abden-gerilimi-tirmandiracak-yeni-adimlar-kallas-yaptirim-ve-kredi-paketlerini-acikladi-1106336559.html
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afganistan, unama, unicef, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, taliban
afganistan, unama, unicef, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, taliban
BM'den Taliban'a çağrı: Kadınların kıyafet nedeniyle gözaltına alınmasına son verin
Birleşmiş Milletler, Afganistan'ın Herat vilayetinde kıyafet kurallarına uymadıkları gerekçesiyle kadınların gözaltına alınmasından duyduğu endişeyi dile getirerek Taliban yönetimine uygulamaları sonlandırma çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA), Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde kadınların kıyafet kurallarına uymadıkları gerekçesiyle gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.
UNAMA, olayın ciddi insan hakları endişelerine yol açtığını belirterek, Taliban yönetimine kadın ve erkek tüm bireylerin yasa önünde eşit muamele görmesi gerektiğini hatırlattı.
Yerel basında yer alan haberlere göre, son günlerde Herat'ta en az 21 kadın ve kız çocuğu gözaltına alındı.
Kıyafet kuralları yeniden gündemde
UNAMA tarafından yapılan açıklamada, "Tüm insanların hareket özgürlüğü hakkı vardır ve kadınlar ile erkekler yasa önünde eşit haklara sahiptir" ifadelerine yer verildi.
Gözaltıların, Taliban yönetiminin geçen hafta yayımladığı ve kadınların kamuya açık alanlarda yalnızca 'uygun hicap' ile bulunabileceğini belirten yeni talimatın ardından geldiği bildirildi.
Yerel medya kuruluşları, yüzünü gösteren veya makyaj yapan kadınların cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğinin duyurulduğunu aktardı.
Kadın hakları tartışmaları sürüyor
Taliban, 2021 yılında yeniden iktidara gelmesinden bu yana kadınların eğitim, çalışma hayatı ve spor faaliyetlerine erişimine yönelik çeşitli kısıtlamalar nedeniyle uluslararası toplumun eleştirilerinin hedefi oluyor.
Öte yandan Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından nisan ayında yayımlanan raporda, mevcut kısıtlamaların sürmesi halinde Afganistan'ın 2030 yılına kadar 25 binden fazla kadın öğretmen ve sağlık çalışanını kaybedebileceği uyarısında bulunulmuştu.
Taliban yönetimi ise kadın haklarına, İslam hukukuna ilişkin kendi yorumları çerçevesinde saygı gösterdiğini savunuyor.