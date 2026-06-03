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Kahramanmaraş'ta deprem oldu: Merkez üssü Pazarcık
Kahramanmaraş'ta deprem oldu: Merkez üssü Pazarcık
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Kahramanmaraş'ta deprem
2026-06-03T13:29+0300
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son depremler
pazarcık
kahramanmaraş
deprem
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Kahramanmaraş'ta deprem oldu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, 12,46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260531/datca-aciklarinda-35-buyuklugunde-deprem-1106143102.html
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pazarcık, kahramanmaraş, deprem, deprem son dakika, deprem
pazarcık, kahramanmaraş, deprem, deprem son dakika, deprem

Kahramanmaraş'ta deprem oldu: Merkez üssü Pazarcık

13:29 03.06.2026 (güncellendi: 13:32 03.06.2026)
Deprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 13.12'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 12,46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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