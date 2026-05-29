Rusya’nın Romanya Büyükelçiliği: İHA olayı Kiev’in provokasyonu
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Romanya Büyükelçiliği, Romanya topraklarında düşen sözde Rus insansız hava aracı olayıyla ilgili yaşananların “Kiev rejiminin provokasyonu” olduğunu... 29.05.2026, Sputnik Türkiye
Rusya’nın Romanya Büyükelçiliği, Romanya topraklarında düşen sözde Rus insansız hava aracı olayıyla ilgili yaşananların “Kiev rejiminin provokasyonu” olduğunu belirtti.
Rusya’nın Romanya Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Romanya’da düşen sözde Rus insansız hava aracıyla (İHA) ilgili olayın Ukrayna’nın NATO’yu Rusya ile savaşa çekme girişimi olduğu belirtilerek, Bükreş yönetiminin suçlamalarının hiç bir nesnel temele dayanmadığı ifade edildi.
Gerçekte, NATO'yu Rusya ile savaşa çekmek ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Starobelsk'te bir eğitim kolejinin öğrenci yurduna düzenlediği hava saldırısında 21 öğrencinin öldürüldüğü barbarca suçtan dikkatleri dağıtmak için tüm gücüyle çabalayan Kiev rejiminin yeni bir provokasyonu söz konusu.
Bükreş yönetiminin olayın ardından Rusya’ya yönelik “asılsız ve objektiflikten uzak suçlamalarda bulunduğunu”, buna karşın insansız hava aracının düşmesine ilişkin tek bir soruya dahi yanıt vermediğini belirtilen açıklamada, Romanya tarafının, bu tür durumlarda rutin olarak paylaşılan, İHA’nın ülke sınırını hangi noktadan geçtiği, uçuş rotası, irtifası, hızı ve Romanya hava sahasında ne kadar süre kaldığına ilişkin bilgileri iletmeyi reddettiği kaydedildi.
Ayrıca, yerel makamların, sınırlarının çok ötesindeki hedefleri başarıyla vurabilen Romanya Hava Kuvvetlerinin, gelenek haline geldiği üzere, kendi hava sahasındaki söz konusu İHA’yı neden imha etmediğine dair ikna edici bir açıklama getiremediği belirtildi. Uzmanların insansız hava aracının hangi ülkeye ait olduğunu neye dayanarak tespit ettiğine dair de herhangi bir teknik veri veya kanıtın paylaşılmadığı vurgulandı.
Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Romanya’daki insansız hava aracı olayı sonrasında Avrupa Birliği’nden gelen tepkileri “yaygara” olarak nitelendirerek, asıl amacın, Brüksel tarafından finanse edilen Starobelsk'teki çocuk katliamı gibi Zelenskiy'nin terör eylemlerinden dikkatleri başka yöne çekmek olduğunu belirtmişti. Zaharova, AB ülkelerinde Rusya’ya yöneltilen tüm suçlamaların “kanıtsız” olduğunu, bu iddiaları destekleyecek tek bir somut veri ya da materyalin sunulmadığını ifade etmişti.