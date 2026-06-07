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Trump, İran'ın dondurulmuş varlıkları hakkında konuştu: 'Anlaşma olursa, konuşmaya başlarız'
Trump, İran'ın dondurulmuş varlıkları hakkında konuştu: 'Anlaşma olursa, konuşmaya başlarız'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir barış anlaşmasına varılmadan Tahran’a yönelik yaptırımların kaldırılmayacağını ve dondurulan İran varlıklarının serbest... 07.06.2026, Sputnik Türkiye
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Donald Trump, ABD basınına İran'la devam eden gerilim hakkında açıklamalarda bulundu.Trump, barış anlaşması öncesi İran’ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmayacağını vurgulayarak, “Eğer anlaşma olursa, konuşmaya başlarız. Bir anlaşmaya çok yakınız ya da onları ağır şekilde vuracağım'' açıklamasında bulundu.Nükleer hakkında konuşan Trump, ''İran, nükleer silah sahibi olmayacağını kabul etti. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu anlaşma olsa da olmasa da yok edeceğiz” dedi.İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’in konumu hakkında da konuşan Trump, “Onun nerede olduğunu bilip bilmediğimi söylemek istemiyorum. Ama büyük olasılıkla biliyorum” ifadelerini kullandı.
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donald trump, i̇ran, tahran, savaş, varlık, varlık fonu, para, dijital para, kripto para, nakit para

Trump, İran'ın dondurulmuş varlıkları hakkında konuştu: 'Anlaşma olursa, konuşmaya başlarız'

18:03 07.06.2026 (güncellendi: 18:06 07.06.2026)
© REUTERS Elizabeth FrantzDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2026
© REUTERS Elizabeth Frantz
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir barış anlaşmasına varılmadan Tahran’a yönelik yaptırımların kaldırılmayacağını ve dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılmayacağını açıkladı.
Donald Trump, ABD basınına İran'la devam eden gerilim hakkında açıklamalarda bulundu.
Trump, barış anlaşması öncesi İran’ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmayacağını vurgulayarak, “Eğer anlaşma olursa, konuşmaya başlarız. Bir anlaşmaya çok yakınız ya da onları ağır şekilde vuracağım'' açıklamasında bulundu.
Nükleer hakkında konuşan Trump, ''İran, nükleer silah sahibi olmayacağını kabul etti. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu anlaşma olsa da olmasa da yok edeceğiz” dedi.
İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’in konumu hakkında da konuşan Trump, “Onun nerede olduğunu bilip bilmediğimi söylemek istemiyorum. Ama büyük olasılıkla biliyorum” ifadelerini kullandı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2026
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