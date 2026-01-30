https://anlatilaninotesi.com.tr/20260130/resmi-gazete-duyurdu-servis-ucreti-masa-ucreti-ve-kuver-kaldirildi-1103134034.html

Resmi Gazete duyurdu: Servis ücreti, masa ücreti ve kuver kaldırıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla restoran, pastane ve kafelerde müşterilerden servis ücreti, masa ücreti ve kuver adı altında ek ücret alınması yasaklandı. 30.01.2026, Sputnik Türkiye

Restoran, pastane ve kafelerde tüketicilerden servis ücreti, masa ücreti ve kuver adı altında ek ücret alınmasına son verildi.Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle birlikte işletmeler, müşterilerden yalnızca menüde belirtilen fiyatları tahsil edebilecek.Yeni düzenlemeyle tüketicilerin karşılaştığı gizli ve keyfi ücretlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

türki̇ye

2026

