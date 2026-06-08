Moldova ve Letonya'da İHA alarmı
© AP Photo / Yevhen TitovUkrayna askerleri İHA fırlatıyor
© AP Photo / Yevhen Titov
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Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan İHA'ların bölgedeki ülkelere isabet ettiği vakalara yenileri eklendi.
Moldova polisinin bildirdiğine göre, gece saatlerinde Moldova'nın merkezinde bir İHA infilak etti.
Yerel medya, İHA'nın Ukrayna'ya ait olduğunu ve üzerinde Ukraynaca 'dikkat pervane hareketli parça' yazdığını aktardı.
Ayrıca bugün Letonya ordusu bir İHA'nın düşürüldüğünü, bunun için savaş uçaklarının havalandırıldığını açıkladı.
Son haftalarda, rotasından sapan Ukrayna İHA'larının Baltık ülkelerinin topraklarına düştüğü vakalar sıklaştı.
Yerel medya, İHA'nın Ukrayna'ya ait olduğunu ve üzerinde Ukraynaca 'dikkat pervane hareketli parça' yazdığını aktardı.
Ayrıca bugün Letonya ordusu bir İHA'nın düşürüldüğünü, bunun için savaş uçaklarının havalandırıldığını açıkladı.
Son haftalarda, rotasından sapan Ukrayna İHA'larının Baltık ülkelerinin topraklarına düştüğü vakalar sıklaştı.
Romanya'da yaşanmıştı
Romanya Savunma Bakanlığı, önceki hafta Köstence Limanı açıklarında Ukrayna çatışmasında kullanılanlara benzer bir deniz dronunun infilak ettiğini duyurmuştu.
Köstence Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, Ukrayna'ya ait toplam beş dronun saptandığı, bunlardan birinin Ukrayna kıyılarında patladığı, üçünün ise Karadeniz'de sürüklendiği aktarılmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da Romanya açıklarında patlayan deniz aracının kendilerine ait olduğunu kabul etmişti.
Köstence Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, Ukrayna'ya ait toplam beş dronun saptandığı, bunlardan birinin Ukrayna kıyılarında patladığı, üçünün ise Karadeniz'de sürüklendiği aktarılmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da Romanya açıklarında patlayan deniz aracının kendilerine ait olduğunu kabul etmişti.