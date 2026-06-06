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Trump: Vietnam 19 yıl sürdü, üçüncü ayımdayım
Trump: Vietnam 19 yıl sürdü, üçüncü ayımdayım
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak zorunda kalacağını öne sürerek, müzakerelerin hızı konusunda İran savaşını Vietnam ile karşılaştırarak... 06.06.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan NBC kanalına verdiği röportajda, İran yönetiminin savaşı sonlandırmak amacıyla ABD ile henüz bir anlaşma yapamamasının nedeninin 'güçlü ve gururlu olmaları' olduğunu söyleyen Trump, buna rağmen İran'ın sonunda anlaşmaya yönelmek zorunda kalacağını iddia etti:Müzakerelerin hızına ilişkin değerlendirmesinde "Bu tarz meseleler yıllar sürebilir" ifadeleri ile süreci Vietnam Savaşı ile kıyaslayan Trump, şöyle konuştu:İran'ın askeri kapasitesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Trump, ABD'nin İran'a ait orduları "tamamen yok ettiğini" öne sürerek, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/netanyahu-israil-acisindan-bakildiginda-su-anda-lubnanla-gecerli-bir-ateskes-soz-konusu-degil-1106296968.html
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abd, donald trump, i̇ran, vietnam
abd, donald trump, i̇ran, vietnam

Trump: Vietnam 19 yıl sürdü, üçüncü ayımdayım

02:30 06.06.2026
© REUTERS Evelyn HocksteinDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak zorunda kalacağını öne sürerek, müzakerelerin hızı konusunda İran savaşını Vietnam ile karşılaştırarak "Vietnam 19 yıl sürdü. Üçüncü ayımdayım ve tek yaptıkları 'Vay canına, ne zaman kazanacaksınız?' demek." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan NBC kanalına verdiği röportajda, İran yönetiminin savaşı sonlandırmak amacıyla ABD ile henüz bir anlaşma yapamamasının nedeninin 'güçlü ve gururlu olmaları' olduğunu söyleyen Trump, buna rağmen İran'ın sonunda anlaşmaya yönelmek zorunda kalacağını iddia etti:

Güçlüler ve gururlular. Normalde yapmayacaklarını düşündükleri şeyleri yapmak zorunda kalacaklar. Başka seçenekleri yok ve bu süreç biraz zaman alıyor

Müzakerelerin hızına ilişkin değerlendirmesinde "Bu tarz meseleler yıllar sürebilir" ifadeleri ile süreci Vietnam Savaşı ile kıyaslayan Trump, şöyle konuştu:
"Oldukça hızlı ilerliyorum. Üç aydır bu işin içindeyim. Biliyorsunuz, Vietnam 19 yıl sürdü. Üçüncü ayımdayım ve tek yaptıkları 'Vay canına, ne zaman kazanacaksınız?' demek. Eğer Demokrat olsaydım, kimse böyle konuşmazdı ama benim için fark etmez. Buna çok alıştım."
İran'ın askeri kapasitesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Trump, ABD'nin İran'a ait orduları "tamamen yok ettiğini" öne sürerek, şu ifadeleri kullandı:

"İnsansız hava aracı fabrikalarının çoğu, fırlatma rampalarının çoğu ve füze üretim alanlarının çoğu devre dışı bırakıldı. Ancak yine de kapasiteleri var. (İran'ın) Bazı füzeleri, bazı insansız hava araçları var. Yüzde olarak belki füzelerinin yüzde 21-22'si diyebilirim. Çok sayıda füze var ama ilk saldırdığımız zamanki gibi değil."

Binyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2026
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