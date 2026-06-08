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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/moldova-ve-letonyada-iha-alarmi-1106335197.html
Moldova ve Letonya'da İHA alarmı
Moldova ve Letonya'da İHA alarmı
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan İHA'ların bölgedeki ülkelere isabet ettiği vakalara yenileri eklendi. 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T12:26+0300
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Moldova polisinin bildirdiğine göre, gece saatlerinde Moldova'nın merkezinde bir İHA infilak etti.Yerel medya, İHA'nın Ukrayna'ya ait olduğunu ve üzerinde Ukraynaca 'dikkat pervane hareketli parça' yazdığını aktardı.Ayrıca bugün Letonya ordusu bir İHA'nın düşürüldüğünü, bunun için savaş uçaklarının havalandırıldığını açıkladı.Son haftalarda, rotasından sapan Ukrayna İHA'larının Baltık ülkelerinin topraklarına düştüğü vakalar sıklaştı.Romanya'da yaşanmıştıRomanya Savunma Bakanlığı, önceki hafta Köstence Limanı açıklarında Ukrayna çatışmasında kullanılanlara benzer bir deniz dronunun infilak ettiğini duyurmuştu. Köstence Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, Ukrayna'ya ait toplam beş dronun saptandığı, bunlardan birinin Ukrayna kıyılarında patladığı, üçünün ise Karadeniz'de sürüklendiği aktarılmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da Romanya açıklarında patlayan deniz aracının kendilerine ait olduğunu kabul etmişti.
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avrupa, ukrayna, moldova, letonya, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), i̇ha

Moldova ve Letonya'da İHA alarmı

12:26 08.06.2026
© AP Photo / Yevhen TitovUkrayna askerleri İHA fırlatıyor
Ukrayna askerleri İHA fırlatıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Yevhen Titov
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Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan İHA'ların bölgedeki ülkelere isabet ettiği vakalara yenileri eklendi.
Moldova polisinin bildirdiğine göre, gece saatlerinde Moldova'nın merkezinde bir İHA infilak etti.

Yerel medya, İHA'nın Ukrayna'ya ait olduğunu ve üzerinde Ukraynaca 'dikkat pervane hareketli parça' yazdığını aktardı.

Ayrıca bugün Letonya ordusu bir İHA'nın düşürüldüğünü, bunun için savaş uçaklarının havalandırıldığını açıkladı.

Son haftalarda, rotasından sapan Ukrayna İHA'larının Baltık ülkelerinin topraklarına düştüğü vakalar sıklaştı.

Romanya'da yaşanmıştı

Romanya Savunma Bakanlığı, önceki hafta Köstence Limanı açıklarında Ukrayna çatışmasında kullanılanlara benzer bir deniz dronunun infilak ettiğini duyurmuştu.

Köstence Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, Ukrayna'ya ait toplam beş dronun saptandığı, bunlardan birinin Ukrayna kıyılarında patladığı, üçünün ise Karadeniz'de sürüklendiği aktarılmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da Romanya açıklarında patlayan deniz aracının kendilerine ait olduğunu kabul etmişti.
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