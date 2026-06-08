https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/6-kitada-100-ulkeye-ihracat-yapiyordu-dev-aluminyum-sirketi-iflas-etti-1106332429.html

6 kıtada 100 ülkeye ihracat yapıyordu: Dev alüminyum şirketi iflas etti

6 kıtada 100 ülkeye ihracat yapıyordu: Dev alüminyum şirketi iflas etti

Sputnik Türkiye

Türkiye'de alüminyum üretimi alanında önde gelen şirketlerden Patrop Group iflas etti. 08.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-08T10:45+0300

2026-06-08T10:45+0300

2026-06-08T10:45+0300

ekonomi̇

türkiye

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i̇cra ve i̇flas kanunu

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İki fabrikasıyla Türkiye'de alüminyum üretimi yapan Patrop Group İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. iflas etti. Üç ay konkordato sürecinde toparlanamadıSektörde 15 yıldır üretim yapan, 6 kıtada 100 ülkeye ihracat yapan alüminyum devi, yüksek kur, maliyet baskısı ve nakit akışı sorunlarına dayanamayıp, konkordato ilan etti. Yaklaşık 3 aylık konkordato sürecinin ardından şirketin iflasına karar verildi. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararına göre, Patrop Group İnşaat'ın iflas tasfiyesi, İstanbul İflas Müdürlüğü tarafından adi tasfiye usulüyle yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/unlu-insaat-firmasi-iflas-etti-luks-konut-insaatlariyla-taniniyordu-1106156582.html

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türkiye, i̇flas, i̇cra ve i̇flas kanunu