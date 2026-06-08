https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/bakanlik-duyurdu-beyoglunda-servis-ucreti-tahsil-eden-restorana-274-bin-lira-ceza-1106348341.html
Bakanlık duyurdu: Beyoğlu'nda servis ücreti tahsil eden restorana 274 bin lira ceza
Bakanlık duyurdu: Beyoğlu'nda servis ücreti tahsil eden restorana 274 bin lira ceza
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde denetlenen bir restorana, müşterilerden 69 farklı işlemde servis ücreti tahsil ettiğinin tespit edilmesi üzerine 274 bin 137 lira... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
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Ticaret Bakanlığı, restoran ve benzeri işletmelerde tüketicilerden 'servis ücreti' tahsil edilmesine yönelik denetimlerin sürdüğünü, mevzuata aykırı uygulamalara idari yaptırım uygulanmaya devam edileceğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, hangi ad altında olursa olsun servis ücreti alınmasının mevzuata aykırı olduğu hatırlatılarak, tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla denetimlerin kesintisiz sürdürüldüğü belirtildi.Beyoğlu'nda faaliyet gösteren bir restoranda yapılan denetimde, müşterilerden 69 ayrı işlemde servis ücreti tahsil edildiğinin tespit edildiği bildirildi. Bu nedenle işletmeye 274 bin 137 lira idari para cezası uygulandı.Ayrıca iş yerinde satışa sunulan 72 ürünün fiyat bilgisinin giriş bölümündeki menüde yer almadığının belirlenmesi üzerine işletmeye 286 bin 56 lira daha ceza kesildi.Denetimlerde bazı ürünlerde haksız fiyat artışı yapıldığı yönündeki tespitler üzerine de inceleme başlatıldığı ve dosyanın Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu'na sevk edildiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/resmi-gazete-duyurdu-servis-ucreti-masa-ucreti-ve-kuver-kaldirildi-1103134034.html
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türkiye, beyoğlu, i̇stanbul, ticaret, ticaret bakanlığı, servis, kuver
türkiye, beyoğlu, i̇stanbul, ticaret, ticaret bakanlığı, servis, kuver
Bakanlık duyurdu: Beyoğlu'nda servis ücreti tahsil eden restorana 274 bin lira ceza
İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde denetlenen bir restorana, müşterilerden 69 farklı işlemde servis ücreti tahsil ettiğinin tespit edilmesi üzerine 274 bin 137 lira idari para cezası kesildi.
Ticaret Bakanlığı, restoran ve benzeri işletmelerde tüketicilerden 'servis ücreti' tahsil edilmesine yönelik denetimlerin sürdüğünü, mevzuata aykırı uygulamalara idari yaptırım uygulanmaya devam edileceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, hangi ad altında olursa olsun servis ücreti alınmasının mevzuata aykırı olduğu hatırlatılarak, tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla denetimlerin kesintisiz sürdürüldüğü belirtildi.
Beyoğlu'nda faaliyet gösteren bir restoranda yapılan denetimde, müşterilerden 69 ayrı işlemde servis ücreti tahsil edildiğinin tespit edildiği bildirildi. Bu nedenle işletmeye 274 bin 137 lira idari para cezası uygulandı.
Ayrıca iş yerinde satışa sunulan 72 ürünün fiyat bilgisinin giriş bölümündeki menüde yer almadığının belirlenmesi üzerine işletmeye 286 bin 56 lira daha ceza kesildi.
Denetimlerde bazı ürünlerde haksız fiyat artışı yapıldığı yönündeki tespitler üzerine de inceleme başlatıldığı ve dosyanın Haksız Fiyat Artışı Değerlendirme Kurulu'na sevk edildiği kaydedildi.