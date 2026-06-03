https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/yakinda-baslayacak-son-yillarin-en-guclu-sicak-hava-uyarisi-1106210529.html

Yakında başlayacak: Son yılların en güçlü sıcak hava uyarısı

Yakında başlayacak: Son yılların en güçlü sıcak hava uyarısı

Sputnik Türkiye

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Pasifik Okyanusu'nda etkisini artıran El Nino'nun 2026 yılının geri kalanında güçlenmeye devam edebileceğini ve küresel ölçekte... 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T09:01+0300

2026-06-03T09:01+0300

2026-06-03T09:01+0300

yaşam

dünya meteoroloji örgütü

pasifik okyanusu

el nino

süper el nino

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Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), etkisini artıran El Nino'nun 2026 yılının geri kalanında güçlenmeye devam edebileceğini ve küresel ölçekte daha fazla aşırı hava olayına yol açabileceğini açıkladı. Meteoroloji kuruluşlarının tahminleri, mevcut sürecin tarihte kaydedilen en güçlü El Nino olaylarından biri olabileceğine işaret ediyor.Meteoroloji uzmanları, büyük bir doğa olayının yaklaştığından son derece emin olduklarını ve bunun bir rekor olabileceğini belirtti.Son aylarda özellikle Güney Amerika kıyıları açıklarında ve Pasifik'in orta kesimlerinde sıcaklıkların belirgin şekilde yükselmesi, olayın güçlendiğini gösteren en önemli işaretler arasında yer alıyor. Uydulardan, şamandıralardan ve okyanus araçlarından alınan veriler, Pasifik boyunca yüzlerce metre derinlikte, yer yer ortalamanın 6 derece üzerinde olan devasa bir sıcak su dalgasının doğuya doğru ilerlediğini gösteriyor.Meteoroloji uzmanlarına göre şu anki göstergeler, El Nino'nun 2026 yılı boyunca güçlenerek yıl sonuna doğru zirve yapabileceğine işaret ediyor. Bu nedenle küresel etkilerin en belirgin şekilde 2026 sonu ile 2027'nin ilk aylarında hissedilmesi bekleniyor.El Nino nasıl gelişir?El Nino, tropikal Pasifik'teki rüzgar düzeninin değişmesi sonucu sıcak suların doğuya doğru yayılmasıyla ortaya çıkıyor. Bu süreç yalnızca okyanusları değil, atmosferi de etkileyerek dünya genelindeki yağış ve sıcaklık düzenlerini değiştirebiliyor. Bilim insanlarına göre deniz yüzeyi sıcaklıklarının uzun süre normal değerlerin üzerinde seyretmesi, güçlü bir El Nino ya da süper El Nino ihtimalini artırıyor.Uzmanlar, güçlü bir El Nino'nun Güney Amerika, Güneydoğu Asya ve Avustralya'nın bazı bölgelerinde kuraklık ve orman yangını riskini yükseltebileceğini, Hindistan'da muson yağışlarını zayıflatabileceğini ve Afrika Boynuzu'nun bazı kesimlerinde daha kurak koşullara neden olabileceğini ifade ediyor. Öte yandan ABD'nin güney bölgelerinde aşırı yağış ve sel riskinin artabileceği belirtiliyor.WMO, insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle gezegenin zaten rekor seviyelerde ısındığı bir dönemde yaşanacak El Nino'nun etkilerinin geçmiş örneklere göre daha sert hissedilebileceği uyarısında bulunuyor. Uzmanlar, aşırı sıcaklıklar, kuraklıklar, şiddetli yağışlar ve tarımsal kayıpların küresel ekonomiyi de etkileyebileceğini vurguluyor. İklim bilimciler, mevcut eğilimin sürmesi halinde 2027'nin kayıtlardaki en sıcak yıllardan biri olmasının güçlü bir ihtimal olduğunu değerlendiriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/kuresel-iklim-alarmi-bmden-korkutan-super-el-nino-uyarisi-geldi-1106190560.html

pasifik okyanusu

süper el nino

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