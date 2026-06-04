https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/bakan-simsekten-enflasyon-hedefi-yili-yuzde-20lerde-tamamlamasini-bekliyoruz-1106256830.html

Bakan Şimşek'ten enflasyon hedefi: 'Yılı yüzde 20'lerde tamamlamasını bekliyoruz'

Bakan Şimşek'ten enflasyon hedefi: 'Yılı yüzde 20'lerde tamamlamasını bekliyoruz'

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Büyük şokların yaşandığı bir yılda bile enflasyonun düşmeye devam etmesini ve yılı yüzde 20’li seviyelerde tamamlamasını... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T15:44+0300

2026-06-04T15:44+0300

2026-06-04T15:47+0300

ekonomi̇

mehmet şimşek

hazine

mali

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/07/1105574461_0:125:2348:1446_1920x0_80_0_0_eec6c23421da4f7e8f06d3600ddc50fe.jpg

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nomura Yatırım Forumu Asya 2026’da yatırımcılara hitap etti. Bakan Şimşek'in konuyla ilgili yaptığı paylaşım şu şekilde:'Bütçe açığını düşürdük''Türk Lirasına olan güven arttı'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/mayis-enflasyonu-yarin-aciklanacak-uzmandan-emeklilerin-temmuz-zammi-tahmini-1106239761.html

mali

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet şimşek, hazine, mali