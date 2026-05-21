TFF, 'şike' iddialarını inceledi: 2 kulüp küme düşürüldü
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 3 Mayıs'ta oynanan Bölgesel Amatör Lig'indeki Kurtalanspor-Şırnak Petrolspor maçındaki şike iddialarını araştırdı ve kararını açıkladı. İki takım küme düşürüldü, kulüp yöneticileri futboldan men edildi, futbolculara ise bir yıl ceza verildi.
Son dakikalarda yenen goller şike iddiasını getirdi
Oynanan maçta, Şırnak Petrolspor, maçın 70. dakikasına 4-1 üstün girdi. Ancak kalan bölümde peş peşe gelen gollerle Kurtalanspor sahadan 5-4 galip ayrıldı ve ligde kalmayı başardı. Ama maç sonrası birçok iddia gündeme geldi. Şırnak Petrolspor Kulüp Başkanı’nın teknik ekibe müdahalede bulunduğu iddiaları gündeme gelirken, şike tartışmaları da başladı.
Türkiye Futbol Federasyonu da karşılaşmayı Etik Kurulu’na sevk ederek kapsamlı inceleme başlattı. Son dakikalarda yenen goller ve maç sonunda bazı futbolcuların sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar mercek altına alındı.
Yapılan incelemelerin ardından Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor’un küme düşürülmesine karar verildi. Ayrıca kulüp başkanları ve yöneticilerine futboldan men cezası uygulanırken, karşılaşmada yer alan futbolcuların da bir yıl süreyle ceza aldığı öğrenildi.
TFF'den yayınlanan genelge şu şekilde:
Kurtalan Spor hakkında, 03.05.2026 tarihinde oynanan Bölgesel Amatör Lig Kurtalan Spor – Şırnak Petrol Spor Kulübü müsabakasında, Futbol Müsabaka Talimatı madde 24/1-c uyarınca hükmen mağlubiyet cezası ile birlikte galibiyet halinde verilen puanın 2 katı olan mevcut puanlarından -6- puan silinmesine, ayrıca Futbol Disiplin Talimatı madde 56/1-b uyarınca bir alt lige düşürülmesine karar verilmiştir.
Şırnak Petrol Spor Kulübü hakkında, 03.05.2026 tarihinde oynanan Bölgesel Amatör Lig Kurtalan Spor – Şırnak Petrol Spor Kulübü müsabakasında, Futbol Müsabaka Talimatı madde 24/1-c uyarınca hükmen mağlubiyet cezası ile birlikte galibiyet halinde verilen puanın 2 katı olan mevcut puanlarından -6- puan silinmesine, ayrıca Futbol Disiplin Talimatı madde 56/1-b uyarınca bir alt lige düşürülmesine karar verilmiştir.