https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/agit-pasinyan-secim-kampanyasi-sirasinda-muhalif-adaylari-acikca-tehdit-etti-1106343268.html
AGİT: Paşinyan seçim kampanyası sırasında muhalif adayları açıkça tehdit etti
AGİT: Paşinyan seçim kampanyası sırasında muhalif adayları açıkça tehdit etti
Sputnik Türkiye
AGİT’in Ermenistan’da düzenlenen son parlamento seçimlerine ilişkin ön raporuna göre Başbakan Paşinyan, seçim kampanyası sırasında muhalif adayları... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T17:38+0300
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2026-06-08T17:38+0300
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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerinin Ermenistan’da düzenlenen son parlamento seçimlerine ilişkin ön raporuna göre Başbakan Nikol Paşinyan, seçim kampanyası sırasında muhalif adaylar hakkında hakaret içeren ifadeler kullandı ve kendilerini soruşturmalarla ve şirketlerini millileştirmekle açıkça tehdit etti.Raporda ayrıca sosyal medyada yürütülen seçim kampanyasının, ‘genelde Başbakan, bazı durumlarda da muhalefet liderleri olmak üzere adaylar arasında sık sık yaşanan kişisel sözlü saldırılar ve kışkırtıcı söylemlerle karakterize edildiği’, ayrıca çatışmacı ve bölücü bir nitelik taşıdığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/rus-uzman-pasinyan-zaferinden-emin-degil-rakiplerini-her-yolla-devre-disi-birakmaya-calisiyor-1106305183.html
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agi̇t, ermenistan, paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, nikol paşinyan, seçim kampanyası, tehdit, tehdit dili, haberler
agi̇t, ermenistan, paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, nikol paşinyan, seçim kampanyası, tehdit, tehdit dili, haberler
AGİT: Paşinyan seçim kampanyası sırasında muhalif adayları açıkça tehdit etti
AGİT’in Ermenistan’da düzenlenen son parlamento seçimlerine ilişkin ön raporuna göre Başbakan Paşinyan, seçim kampanyası sırasında muhalif adayları soruşturmalarla ve şirketlerini millileştirmekle açıkça tehdit etti.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerinin Ermenistan’da düzenlenen son parlamento seçimlerine ilişkin ön raporuna göre Başbakan Nikol Paşinyan, seçim kampanyası sırasında muhalif adaylar hakkında hakaret içeren ifadeler kullandı ve kendilerini soruşturmalarla ve şirketlerini millileştirmekle açıkça tehdit etti.
Başbakan, seçim kampanyası etkinliklerinin birçoğunda, yerinden edilmiş Ermeni sığınmacıları da kapsayacak şekilde saldırgan ve kışkırtıcı ifadeler kullandı. Bazı durumlarda, başbakan muhalefet adaylarını soruşturmalarla ve şirketlerini millileştirmekle açıkça tehdit etti. Hatta millileştirmeye yönelik bazı işlemler kampanyadan önce başlatıldı.
Raporda ayrıca sosyal medyada yürütülen seçim kampanyasının, ‘genelde Başbakan, bazı durumlarda da muhalefet liderleri olmak üzere adaylar arasında sık sık yaşanan kişisel sözlü saldırılar ve kışkırtıcı söylemlerle karakterize edildiği’, ayrıca çatışmacı ve bölücü bir nitelik taşıdığı ifade edildi.