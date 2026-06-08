https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/almanyadan-yeni-veri-sanayi-siparislerinde-beklenenden-sert-dusus-1106347417.html

Almanya'dan yeni veri: Sanayi siparişlerinde beklenenden sert düşüş

Almanya'dan yeni veri: Sanayi siparişlerinde beklenenden sert düşüş

Sputnik Türkiye

Almanya'da sanayi siparişleri nisan ayında beklentilerin üzerinde geriledi. Uzmanlar, Orta Doğu'daki belirsizlikler üzerine dış talepte zayıflama görüldü. 08.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-08T19:22+0300

2026-06-08T19:22+0300

2026-06-08T19:22+0300

almanya

euro bölgesi

sanayi

düşüş

sipariş

arz

talep

ekonomi̇

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Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre, sanayi siparişleri nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3.8 düştü.Analistler düşüşün yüzde 2 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyordu. Böylece açıklanan veri piyasa tahminlerinin altında kaldı.Mart ayında ise siparişlerde yaşanan güçlü artışın ardından yeni bir gerileme yaşandı. Mart verisi de revize edilerek yüzde 5 yerine yüzde 4.5 artış olarak güncellendi.Dış talepte zayıflama dikkat çektiVerilere göre yurt dışı siparişler yüzde 4.2 gerilerken, Euro Bölgesi'nden gelen siparişlerde düşüş yüzde 11.1'i buldu. Buna karşılık Euro Bölgesi dışındaki ülkelerden gelen siparişler yüzde 0.8 arttı.Yurt içi siparişler ise aylık bazda yüzde 2.9 düştü.Büyük ölçekli siparişler hariç tutulduğunda da tablo değişmedi ve siparişler yine yüzde 3.8 geriledi.Şubat-nisan dönemini kapsayan üç aylık karşılaştırmada ise yeni siparişlerin önceki üç aylık döneme göre yüzde 3.1 daha düşük olduğu görüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/orta-dogudaki-sicak-saatlerin-ardindan-ilk-acilan-asya-borsalari-negatif-seyrediyor-1106330780.html

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almanya, euro bölgesi, sanayi, düşüş, sipariş, arz, talep