https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/6-kitada-100-ulkeye-ihracat-yapiyordu-dev-aluminyum-sirketi-iflas-etti-1106332429.html
6 kıtada 100 ülkeye ihracat yapıyordu: Dev alüminyum şirketi iflas etti
6 kıtada 100 ülkeye ihracat yapıyordu: Dev alüminyum şirketi iflas etti
Sputnik Türkiye
Türkiye'de alüminyum üretimi alanında önde gelen şirketlerden Patrop Group iflas etti. 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T10:45+0300
2026-06-08T10:45+0300
2026-06-08T10:45+0300
ekonomi̇
türkiye
i̇flas
i̇cra ve i̇flas kanunu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098140858_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_1f4f1277b2410ec1355dd90d70571329.jpg
İki fabrikasıyla Türkiye'de alüminyum üretimi yapan Patrop Group İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. iflas etti. Üç ay konkordato sürecinde toparlanamadıSektörde 15 yıldır üretim yapan, 6 kıtada 100 ülkeye ihracat yapan alüminyum devi, yüksek kur, maliyet baskısı ve nakit akışı sorunlarına dayanamayıp, konkordato ilan etti. Yaklaşık 3 aylık konkordato sürecinin ardından şirketin iflasına karar verildi. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararına göre, Patrop Group İnşaat'ın iflas tasfiyesi, İstanbul İflas Müdürlüğü tarafından adi tasfiye usulüyle yapılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/unlu-insaat-firmasi-iflas-etti-luks-konut-insaatlariyla-taniniyordu-1106156582.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098140858_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_12cbc23892261a720e5e648ffd34ca67.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, i̇flas, i̇cra ve i̇flas kanunu
türkiye, i̇flas, i̇cra ve i̇flas kanunu
6 kıtada 100 ülkeye ihracat yapıyordu: Dev alüminyum şirketi iflas etti
Türkiye'de alüminyum üretimi alanında önde gelen şirketlerden Patrop Group iflas etti.
İki fabrikasıyla Türkiye'de alüminyum üretimi yapan Patrop Group İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. iflas etti.
Üç ay konkordato sürecinde toparlanamadı
Sektörde 15 yıldır üretim yapan, 6 kıtada 100 ülkeye ihracat yapan alüminyum devi, yüksek kur, maliyet baskısı ve nakit akışı sorunlarına dayanamayıp, konkordato ilan etti. Yaklaşık 3 aylık konkordato sürecinin ardından şirketin iflasına karar verildi. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararına göre, Patrop Group İnşaat'ın iflas tasfiyesi, İstanbul İflas Müdürlüğü tarafından adi tasfiye usulüyle yapılacak.