Bakan Şimşek'ten enflasyon hedefi: 'Yılı yüzde 20'lerde tamamlamasını bekliyoruz'
15:44 04.06.2026 (güncellendi: 15:47 04.06.2026)
© Betül AbalıHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
© Betül Abalı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Büyük şokların yaşandığı bir yılda bile enflasyonun düşmeye devam etmesini ve yılı yüzde 20’li seviyelerde tamamlamasını bekliyoruz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nomura Yatırım Forumu Asya 2026’da yatırımcılara hitap etti. Bakan Şimşek'in konuyla ilgili yaptığı paylaşım şu şekilde:
Dezenflasyon programına olan bağlılığımız güçlüdür. Büyük şokların yaşandığı bir yılda bile enflasyonun düşmeye devam etmesini ve yılı yüzde 20’li seviyelerde tamamlamasını bekliyoruz.
'Bütçe açığını düşürdük'
Geçmiş performansımız ortadadır. Son 23 yılda Türkiye’nin ortalama bütçe açığı GSYH’nin yüzde 2,6’sı olmuştur. Harcama kontrolü, kayıt dışılıkla mücadele, daha güçlü vergi uyumu ile denetim ve tahsilat süreçlerindeki iyileştirmeler sayesinde bütçe açığını 2023’teki yüzde 5,1 seviyesinden 2025’te yüzde 2,9’a düşürdük. Artan petrol fiyatlarının etkisini azaltmak için mali alanı kullanmamıza rağmen, 2026 hedefimize ulaşma ve orta vadede açığı GSYH’nin yüzde 3’ünün altında tutma yolunda ilerliyoruz.
'Türk Lirasına olan güven arttı'
Belirli bir seviye hedeflemiyoruz. Programın başlangıcından bu yana Türk lirasına olan güven önemli ölçüde artmıştır. Bu durum, sıkı para politikası duruşu, etkili makro ihtiyati tedbirler ve geçmiş dalgalanma dönemlerine göre temelde daha güçlü bir döviz rezerv pozisyonunun sonucudur.