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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve yönetimine ibra kararı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve yönetimine ibra kararı
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan ve Yönetim Kurulu’nun, 1 Haziran 2025 – 31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin faaliyetleri, gerçekleştirilen oylamada oy... 07.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-07T16:00+0300
2026-06-07T16:04+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye
toplantı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu, 182 delegenin imzasıyla açıldı.Genel kurulda, TFF Statüsü gereğince 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin faaliyet ve mali çalışmalar değerlendirildi.Yapılan görüşmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkan ve Yönetim Kurulu'nun söz konusu döneme ait faaliyetleri oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu oy birliğiyle ibra edildi.
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türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye, toplantı
türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye, toplantı

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve yönetimine ibra kararı

16:00 07.06.2026 (güncellendi: 16:04 07.06.2026)
© AA / Raşit Aydoğan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu
 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2026
© AA / Raşit Aydoğan
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan ve Yönetim Kurulu’nun, 1 Haziran 2025 – 31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin faaliyetleri, gerçekleştirilen oylamada oy birliğiyle ibra edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu, 182 delegenin imzasıyla açıldı.
Genel kurulda, TFF Statüsü gereğince 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin faaliyet ve mali çalışmalar değerlendirildi.
Yapılan görüşmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkan ve Yönetim Kurulu'nun söz konusu döneme ait faaliyetleri oylamaya sunuldu.
Oylama sonucunda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu oy birliğiyle ibra edildi.
TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2026
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