Resmi Gazete duyurdu: Servis ücreti, masa ücreti ve kuver kaldırıldı
Resmi Gazete’de yayımlanan kararla restoran, pastane ve kafelerde müşterilerden servis ücreti, masa ücreti ve kuver adı altında ek ücret alınması yasaklandı. 30.01.2026, Sputnik Türkiye
Restoran, pastane ve kafelerde tüketicilerden servis ücreti, masa ücreti ve kuver adı altında ek ücret alınmasına son verildi.Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle birlikte işletmeler, müşterilerden yalnızca menüde belirtilen fiyatları tahsil edebilecek.Yeni düzenlemeyle tüketicilerin karşılaştığı gizli ve keyfi ücretlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
00:34 30.01.2026 (güncellendi: 00:42 30.01.2026)
Restoran, pastane ve kafelerde tüketicilerden servis ücreti, masa ücreti ve kuver adı altında ek ücret alınmasına son verildi.
Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle birlikte işletmeler, müşterilerden yalnızca menüde belirtilen fiyatları tahsil edebilecek.
Yeni düzenlemeyle tüketicilerin karşılaştığı gizli ve keyfi ücretlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.