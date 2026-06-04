https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/altin-yeniden-kritik-esikte-200-gunluk-ortalamayi-test-etti-1106243267.html

Altın yeniden kritik eşikte: 200 günlük ortalamayı test etti

Altın yeniden kritik eşikte: 200 günlük ortalamayı test etti

Sputnik Türkiye

Altın fiyatlarında son dakika! 4 Haziran 2026 gram altın fiyatı 6.610 TL ve ons fiyatı 4.474 dolardan güne başlıyor. Ons, ilk işlemlerde kritik destek olarak... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T11:23+0300

2026-06-04T11:23+0300

2026-06-04T11:23+0300

ekonomi̇

altın

ons altın

gram altın

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Küresel piyasalarda ons altın fiyatı dünkü işlemlerde %-1,2 değer kaybetti ve 4.434 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü ilk işlemlerde de ons fiyatı 4.423 dolara kadar geriledikten sonra gelen tepki alımları ile yukarı yöneldi. TSİ 06:00 itibarıyla ons, 4.474 dolardan fiyatlandı. İç piyasada ise 4 Haziran 2026 gram altın fiyatı 6.610 TL’den güne başlıyor. Gram fiyatı da dünkü işlemlerde 6.552 TL’den kapanış yapmıştı.3. günde 200 günlük ortalamaOns fiyatı teknik olarak önemli bir seviye olarak gösterilen 200 günlük ortalamayı bugün bir defa daha test etti. Söz konusu seviye 4.423 dolarda bulunuyor. Ons, bu noktayı gördükten sonra yukarı tepki verdi. Bu yıl daha önce de 23 Mart ve 28 Mayıs tarihlerinde ons fiyatı 200 günlük ortalamaya gerilemiş ve bu noktadan gelen tepki alımları ile birlikte yukarı dönüş gerçekleşmişti.Dolar endeksiAnalistler kısa vadede altın fiyatlarını baskılayan gerekçelerin devrede olduğu uyarısında bulunarak “Dolar endeksi 99,55 ile son 8 haftanın en yüksek seviyelerine ulaştı. ABD’de özel sektör istihdamı da mayısta beklentileri aşarak 122 bin kişi geldi. Politika faizi için önemli bir gösterge olan 2 yıllık tahvil getirisi %4’ün üzerinde ve FED üyelerinden ‘şahin’ açıklamalar gelmeye devam ediyor. Güçlü dolar ve faiz beklentileri, altını baskılıyor” değerlendirmesinde bulundu.ORTA DOĞU’DA YENİDEN İYİMSERLİKEnerji fiyatlarının seyri de altın için önemli gösterge olurken, dün 99 dolar sınırına kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı bugün 96,65 dolara geriledi. İsrail ve Lübnan'ın “ateşkes uygulamasına devam” konusunda anlaşması, petrol üzerindeki stresi azalttı. Bu gelişme, ABD ve İran arasındaki savaşı sona erdirecek bir anlaşma umutlarını da artırdı.ALTINDA BEKLENTİLERAnalistler, muhtemel bir Washington-Tahran anlaşmasının petrol fiyatlarını daha da aşağı çekebileceğini ve bu durumda ons altında 200 günlük ortalama seviyenin korunabileceğini, aksi halde onsta 4.365 dolar seviyesinin ilk destek olarak takip edilebileceğini aktarıyor. Son olarak Commerzbank, ons altın için yıl sonu hedef fiyatını 4.800 dolara düşürmüştü.

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