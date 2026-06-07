https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/sicakliklar-yer-yer-35-dereceleri-gorecek-ogle-saatlerinde-6-yerde-saganak-bekleniyor-1106307195.html

Sıcaklıklar yer yer 35 dereceleri görecek: Öğle saatlerinde 6 yerde sağanak bekleniyor

Sıcaklıklar yer yer 35 dereceleri görecek: Öğle saatlerinde 6 yerde sağanak bekleniyor

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre genel olarak açık ve sıcak bir gün. Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli... 07.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-07T08:57+0300

2026-06-07T08:57+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Mayıs hava durumu tahminlerine göre Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Muş, Ağrı çevreleri ile Van ve Bitlis’in kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sıcaklıklar güney bölgelerde yükselirken yer yer 35 dereceleri görecek. MARMARABURSA, 33°CParçalı ve az çok bulutluÇANAKKALE, 31°CParçalı ve az çok bulutluEDİRNE, 32°CParçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL, 29°CParçalı ve az çok bulutluEGEA.KARAHİSAR, 28°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ, 35°CParçalı ve az çok bulutluİZMİR, 32°CParçalı ve az çok bulutluMUĞLA, 33°CParçalı ve az çok bulutluAKDENİZADANA, 31°CParçalı ve az bulutluANTALYA, 30°CParçalı ve az bulutluBURDUR, 31°CParçalı, yer yer çok bulutluHATAY, 28°CParçalı ve az bulutluİÇ ANADOLUANKARA, 30°CParçalı, yer yer çok bulutluESKİŞEHİR, 30°CParçalı, yer yer çok bulutluKONYA, 29°CParçalı, yer yer çok bulutluNEVŞEHİR, 26°CParçalı, yer yer çok bulutluBATI KARADENİZBARTIN, 29°CParçalı, yer yer çok bulutluBOLU, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU, 28°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK, 25°CParçalı, yer yer çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA, 31°CParçalı, yer yer çok bulutluRİZE, 24°CParçalı, yer yer çok bulutluSAMSUN, 26°CParçalı, yer yer çok bulutluTRABZON, 23°CParçalı, yer yer çok bulutluDOĞU ANADOLUERZURUM, 24°CParçalı, yer yer çok bulutluKARS, 23°CParçalı, yer yer çok bulutluMALATYA, 30°CParçalı, yer yer çok bulutluVAN, 22°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR, 34°CParçalı ve az bulutluMARDİN, 32°CParçalı ve az bulutluSİİRT, 31°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA, 35°CParçalı ve az bulutlu

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