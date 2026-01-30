Türkiye
Resmi Gazete duyurdu: Servis ücreti, masa ücreti ve kuver kaldırıldı
Resmi Gazete duyurdu: Servis ücreti, masa ücreti ve kuver kaldırıldı
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla restoran, pastane ve kafelerde müşterilerden servis ücreti, masa ücreti ve kuver adı altında ek ücret alınması yasaklandı. 30.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-30T00:34+0300
2026-01-30T00:42+0300
lokanta
tüm restoranlar, lokantalar ve tedarikçiler derneği (türes)
kent lokantası
türk lokantası
yemek
Restoran, pastane ve kafelerde tüketicilerden servis ücreti, masa ücreti ve kuver adı altında ek ücret alınmasına son verildi.Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle birlikte işletmeler, müşterilerden yalnızca menüde belirtilen fiyatları tahsil edebilecek.Yeni düzenlemeyle tüketicilerin karşılaştığı gizli ve keyfi ücretlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
lokanta, tüm restoranlar, lokantalar ve tedarikçiler derneği (türes), kent lokantası, türk lokantası, yemek
00:34 30.01.2026 (güncellendi: 00:42 30.01.2026)
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla restoran, pastane ve kafelerde müşterilerden servis ücreti, masa ücreti ve kuver adı altında ek ücret alınması yasaklandı.
Restoran, pastane ve kafelerde tüketicilerden servis ücreti, masa ücreti ve kuver adı altında ek ücret alınmasına son verildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle birlikte işletmeler, müşterilerden yalnızca menüde belirtilen fiyatları tahsil edebilecek.
Yeni düzenlemeyle tüketicilerin karşılaştığı gizli ve keyfi ücretlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
