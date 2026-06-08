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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/aydinda-termometre-42-dereceyi-gosterdi-bazi-cadde-ve-sokaklar-bos-kaldi-1106350371.html
Aydın'da termometre 42 dereceyi gösterdi: Bazı cadde ve sokaklar boş kaldı
Aydın'da termometre 42 dereceyi gösterdi: Bazı cadde ve sokaklar boş kaldı
Sputnik Türkiye
Aydın'da etkili olan sıcak hava nedeniyle termometreler 42 dereceyi gösterdi. Yüksek sıcaklık nedeniyle halk gölgelik alanlara yönelirken, bazı cadde ve... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
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Aydın'da hava sıcaklığı meteoroloji verilerine göre 37 derece olarak ölçülürken, bu değer haziran ayı ortalamasının üzerinde gerçekleşti.Kent merkezindeki İstasyon Meydanı'nda bulunan termometre ise 42 dereceyi gösterdi. Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yoğunluk azaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/yakinda-baslayacak-son-yillarin-en-guclu-sicak-hava-uyarisi-1106210529.html
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aydın, türkiye, sıcak, sıcak hava, sıcak hava dalgası, sıcak hava, sıcak çarpması, en sıcak yıl, sıcak nokta
aydın, türkiye, sıcak, sıcak hava, sıcak hava dalgası, sıcak hava, sıcak çarpması, en sıcak yıl, sıcak nokta

Aydın'da termometre 42 dereceyi gösterdi: Bazı cadde ve sokaklar boş kaldı

21:08 08.06.2026
© AA / Yusuf KonratAydın'da termometre 42 dereceyi gösterdi
Aydın'da termometre 42 dereceyi gösterdi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
© AA / Yusuf Konrat
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Aydın'da etkili olan sıcak hava nedeniyle termometreler 42 dereceyi gösterdi. Yüksek sıcaklık nedeniyle halk gölgelik alanlara yönelirken, bazı cadde ve sokaklarda yoğunluğun azaldığı gözlendi.
Aydın'da hava sıcaklığı meteoroloji verilerine göre 37 derece olarak ölçülürken, bu değer haziran ayı ortalamasının üzerinde gerçekleşti.
Kent merkezindeki İstasyon Meydanı'nda bulunan termometre ise 42 dereceyi gösterdi. Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yoğunluk azaldı.
Sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
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Yakında başlayacak: Son yılların en güçlü sıcak hava uyarısı
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