Atlas Çağlayan cinayeti: Katilin babasına dava açıldı
Sputnik Türkiye
17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın öldürüldüğü olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayet sanığı E.Ç.'nin babası Yusuf Ç. hakkında iddianame hazırlandı... 28.04.2026, Sputnik Türkiye
2026-04-28T22:03+0300
İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın öldürüldüğü olaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, cinayette kullanılan bıçağın, tutuklu bulunan çocuk sanık E.Ç.’nin babası Yusuf Ç.’ye ait olduğu yönünde tespitlere yer verildi.İddianamede, tanık beyanları doğrultusunda sustalı çakı türündeki bıçağın Yusuf Ç.’ye ait olduğunun değerlendirildiği, ancak sanığın bu iddiaları kabul etmediği belirtildi. Yusuf Ç., ifadesinde olay tarihinde cezaevinde bulunduğunu ve bıçakla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi.Kriminal incelemede söz konusu bıçağın 6136 sayılı kanun kapsamında yasaklı aletler arasında yer alan sustalı çakı niteliğinde olduğu tespit edildi.Savcılık, Yusuf Ç. hakkında '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianame Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın öldürüldüğü olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayet sanığı E.Ç.’nin babası Yusuf Ç. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, tanık beyanları doğrultusunda sustalı çakı türündeki bıçağın Yusuf Ç.’ye ait olduğu tespitine yer verildi.
