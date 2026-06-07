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Rusya'dan beyin tümörlerine karşı çığır açacak yeni hamle
Rusya'dan beyin tümörlerine karşı çığır açacak yeni hamle
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Rus bilim insanları, beyin tümörlerinin tanı ve tedavisinde çığır açacak, kanserli hücrelerin sağlıklı dokulara yayılmasını engelleyen yeni bir radyofarmasötik... 07.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-07T15:31+0300
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Rusya'da Nörofizyoloji Enstitüsü, Burdenko Merkezi ve Lomonosov Üniversitesi'nden araştırmacı ve doktorların yer aldığı disiplinler arası bir ekip, glioma türü beyin tümörlerinin hem teşhisi hem de tedavisi için yeni bir ilaç geliştirdi. Pozitron emisyon tomografisi ve bilgisayarlı tomografi tarayıcılarıyla entegre çalışan bu ilaç, radyoaktif izotoplara bağlanmış tek zincirli DNA ve RNA molekülleri olan aptamerlerden oluşuyor. Geliştirilen özel aptamerler, bilinen antitümör tedavilerine uyum sağlayarak doğrudan glioma hücrelerini hedef alıyor.Tümörün yayılması engelleniyor ve klinik testlere geçiliyorYeni ilacın en dikkat çekici özelliklerinden biri, tümörlü hücrelerin sağlıklı dokulara göç etmesini engelleyecek şekilde tasarlanmış olması. Yapılan çalışmalarda yüksek başarı gösteren ilacın etkinliği kanıtlanırken, proje ekibi ilaç için patent başvurusu ve klinik deney hazırlıklarına başladıklarını duyurdu. Gelişme, beyin tümörü tedavilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.
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haberler, rusya, beyin tümörü, tümör, i̇laç, tedavi
haberler, rusya, beyin tümörü, tümör, i̇laç, tedavi

Rusya'dan beyin tümörlerine karşı çığır açacak yeni hamle

15:31 07.06.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturHap/İlaç
Hap/İlaç - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Rus bilim insanları, beyin tümörlerinin tanı ve tedavisinde çığır açacak, kanserli hücrelerin sağlıklı dokulara yayılmasını engelleyen yeni bir radyofarmasötik ilaç geliştirdi.
Rusya'da Nörofizyoloji Enstitüsü, Burdenko Merkezi ve Lomonosov Üniversitesi'nden araştırmacı ve doktorların yer aldığı disiplinler arası bir ekip, glioma türü beyin tümörlerinin hem teşhisi hem de tedavisi için yeni bir ilaç geliştirdi.

Pozitron emisyon tomografisi ve bilgisayarlı tomografi tarayıcılarıyla entegre çalışan bu ilaç, radyoaktif izotoplara bağlanmış tek zincirli DNA ve RNA molekülleri olan aptamerlerden oluşuyor.

Geliştirilen özel aptamerler, bilinen antitümör tedavilerine uyum sağlayarak doğrudan glioma hücrelerini hedef alıyor.

Tümörün yayılması engelleniyor ve klinik testlere geçiliyor

Yeni ilacın en dikkat çekici özelliklerinden biri, tümörlü hücrelerin sağlıklı dokulara göç etmesini engelleyecek şekilde tasarlanmış olması.

Yapılan çalışmalarda yüksek başarı gösteren ilacın etkinliği kanıtlanırken, proje ekibi ilaç için patent başvurusu ve klinik deney hazırlıklarına başladıklarını duyurdu.

Gelişme, beyin tümörü tedavilerinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir.
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