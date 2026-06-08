https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/almanyadan-yeni-veri-sanayi-siparislerinde-beklenenden-sert-dusus-1106347417.html
Almanya'dan yeni veri: Sanayi siparişlerinde beklenenden sert düşüş
Almanya'dan yeni veri: Sanayi siparişlerinde beklenenden sert düşüş
Sputnik Türkiye
Almanya'da sanayi siparişleri nisan ayında beklentilerin üzerinde geriledi. Uzmanlar, Orta Doğu'daki belirsizlikler üzerine dış talepte zayıflama görüldü. 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T19:22+0300
2026-06-08T19:22+0300
2026-06-08T19:22+0300
almanya
euro bölgesi
sanayi
düşüş
sipariş
arz
talep
ekonomi̇
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/08/1106346543_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7484fbbb0a8aeba808b3bf72279859a5.jpg
Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre, sanayi siparişleri nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3.8 düştü.Analistler düşüşün yüzde 2 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyordu. Böylece açıklanan veri piyasa tahminlerinin altında kaldı.Mart ayında ise siparişlerde yaşanan güçlü artışın ardından yeni bir gerileme yaşandı. Mart verisi de revize edilerek yüzde 5 yerine yüzde 4.5 artış olarak güncellendi.Dış talepte zayıflama dikkat çektiVerilere göre yurt dışı siparişler yüzde 4.2 gerilerken, Euro Bölgesi'nden gelen siparişlerde düşüş yüzde 11.1'i buldu. Buna karşılık Euro Bölgesi dışındaki ülkelerden gelen siparişler yüzde 0.8 arttı.Yurt içi siparişler ise aylık bazda yüzde 2.9 düştü.Büyük ölçekli siparişler hariç tutulduğunda da tablo değişmedi ve siparişler yine yüzde 3.8 geriledi.Şubat-nisan dönemini kapsayan üç aylık karşılaştırmada ise yeni siparişlerin önceki üç aylık döneme göre yüzde 3.1 daha düşük olduğu görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/orta-dogudaki-sicak-saatlerin-ardindan-ilk-acilan-asya-borsalari-negatif-seyrediyor-1106330780.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/08/1106346543_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_72a0b54d3166755d55e7b983bb52fb64.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
almanya, euro bölgesi, sanayi, düşüş, sipariş, arz, talep
almanya, euro bölgesi, sanayi, düşüş, sipariş, arz, talep
Almanya'dan yeni veri: Sanayi siparişlerinde beklenenden sert düşüş
Almanya'da sanayi siparişleri nisan ayında beklentilerin üzerinde geriledi. Uzmanlar, Orta Doğu'daki belirsizlikler üzerine dış talepte zayıflama görüldü.
Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre, sanayi siparişleri nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3.8 düştü.
Analistler düşüşün yüzde 2 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyordu. Böylece açıklanan veri piyasa tahminlerinin altında kaldı.
Mart ayında ise siparişlerde yaşanan güçlü artışın ardından yeni bir gerileme yaşandı. Mart verisi de revize edilerek yüzde 5 yerine yüzde 4.5 artış olarak güncellendi.
Dış talepte zayıflama dikkat çekti
Verilere göre yurt dışı siparişler yüzde 4.2 gerilerken, Euro Bölgesi'nden gelen siparişlerde düşüş yüzde 11.1'i buldu. Buna karşılık Euro Bölgesi dışındaki ülkelerden gelen siparişler yüzde 0.8 arttı.
Yurt içi siparişler ise aylık bazda yüzde 2.9 düştü.
Büyük ölçekli siparişler hariç tutulduğunda da tablo değişmedi ve siparişler yine yüzde 3.8 geriledi.
Şubat-nisan dönemini kapsayan üç aylık karşılaştırmada ise yeni siparişlerin önceki üç aylık döneme göre yüzde 3.1 daha düşük olduğu görüldü.