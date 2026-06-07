https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/vanda-iki-arac-carpisti-4-olu-4-yarali-1106318856.html
Van'da iki araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Van'da iki araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Sputnik Türkiye
Van’da hafif ticari araç ve pikabın çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. 07.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-07T15:27+0300
2026-06-07T15:27+0300
2026-06-07T15:27+0300
türki̇ye
van
van gölü
kaza
zincirleme kaza
kaza sebebi
trafik kazası
ağrı
doğubeyazıt
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Çaldıran ilçesine 7 km mesafede bulunan Özalp-Çaldıran ve Ağrı-Doğubayazıt kavşağında hafif ticari araçla pikap çarpıştı.Kazada 57 yaşındaki anne Selbet Kiraz, 5 yaşındaki kızı, 6 yaşındaki oğlu ve 9 yaşındaki torunu olay yerinde yaşamını yitirdi. 2'si ağır, 4 kişi ise kazada ağır yaralandı.Yaralılar ve cenazeler Çaldıran Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Trafik kısa süreli aksamanın ardından normale döndü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/kagithanede-ambulans-motosikletle-carpisti-devrilen-aracta-4-kisi-yaralandi-1106290543.html
türki̇ye
van
van gölü
ağrı
doğubeyazıt
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van, van gölü, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, trafik kazası, ağrı, doğubeyazıt
van, van gölü, kaza, zincirleme kaza, kaza sebebi, trafik kazası, ağrı, doğubeyazıt
Van'da iki araç çarpıştı: 4 ölü, 4 yaralı
Van’da hafif ticari araç ve pikabın çarpışması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Çaldıran ilçesine 7 km mesafede bulunan Özalp-Çaldıran ve Ağrı-Doğubayazıt kavşağında hafif ticari araçla pikap çarpıştı.
Kazada 57 yaşındaki anne Selbet Kiraz, 5 yaşındaki kızı, 6 yaşındaki oğlu ve 9 yaşındaki torunu olay yerinde yaşamını yitirdi. 2'si ağır, 4 kişi ise kazada ağır yaralandı.
Yaralılar ve cenazeler Çaldıran Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Trafik kısa süreli aksamanın ardından normale döndü.