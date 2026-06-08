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6 kıtada 100 ülkeye ihracat yapıyordu: Dev alüminyum şirketi iflas etti
6 kıtada 100 ülkeye ihracat yapıyordu: Dev alüminyum şirketi iflas etti
Sputnik Türkiye
Türkiye'de alüminyum üretimi alanında önde gelen şirketlerden Patrop Group iflas etti. 08.06.2026, Sputnik Türkiye
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İki fabrikasıyla Türkiye'de alüminyum üretimi yapan Patrop Group İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. iflas etti. Üç ay konkordato sürecinde toparlanamadıSektörde 15 yıldır üretim yapan, 6 kıtada 100 ülkeye ihracat yapan alüminyum devi, yüksek kur, maliyet baskısı ve nakit akışı sorunlarına dayanamayıp, konkordato ilan etti. Yaklaşık 3 aylık konkordato sürecinin ardından şirketin iflasına karar verildi. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararına göre, Patrop Group İnşaat'ın iflas tasfiyesi, İstanbul İflas Müdürlüğü tarafından adi tasfiye usulüyle yapılacak.
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türkiye, i̇flas, i̇cra ve i̇flas kanunu
türkiye, i̇flas, i̇cra ve i̇flas kanunu

6 kıtada 100 ülkeye ihracat yapıyordu: Dev alüminyum şirketi iflas etti

10:45 08.06.2026
iflas
iflas - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
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Türkiye'de alüminyum üretimi alanında önde gelen şirketlerden Patrop Group iflas etti.
İki fabrikasıyla Türkiye'de alüminyum üretimi yapan Patrop Group İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. iflas etti.

Üç ay konkordato sürecinde toparlanamadı

Sektörde 15 yıldır üretim yapan, 6 kıtada 100 ülkeye ihracat yapan alüminyum devi, yüksek kur, maliyet baskısı ve nakit akışı sorunlarına dayanamayıp, konkordato ilan etti. Yaklaşık 3 aylık konkordato sürecinin ardından şirketin iflasına karar verildi. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararına göre, Patrop Group İnşaat'ın iflas tasfiyesi, İstanbul İflas Müdürlüğü tarafından adi tasfiye usulüyle yapılacak.
iflas - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2026
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Ünlü inşaat firması iflas etti: Lüks konut inşaatlarıyla tanınıyordu
1 Haziran , 12:42
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