https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/rus-uzman-pasinyan-zaferinden-emin-degil-rakiplerini-her-yolla-devre-disi-birakmaya-calisiyor-1106305183.html
Rus uzman: Paşinyan zaferinden emin değil, rakiplerini her yolla devre dışı bırakmaya çalışıyor
Rus uzman: Paşinyan zaferinden emin değil, rakiplerini her yolla devre dışı bırakmaya çalışıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanlığı Ulusal İlişkiler Konseyi Üyesi Bogdan Bezpalko, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yaklaşan seçimleri kaybetme endişesiyle... 06.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-06T19:10+0300
2026-06-06T19:10+0300
2026-06-06T19:10+0300
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Rusya Devlet Başkanlığı Ulusal İlişkiler Konseyi Üyesi Bogdan Bezpalko, Sputnik’e yaptığı açıklamada Paşinyan'ın 7 Haziran'da yapılacak parlamento seçimleri yarışında kendine güvenmediğini, bu nedenle agresif taktiklere yöneldiğini ifade etti.Ermeni liderin rakiplerine karşı tüm devlet imkanlarını kullandığını belirten Bezpalko, şu değerlendirmede bulundu:Uzman, Ermenistan Başbakanı'nın agresif eylemlerinin, "uğruna çalıştığı izlenimi verdiği" seçmenlere zarar verdiğine dikkat çekerek, özellikle Rusya'dan gelen Ermeni vatandaşlarına yönelik baskılara işaret etti:Paşinyan’ın bu olumsuz adımları, koltuğunu kaybetme korkusuyla attığını vurgulayan Bezpalko, sözlerini şöyle sürdürdü:Ermenistan'da parlamento seçimleri 7 Haziran Pazar günü yapılacak. Başbakan Nikol Paşinyan, katıldığı bir televizyon programında önde gelen muhalefet partilerini seçim kurallarını ihlal etmekle suçlamıştı. Meritokrasi Partisi lideri Gurgen Simonyan'a çağrıda bulunan Paşinyan; 'Güçlü Ermenistan', eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan liderliğindeki 'Ermenistan Bloku' ve 'Müreffeh Ermenistan' partisinin seçim kayıtlarının iptal edilmesi için Merkez Seçim Komisyonu'na başvurmasını istemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/ermenistan-ve-abd-arasinda-kritik-imza-trump-rotasi-anlasmasi-resmilesti-1106247605.html
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nikol paşinyan, ermenistan, bogdan bezpalko, rusya, müreffeh ermenistan, robert koçaryan, parlamento seçimleri
nikol paşinyan, ermenistan, bogdan bezpalko, rusya, müreffeh ermenistan, robert koçaryan, parlamento seçimleri
Rus uzman: Paşinyan zaferinden emin değil, rakiplerini her yolla devre dışı bırakmaya çalışıyor
Rusya Devlet Başkanlığı Ulusal İlişkiler Konseyi Üyesi Bogdan Bezpalko, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yaklaşan seçimleri kaybetme endişesiyle muhalefeti itibarsızlaştırma, yıldırma ve seçim dışı bırakma gibi yollara başvurduğunu belirtti.
Rusya Devlet Başkanlığı Ulusal İlişkiler Konseyi Üyesi Bogdan Bezpalko, Sputnik’e yaptığı açıklamada Paşinyan'ın 7 Haziran'da yapılacak parlamento seçimleri yarışında kendine güvenmediğini, bu nedenle agresif taktiklere yöneldiğini ifade etti.
Ermeni liderin rakiplerine karşı tüm devlet imkanlarını kullandığını belirten Bezpalko, şu değerlendirmede bulundu:
Paşinyan, muhaliflerin seçimlere girmesini engellemek, onları itibarsızlaştırmak, adaylıktan çekilmeye zorlamak ve yıldırmak için akla gelebilecek her yolu deniyor.
Uzman, Ermenistan Başbakanı'nın agresif eylemlerinin, "uğruna çalıştığı izlenimi verdiği" seçmenlere zarar verdiğine dikkat çekerek, özellikle Rusya'dan gelen Ermeni vatandaşlarına yönelik baskılara işaret etti:
Rusya'dan Ermeni vatandaşlığıyla gelen insanları, onlara askerlik celbi vererek korkutmaya çalışıyor.
Paşinyan’ın bu olumsuz adımları, koltuğunu kaybetme korkusuyla attığını vurgulayan Bezpalko, sözlerini şöyle sürdürdü:
Açıkça görülüyor ki Paşinyan zaferinden pek emin değil ve konumu da hiç sağlam değil. Ancak Batılı ülkelerin desteğini arkasına alarak bu tür baskıcı adımlarla iktidarda kalabileceğine inanıyor.
Ermenistan'da parlamento seçimleri 7 Haziran Pazar günü yapılacak. Başbakan Nikol Paşinyan, katıldığı bir televizyon programında önde gelen muhalefet partilerini seçim kurallarını ihlal etmekle suçlamıştı. Meritokrasi Partisi lideri Gurgen Simonyan'a çağrıda bulunan Paşinyan; 'Güçlü Ermenistan', eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan liderliğindeki 'Ermenistan Bloku' ve 'Müreffeh Ermenistan' partisinin seçim kayıtlarının iptal edilmesi için Merkez Seçim Komisyonu'na başvurmasını istemişti.