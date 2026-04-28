İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Atlas Çağlayan cinayeti: Katilin babasına dava açıldı
Atlas Çağlayan cinayeti: Katilin babasına dava açıldı
17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın öldürüldüğü olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayet sanığı E.Ç.’nin babası Yusuf Ç. hakkında iddianame hazırlandı... 28.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-28T22:03+0300
2026-04-28T22:03+0300
atlas çağlayan
cinayet
cinayet büro amirliği
cinayet masası
mahkeme
mahkeme kararı
iddianame
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260413/atlas-caglayan-cinayetinde-ilk-durusma-tarihi-belli-oldu-1104975010.html
22:03 28.04.2026
17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın öldürüldüğü olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayet sanığı E.Ç.’nin babası Yusuf Ç. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, tanık beyanları doğrultusunda sustalı çakı türündeki bıçağın Yusuf Ç.’ye ait olduğu tespitine yer verildi.
İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın öldürüldüğü olaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, cinayette kullanılan bıçağın, tutuklu bulunan çocuk sanık E.Ç.’nin babası Yusuf Ç.’ye ait olduğu yönünde tespitlere yer verildi.
İddianamede, tanık beyanları doğrultusunda sustalı çakı türündeki bıçağın Yusuf Ç.’ye ait olduğunun değerlendirildiği, ancak sanığın bu iddiaları kabul etmediği belirtildi. Yusuf Ç., ifadesinde olay tarihinde cezaevinde bulunduğunu ve bıçakla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi.
Kriminal incelemede söz konusu bıçağın 6136 sayılı kanun kapsamında yasaklı aletler arasında yer alan sustalı çakı niteliğinde olduğu tespit edildi.
Savcılık, Yusuf Ç. hakkında '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianame Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Atlas Çağlayan cinayetinde ilk duruşma tarihi belli oldu
13 Nisan, 13:55
