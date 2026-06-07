https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/disisleri-bakani-fidan-iranli-mevkidasi-arakci-ile-gorustu--1106324377.html

Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile yaşanan son gerginlik ve İran ile ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durumu ele aldı. 07.06.2026, Sputnik Türkiye

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dünya

i̇ran

abbas arakçi

hakan fidan

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, bölgede bugün yaşanan gerginlik ve İran ile ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/trumptan-irana-fuzelerinizi-firlattiniz-yeter-artik-1106324409.html

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i̇ran, abbas arakçi, hakan fidan