https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/disisleri-bakani-fidan-iranli-mevkidasi-arakci-ile-gorustu--1106324377.html
Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile yaşanan son gerginlik ve İran ile ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durumu ele aldı. 07.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-07T23:19+0300
2026-06-07T23:19+0300
2026-06-07T23:39+0300
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abbas arakçi
hakan fidan
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, bölgede bugün yaşanan gerginlik ve İran ile ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/trumptan-irana-fuzelerinizi-firlattiniz-yeter-artik-1106324409.html
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i̇ran, abbas arakçi, hakan fidan
i̇ran, abbas arakçi, hakan fidan
Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
23:19 07.06.2026 (güncellendi: 23:39 07.06.2026)
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile yaşanan son gerginlik ve İran ile ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durumu ele aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, bölgede bugün yaşanan gerginlik ve İran ile ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı.