https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/rus-uzman-pasinyan-zaferinden-emin-degil-rakiplerini-her-yolla-devre-disi-birakmaya-calisiyor-1106305183.html

Rus uzman: Paşinyan zaferinden emin değil, rakiplerini her yolla devre dışı bırakmaya çalışıyor

Rus uzman: Paşinyan zaferinden emin değil, rakiplerini her yolla devre dışı bırakmaya çalışıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanlığı Ulusal İlişkiler Konseyi Üyesi Bogdan Bezpalko, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yaklaşan seçimleri kaybetme endişesiyle... 06.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-06T19:10+0300

2026-06-06T19:10+0300

2026-06-06T19:10+0300

dünya

nikol paşinyan

ermenistan

bogdan bezpalko

rusya

müreffeh ermenistan

robert koçaryan

parlamento seçimleri

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Rusya Devlet Başkanlığı Ulusal İlişkiler Konseyi Üyesi Bogdan Bezpalko, Sputnik’e yaptığı açıklamada Paşinyan'ın 7 Haziran'da yapılacak parlamento seçimleri yarışında kendine güvenmediğini, bu nedenle agresif taktiklere yöneldiğini ifade etti.Ermeni liderin rakiplerine karşı tüm devlet imkanlarını kullandığını belirten Bezpalko, şu değerlendirmede bulundu:Uzman, Ermenistan Başbakanı'nın agresif eylemlerinin, "uğruna çalıştığı izlenimi verdiği" seçmenlere zarar verdiğine dikkat çekerek, özellikle Rusya'dan gelen Ermeni vatandaşlarına yönelik baskılara işaret etti:Paşinyan’ın bu olumsuz adımları, koltuğunu kaybetme korkusuyla attığını vurgulayan Bezpalko, sözlerini şöyle sürdürdü:Ermenistan'da parlamento seçimleri 7 Haziran Pazar günü yapılacak. Başbakan Nikol Paşinyan, katıldığı bir televizyon programında önde gelen muhalefet partilerini seçim kurallarını ihlal etmekle suçlamıştı. Meritokrasi Partisi lideri Gurgen Simonyan'a çağrıda bulunan Paşinyan; 'Güçlü Ermenistan', eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan liderliğindeki 'Ermenistan Bloku' ve 'Müreffeh Ermenistan' partisinin seçim kayıtlarının iptal edilmesi için Merkez Seçim Komisyonu'na başvurmasını istemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/ermenistan-ve-abd-arasinda-kritik-imza-trump-rotasi-anlasmasi-resmilesti-1106247605.html

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nikol paşinyan, ermenistan, bogdan bezpalko, rusya, müreffeh ermenistan, robert koçaryan, parlamento seçimleri