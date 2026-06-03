https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/kahramanmarasta-deprem-oldu-merkez-ussu-pazarcik-1106222123.html
Kahramanmaraş'ta deprem oldu: Merkez üssü Pazarcık
Kahramanmaraş'ta deprem oldu: Merkez üssü Pazarcık
Sputnik Türkiye
Kahramanmaraş'ta deprem
2026-06-03T13:29+0300
2026-06-03T13:29+0300
2026-06-03T13:32+0300
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Kahramanmaraş'ta deprem oldu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, 12,46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260531/datca-aciklarinda-35-buyuklugunde-deprem-1106143102.html
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pazarcık, kahramanmaraş, deprem, deprem son dakika, deprem
Kahramanmaraş'ta deprem oldu: Merkez üssü Pazarcık
13:29 03.06.2026 (güncellendi: 13:32 03.06.2026)
Ayrıntılar geliyor
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 13.12'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 12,46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.