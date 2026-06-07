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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/sicakliklar-yer-yer-35-dereceleri-gorecek-ogle-saatlerinde-6-yerde-saganak-bekleniyor-1106307195.html
Sıcaklıklar yer yer 35 dereceleri görecek: Öğle saatlerinde 6 yerde sağanak bekleniyor
Sıcaklıklar yer yer 35 dereceleri görecek: Öğle saatlerinde 6 yerde sağanak bekleniyor
Sputnik Türkiye
Bugünkü hava durumu tahminlerine göre genel olarak açık ve sıcak bir gün. Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli... 07.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-07T08:57+0300
2026-06-07T08:57+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Mayıs hava durumu tahminlerine göre Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Muş, Ağrı çevreleri ile Van ve Bitlis’in kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sıcaklıklar güney bölgelerde yükselirken yer yer 35 dereceleri görecek. MARMARABURSA, 33°CParçalı ve az çok bulutluÇANAKKALE, 31°CParçalı ve az çok bulutluEDİRNE, 32°CParçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL, 29°CParçalı ve az çok bulutluEGEA.KARAHİSAR, 28°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ, 35°CParçalı ve az çok bulutluİZMİR, 32°CParçalı ve az çok bulutluMUĞLA, 33°CParçalı ve az çok bulutluAKDENİZADANA, 31°CParçalı ve az bulutluANTALYA, 30°CParçalı ve az bulutluBURDUR, 31°CParçalı, yer yer çok bulutluHATAY, 28°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUANKARA, 30°CParçalı, yer yer çok bulutluESKİŞEHİR, 30°CParçalı, yer yer çok bulutluKONYA, 29°CParçalı, yer yer çok bulutluNEVŞEHİR, 26°CParçalı, yer yer çok bulutluBATI KARADENİZBARTIN, 29°CParçalı, yer yer çok bulutluBOLU, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK, 25°CParçalı, yer yer çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA, 31°CParçalı, yer yer çok bulutluRİZE, 24°CParçalı, yer yer çok bulutluSAMSUN, 26°CParçalı, yer yer çok bulutluTRABZON, 23°CParçalı, yer yer çok bulutluDOĞU ANADOLUERZURUM, 24°CParçalı, yer yer çok bulutluKARS, 23°CParçalı, yer yer çok bulutluMALATYA, 30°CParçalı, yer yer çok bulutluVAN, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR, 34°CParçalı ve az bulutluMARDİN, 32°CParçalı ve az bulutluSİİRT, 31°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA, 35°CParçalı ve az bulutlu
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Sıcaklıklar yer yer 35 dereceleri görecek: Öğle saatlerinde 6 yerde sağanak bekleniyor

08:57 07.06.2026
© AA / Dursun AydemirSıcak hava dalgası
Sıcak hava dalgası - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2026
© AA / Dursun Aydemir
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre genel olarak açık ve sıcak bir gün. Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Muş, Ağrı çevreleri ile Van ve Bitlis’in kuzeyinde öğle saatleri itibariyle sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Mayıs hava durumu tahminlerine göre Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Muş, Ağrı çevreleri ile Van ve Bitlis’in kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıklar güney bölgelerde yükselirken yer yer 35 dereceleri görecek.

MARMARA

BURSA, 33°C
Parçalı ve az çok bulutlu
ÇANAKKALE, 31°C
Parçalı ve az çok bulutlu
EDİRNE, 32°C
Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL, 29°C
Parçalı ve az çok bulutlu

EGE

A.KARAHİSAR, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ, 35°C
Parçalı ve az çok bulutlu
İZMİR, 32°C
Parçalı ve az çok bulutlu
MUĞLA, 33°C
Parçalı ve az çok bulutlu

AKDENİZ

ADANA, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
NEVŞEHİR, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

BARTIN, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BOLU, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
RİZE, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

ERZURUM, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
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