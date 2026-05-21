https://anlatilaninotesi.com.tr/20260521/tff--sike-iddialarini-inceledi-2-kulup-kume-dusuruldu--1105926036.html

TFF, 'şike' iddialarını inceledi: 2 kulüp küme düşürüldü

TFF, 'şike' iddialarını inceledi: 2 kulüp küme düşürüldü

Sputnik Türkiye

TFF, Kurtalanspor- Şırnak Petrolspor maçı sonrasında şike iddialarıyla ilgili soruşturmasını tamamladı. İki kulüp küme düşürüldü. 21.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-21T14:52+0300

2026-05-21T14:52+0300

2026-05-21T14:52+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

etik kurulu

şırnak petrolspor

kurtalanspor

küme düşme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/06/1083547214_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_fefe65301807a9e79aa5229252eedaed.jpg

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 3 Mayıs'ta oynanan Bölgesel Amatör Lig'indeki Kurtalanspor-Şırnak Petrolspor maçındaki şike iddialarını araştırdı ve kararını açıkladı. İki takım küme düşürüldü, kulüp yöneticileri futboldan men edildi, futbolculara ise bir yıl ceza verildi.Son dakikalarda yenen goller şike iddiasını getirdiOynanan maçta, Şırnak Petrolspor, maçın 70. dakikasına 4-1 üstün girdi. Ancak kalan bölümde peş peşe gelen gollerle Kurtalanspor sahadan 5-4 galip ayrıldı ve ligde kalmayı başardı. Ama maç sonrası birçok iddia gündeme geldi. Şırnak Petrolspor Kulüp Başkanı’nın teknik ekibe müdahalede bulunduğu iddiaları gündeme gelirken, şike tartışmaları da başladı. Türkiye Futbol Federasyonu da karşılaşmayı Etik Kurulu’na sevk ederek kapsamlı inceleme başlattı. Son dakikalarda yenen goller ve maç sonunda bazı futbolcuların sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar mercek altına alındı. TFF kararını verdiYapılan incelemelerin ardından Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor’un küme düşürülmesine karar verildi. Ayrıca kulüp başkanları ve yöneticilerine futboldan men cezası uygulanırken, karşılaşmada yer alan futbolcuların da bir yıl süreyle ceza aldığı öğrenildi.TFF'den yayınlanan genelge şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260520/uefa-avrupa-ligi-sampiyonu-belli-oldu-1105902557.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff), etik kurulu, şırnak petrolspor, kurtalanspor, küme düşme