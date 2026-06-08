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Almanya'dan yeni veri: Sanayi siparişlerinde beklenenden sert düşüş
Almanya'dan yeni veri: Sanayi siparişlerinde beklenenden sert düşüş
Sputnik Türkiye
Almanya'da sanayi siparişleri nisan ayında beklentilerin üzerinde geriledi. Uzmanlar, Orta Doğu'daki belirsizlikler üzerine dış talepte zayıflama görüldü. 08.06.2026, Sputnik Türkiye
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almanya
euro bölgesi
sanayi
düşüş
sipariş
arz
talep
ekonomi̇
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Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre, sanayi siparişleri nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3.8 düştü.Analistler düşüşün yüzde 2 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyordu. Böylece açıklanan veri piyasa tahminlerinin altında kaldı.Mart ayında ise siparişlerde yaşanan güçlü artışın ardından yeni bir gerileme yaşandı. Mart verisi de revize edilerek yüzde 5 yerine yüzde 4.5 artış olarak güncellendi.Dış talepte zayıflama dikkat çektiVerilere göre yurt dışı siparişler yüzde 4.2 gerilerken, Euro Bölgesi'nden gelen siparişlerde düşüş yüzde 11.1'i buldu. Buna karşılık Euro Bölgesi dışındaki ülkelerden gelen siparişler yüzde 0.8 arttı.Yurt içi siparişler ise aylık bazda yüzde 2.9 düştü.Büyük ölçekli siparişler hariç tutulduğunda da tablo değişmedi ve siparişler yine yüzde 3.8 geriledi.Şubat-nisan dönemini kapsayan üç aylık karşılaştırmada ise yeni siparişlerin önceki üç aylık döneme göre yüzde 3.1 daha düşük olduğu görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/orta-dogudaki-sicak-saatlerin-ardindan-ilk-acilan-asya-borsalari-negatif-seyrediyor-1106330780.html
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almanya, euro bölgesi, sanayi, düşüş, sipariş, arz, talep
almanya, euro bölgesi, sanayi, düşüş, sipariş, arz, talep

Almanya'dan yeni veri: Sanayi siparişlerinde beklenenden sert düşüş

19:22 08.06.2026
© AP Photo / Martin MeissnerA steel worker walks beside steel coils during a visit of EU Commissioner for Prosperity and Industrial Strategy Stephane Sejourne at the Thyssenkrupp steelworks in Duisburg, Germany, on March 20, 2025.
A steel worker walks beside steel coils during a visit of EU Commissioner for Prosperity and Industrial Strategy Stephane Sejourne at the Thyssenkrupp steelworks in Duisburg, Germany, on March 20, 2025. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Martin Meissner
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Almanya'da sanayi siparişleri nisan ayında beklentilerin üzerinde geriledi. Uzmanlar, Orta Doğu'daki belirsizlikler üzerine dış talepte zayıflama görüldü.
Almanya Federal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre, sanayi siparişleri nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3.8 düştü.
Analistler düşüşün yüzde 2 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyordu. Böylece açıklanan veri piyasa tahminlerinin altında kaldı.
Mart ayında ise siparişlerde yaşanan güçlü artışın ardından yeni bir gerileme yaşandı. Mart verisi de revize edilerek yüzde 5 yerine yüzde 4.5 artış olarak güncellendi.

Dış talepte zayıflama dikkat çekti

Verilere göre yurt dışı siparişler yüzde 4.2 gerilerken, Euro Bölgesi'nden gelen siparişlerde düşüş yüzde 11.1'i buldu. Buna karşılık Euro Bölgesi dışındaki ülkelerden gelen siparişler yüzde 0.8 arttı.
Yurt içi siparişler ise aylık bazda yüzde 2.9 düştü.
Büyük ölçekli siparişler hariç tutulduğunda da tablo değişmedi ve siparişler yine yüzde 3.8 geriledi.
Şubat-nisan dönemini kapsayan üç aylık karşılaştırmada ise yeni siparişlerin önceki üç aylık döneme göre yüzde 3.1 daha düşük olduğu görüldü.
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