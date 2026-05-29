https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/rusyanin-romanya-buyukelciligi-iha-olayi-kievin-provokasyonu-1106115510.html

Rusya’nın Romanya Büyükelçiliği: İHA olayı Kiev’in provokasyonu

Rusya’nın Romanya Büyükelçiliği: İHA olayı Kiev’in provokasyonu

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Romanya Büyükelçiliği, Romanya topraklarında düşen sözde Rus insansız hava aracı olayıyla ilgili yaşananların “Kiev rejiminin provokasyonu” olduğunu... 29.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-29T22:44+0300

2026-05-29T22:44+0300

2026-05-29T22:44+0300

dünya

rus büyükelçiliği

romanya

bükreş

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

avrupa birliği

ab

kiev

nato

mariya zaharova

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104223/85/1042238563_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_484f6277a0daed513508738f30a23115.jpg

Rusya’nın Romanya Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, Romanya’da düşen sözde Rus insansız hava aracıyla (İHA) ilgili olayın Ukrayna’nın NATO’yu Rusya ile savaşa çekme girişimi olduğu belirtilerek, Bükreş yönetiminin suçlamalarının hiç bir nesnel temele dayanmadığı ifade edildi.Bükreş yönetiminin olayın ardından Rusya’ya yönelik “asılsız ve objektiflikten uzak suçlamalarda bulunduğunu”, buna karşın insansız hava aracının düşmesine ilişkin tek bir soruya dahi yanıt vermediğini belirtilen açıklamada, Romanya tarafının, bu tür durumlarda rutin olarak paylaşılan, İHA’nın ülke sınırını hangi noktadan geçtiği, uçuş rotası, irtifası, hızı ve Romanya hava sahasında ne kadar süre kaldığına ilişkin bilgileri iletmeyi reddettiği kaydedildi.Ayrıca, yerel makamların, sınırlarının çok ötesindeki hedefleri başarıyla vurabilen Romanya Hava Kuvvetlerinin, gelenek haline geldiği üzere, kendi hava sahasındaki söz konusu İHA’yı neden imha etmediğine dair ikna edici bir açıklama getiremediği belirtildi. Uzmanların insansız hava aracının hangi ülkeye ait olduğunu neye dayanarak tespit ettiğine dair de herhangi bir teknik veri veya kanıtın paylaşılmadığı vurgulandı.Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Romanya’daki insansız hava aracı olayı sonrasında Avrupa Birliği’nden gelen tepkileri “yaygara” olarak nitelendirerek, asıl amacın, Brüksel tarafından finanse edilen Starobelsk'teki çocuk katliamı gibi Zelenskiy'nin terör eylemlerinden dikkatleri başka yöne çekmek olduğunu belirtmişti. Zaharova, AB ülkelerinde Rusya’ya yöneltilen tüm suçlamaların “kanıtsız” olduğunu, bu iddiaları destekleyecek tek bir somut veri ya da materyalin sunulmadığını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/merz-romanyadaki-iha-olayi-sonrasi-natonun-dogu-kanadi-guclendirilmeli--1106107509.html

romanya

bükreş

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rus büyükelçiliği, romanya, bükreş, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), avrupa birliği, ab, kiev, nato, mariya zaharova, vladimir zelenskiy