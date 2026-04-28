Atlas Çağlayan cinayeti: Katilin babasına dava açıldı

Atlas Çağlayan cinayeti: Katilin babasına dava açıldı

Sputnik Türkiye

17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın öldürüldüğü olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayet sanığı E.Ç.’nin babası Yusuf Ç. hakkında iddianame hazırlandı... 28.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-28T22:03+0300

2026-04-28T22:03+0300

2026-04-28T22:03+0300

türki̇ye

atlas çağlayan

cinayet

cinayet büro amirliği

cinayet masası

mahkeme

mahkeme kararı

iddianame

İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın öldürüldüğü olaya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, cinayette kullanılan bıçağın, tutuklu bulunan çocuk sanık E.Ç.’nin babası Yusuf Ç.’ye ait olduğu yönünde tespitlere yer verildi.İddianamede, tanık beyanları doğrultusunda sustalı çakı türündeki bıçağın Yusuf Ç.’ye ait olduğunun değerlendirildiği, ancak sanığın bu iddiaları kabul etmediği belirtildi. Yusuf Ç., ifadesinde olay tarihinde cezaevinde bulunduğunu ve bıçakla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi.Kriminal incelemede söz konusu bıçağın 6136 sayılı kanun kapsamında yasaklı aletler arasında yer alan sustalı çakı niteliğinde olduğu tespit edildi.Savcılık, Yusuf Ç. hakkında '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianame Bakırköy 36. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

türki̇ye

Sputnik Türkiye

atlas çağlayan, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, mahkeme, mahkeme kararı, iddianame