https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/aydinda-termometre-42-dereceyi-gosterdi-bazi-cadde-ve-sokaklar-bos-kaldi-1106350371.html

Aydın'da termometre 42 dereceyi gösterdi: Bazı cadde ve sokaklar boş kaldı

Aydın'da termometre 42 dereceyi gösterdi: Bazı cadde ve sokaklar boş kaldı

Sputnik Türkiye

Aydın'da etkili olan sıcak hava nedeniyle termometreler 42 dereceyi gösterdi. Yüksek sıcaklık nedeniyle halk gölgelik alanlara yönelirken, bazı cadde ve... 08.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-08T21:08+0300

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Aydın'da hava sıcaklığı meteoroloji verilerine göre 37 derece olarak ölçülürken, bu değer haziran ayı ortalamasının üzerinde gerçekleşti.Kent merkezindeki İstasyon Meydanı'nda bulunan termometre ise 42 dereceyi gösterdi. Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yoğunluk azaldı.

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