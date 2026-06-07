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Van'da iki araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Van'da iki araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
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Van’da hafif ticari araç ve pikabın çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. 07.06.2026, Sputnik Türkiye
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van gölü
kaza
zincirleme kaza
kaza sebebi
trafik kazası
ağrı
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Çaldıran ilçesine 7 km mesafede bulunan Özalp-Çaldıran ve Ağrı-Doğubayazıt kavşağında hafif ticari araçla pikap çarpıştı.Kazada 57 yaşındaki anne Selbet Kiraz, 5 yaşındaki kızı, 6 yaşındaki oğlu ve 9 yaşındaki torunu olay yerinde yaşamını yitirdi. 2'si ağır, 4 kişi ise kazada ağır yaralandı.Yaralılar ve cenazeler Çaldıran Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Trafik kısa süreli aksamanın ardından normale döndü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/kagithanede-ambulans-motosikletle-carpisti-devrilen-aracta-4-kisi-yaralandi-1106290543.html
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van
van gölü
ağrı
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van, van gölü, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, trafik kazası, ağrı, doğubeyazıt
van, van gölü, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, trafik kazası, ağrı, doğubeyazıt

Van'da iki araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı

15:27 07.06.2026
© AA / Necmettin KaracaVan'ın Çaldıran ilçesinde hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti
Van'ın Çaldıran ilçesinde hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2026
© AA / Necmettin Karaca
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Van’da hafif ticari araç ve pikabın çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Çaldıran ilçesine 7 km mesafede bulunan Özalp-Çaldıran ve Ağrı-Doğubayazıt kavşağında hafif ticari araçla pikap çarpıştı.
Kazada 57 yaşındaki anne Selbet Kiraz, 5 yaşındaki kızı, 6 yaşındaki oğlu ve 9 yaşındaki torunu olay yerinde yaşamını yitirdi. 2'si ağır, 4 kişi ise kazada ağır yaralandı.
Yaralılar ve cenazeler Çaldıran Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Trafik kısa süreli aksamanın ardından normale döndü.
Kağıthane İmrahor Caddesi'nde ihbara giderken motosikletle çarpışan ambulans devrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
TÜRKİYE
Kağıthane'de ambulans motosikletle çarpıştı: Devrilen araçta 4 kişi yaralandı
5 Haziran , 17:38
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