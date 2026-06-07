https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/zaharovadan-romanyaya-dron-tepkisi-kievdeki-temsilciliginizi-ne-zaman-kapatacaksiniz-1106307071.html

Zaharova'dan Romanya'ya ‘dron’ tepkisi: Kiev’deki temsilciliğinizi ne zaman kapatacaksınız?

Zaharova'dan Romanya'ya ‘dron’ tepkisi: Kiev’deki temsilciliğinizi ne zaman kapatacaksınız?

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'ya ait bir deniz dronunun Romanya açıklarında patlaması üzerine Bükreş yönetimine, “Ukraynalı... 07.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-07T00:39+0300

2026-06-07T00:39+0300

2026-06-07T00:39+0300

dünya

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

romanya

insansız deniz aracı

ukrayna

kiev

romanya dışişleri bakanlığı

ukrayna deniz kuvvetleri

bükreş

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Romanya'nın Köstence limanı yakınlarında yaşanan insansız deniz aracı (İDA) patlamasının ardından Bükreş yönetimini hedef aldı. Patlayan İDA'nın Ukrayna ordusuna ait çıkması üzerine Telegram hesabından bir açıklama yayınlayan Zaharova, Romanya'ya sert eleştiriler yöneltti.Romanya Dışişleri Bakanlığı'na seslenen Zaharova, "Ukrayna'nın diplomatik temsilciliğini kapatmayı ya da Ukraynalı diplomatları sınır dışı etmeyi ne zaman planlıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.Açıklamasında Bükreş yönetiminin Kiev'e verdiği desteğe de atıfta bulunan Zaharova, Romanya hükümetinin "bitmeyen Rusofobik yalanları" nedeniyle vatandaşlarından ne zaman özür dileyeceğini ve Kiev rejimini finanse etmekten ne zaman vazgeçeceğini sorguladı.Romanya Savunma Bakanlığı, cuma günü Köstence Limanı açıklarında Ukrayna çatışmasında kullanılanlara benzer bir deniz dronunun infilak ettiğini duyurmuştu. Köstence Valiliğinden yapılan açıklamada ise, Ukrayna'ya ait toplam beş dronun saptandığı, bunlardan birinin Ukrayna kıyılarında patladığı, üçünün ise Karadeniz'de sürüklendiği aktarılmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da Romanya açıklarında patlayan deniz aracının kendilerine ait olduğunu kabul etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/rusyanin-romanya-buyukelciligi-iha-olayi-kievin-provokasyonu-1106115510.html

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