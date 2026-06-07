https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/trump-iranin-dondurulmus-varliklari-hakkinda-konustu-anlasma-olursa-konusmaya-baslariz-1106320584.html
Trump, İran'ın dondurulmuş varlıkları hakkında konuştu: 'Anlaşma olursa, konuşmaya başlarız'
Trump, İran'ın dondurulmuş varlıkları hakkında konuştu: 'Anlaşma olursa, konuşmaya başlarız'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir barış anlaşmasına varılmadan Tahran’a yönelik yaptırımların kaldırılmayacağını ve dondurulan İran varlıklarının serbest... 07.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-07T18:03+0300
2026-06-07T18:03+0300
2026-06-07T18:06+0300
dünya
donald trump
i̇ran
tahran
savaş
varlık
varlık fonu
para
dijital para
kripto para
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1c/1104570354_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_c58115c6cfcf17eda97f1ec083232b30.jpg
Donald Trump, ABD basınına İran'la devam eden gerilim hakkında açıklamalarda bulundu.Trump, barış anlaşması öncesi İran’ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmayacağını vurgulayarak, “Eğer anlaşma olursa, konuşmaya başlarız. Bir anlaşmaya çok yakınız ya da onları ağır şekilde vuracağım'' açıklamasında bulundu.Nükleer hakkında konuşan Trump, ''İran, nükleer silah sahibi olmayacağını kabul etti. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu anlaşma olsa da olmasa da yok edeceğiz” dedi.İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’in konumu hakkında da konuşan Trump, “Onun nerede olduğunu bilip bilmediğimi söylemek istemiyorum. Ama büyük olasılıkla biliyorum” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/trump-vietnam-19-yil-surdu-ucuncu-ayimdayim-1106297642.html
i̇ran
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1c/1104570354_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_413a1a861686ac27de3786118513bb28.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
donald trump, i̇ran, tahran, savaş, varlık, varlık fonu, para, dijital para, kripto para, nakit para
donald trump, i̇ran, tahran, savaş, varlık, varlık fonu, para, dijital para, kripto para, nakit para
Trump, İran'ın dondurulmuş varlıkları hakkında konuştu: 'Anlaşma olursa, konuşmaya başlarız'
18:03 07.06.2026 (güncellendi: 18:06 07.06.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir barış anlaşmasına varılmadan Tahran’a yönelik yaptırımların kaldırılmayacağını ve dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılmayacağını açıkladı.
Donald Trump, ABD basınına İran'la devam eden gerilim hakkında açıklamalarda bulundu.
Trump, barış anlaşması öncesi İran’ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmayacağını vurgulayarak, “Eğer anlaşma olursa, konuşmaya başlarız. Bir anlaşmaya çok yakınız ya da onları ağır şekilde vuracağım'' açıklamasında bulundu.
Nükleer hakkında konuşan Trump, ''İran, nükleer silah sahibi olmayacağını kabul etti. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu anlaşma olsa da olmasa da yok edeceğiz” dedi.
İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’in konumu hakkında da konuşan Trump, “Onun nerede olduğunu bilip bilmediğimi söylemek istemiyorum. Ama büyük olasılıkla biliyorum” ifadelerini kullandı.