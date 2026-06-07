https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/tff-baskani-haciosmanoglu-ve-yonetimine-ibra-karari-1106319859.html
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve yönetimine ibra kararı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve yönetimine ibra kararı
Sputnik Türkiye
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan ve Yönetim Kurulu’nun, 1 Haziran 2025 – 31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin faaliyetleri, gerçekleştirilen oylamada oy... 07.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-07T16:00+0300
2026-06-07T16:00+0300
2026-06-07T16:04+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
türkiye
toplantı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/07/1106319698_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_392b56ec71237180ab4370b487785fb7.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu, 182 delegenin imzasıyla açıldı.Genel kurulda, TFF Statüsü gereğince 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin faaliyet ve mali çalışmalar değerlendirildi.Yapılan görüşmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkan ve Yönetim Kurulu'nun söz konusu döneme ait faaliyetleri oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu oy birliğiyle ibra edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/tff--sike-iddialarini-inceledi-2-kulup-kume-dusuruldu--1105926036.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/07/1106319698_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_33b9859d0878ea68f99f9527069a43b4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye, toplantı
türkiye futbol federasyonu (tff), türkiye, toplantı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve yönetimine ibra kararı
16:00 07.06.2026 (güncellendi: 16:04 07.06.2026)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan ve Yönetim Kurulu’nun, 1 Haziran 2025 – 31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin faaliyetleri, gerçekleştirilen oylamada oy birliğiyle ibra edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali Genel Kurulu, 182 delegenin imzasıyla açıldı.
Genel kurulda, TFF Statüsü gereğince 1 Haziran 2025 - 31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin faaliyet ve mali çalışmalar değerlendirildi.
Yapılan görüşmelerin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkan ve Yönetim Kurulu'nun söz konusu döneme ait faaliyetleri oylamaya sunuldu.
Oylama sonucunda TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu oy birliğiyle ibra edildi.