https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/aydinda-termometre-42-dereceyi-gosterdi-bazi-cadde-ve-sokaklar-bos-kaldi-1106350371.html
Aydın'da termometre 42 dereceyi gösterdi: Bazı cadde ve sokaklar boş kaldı
Aydın'da termometre 42 dereceyi gösterdi: Bazı cadde ve sokaklar boş kaldı
Sputnik Türkiye
Aydın'da etkili olan sıcak hava nedeniyle termometreler 42 dereceyi gösterdi. Yüksek sıcaklık nedeniyle halk gölgelik alanlara yönelirken, bazı cadde ve... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T21:08+0300
2026-06-08T21:08+0300
2026-06-08T21:08+0300
türki̇ye
aydın
türkiye
sıcak
sıcak hava
sıcak hava dalgası
sıcak hava
sıcak çarpması
en sıcak yıl
sıcak nokta
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/08/1106350210_0:76:2730:1612_1920x0_80_0_0_6e4a55f1e889cc082e69ddaf68ca7033.jpg
Aydın'da hava sıcaklığı meteoroloji verilerine göre 37 derece olarak ölçülürken, bu değer haziran ayı ortalamasının üzerinde gerçekleşti.Kent merkezindeki İstasyon Meydanı'nda bulunan termometre ise 42 dereceyi gösterdi. Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yoğunluk azaldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/yakinda-baslayacak-son-yillarin-en-guclu-sicak-hava-uyarisi-1106210529.html
türki̇ye
aydın
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/08/1106350210_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_75521b909c19f78132891e71866bd4d1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
aydın, türkiye, sıcak, sıcak hava, sıcak hava dalgası, sıcak hava, sıcak çarpması, en sıcak yıl, sıcak nokta
aydın, türkiye, sıcak, sıcak hava, sıcak hava dalgası, sıcak hava, sıcak çarpması, en sıcak yıl, sıcak nokta
Aydın'da termometre 42 dereceyi gösterdi: Bazı cadde ve sokaklar boş kaldı
Aydın'da etkili olan sıcak hava nedeniyle termometreler 42 dereceyi gösterdi. Yüksek sıcaklık nedeniyle halk gölgelik alanlara yönelirken, bazı cadde ve sokaklarda yoğunluğun azaldığı gözlendi.
Aydın'da hava sıcaklığı meteoroloji verilerine göre 37 derece olarak ölçülürken, bu değer haziran ayı ortalamasının üzerinde gerçekleşti.
Kent merkezindeki İstasyon Meydanı'nda bulunan termometre ise 42 dereceyi gösterdi. Mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yoğunluk azaldı.