https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/agit-pasinyan-secim-kampanyasi-sirasinda-muhalif-adaylari-acikca-tehdit-etti-1106343268.html

AGİT: Paşinyan seçim kampanyası sırasında muhalif adayları açıkça tehdit etti

AGİT: Paşinyan seçim kampanyası sırasında muhalif adayları açıkça tehdit etti

Sputnik Türkiye

AGİT’in Ermenistan’da düzenlenen son parlamento seçimlerine ilişkin ön raporuna göre Başbakan Paşinyan, seçim kampanyası sırasında muhalif adayları... 08.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-08T17:38+0300

2026-06-08T17:38+0300

2026-06-08T17:38+0300

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Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerinin Ermenistan’da düzenlenen son parlamento seçimlerine ilişkin ön raporuna göre Başbakan Nikol Paşinyan, seçim kampanyası sırasında muhalif adaylar hakkında hakaret içeren ifadeler kullandı ve kendilerini soruşturmalarla ve şirketlerini millileştirmekle açıkça tehdit etti.Raporda ayrıca sosyal medyada yürütülen seçim kampanyasının, ‘genelde Başbakan, bazı durumlarda da muhalefet liderleri olmak üzere adaylar arasında sık sık yaşanan kişisel sözlü saldırılar ve kışkırtıcı söylemlerle karakterize edildiği’, ayrıca çatışmacı ve bölücü bir nitelik taşıdığı ifade edildi.

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