Sıcaklıklar yer yer 35 dereceleri görecek: Öğle saatlerinde 6 yerde sağanak bekleniyor
© AA / Dursun AydemirSıcak hava dalgası
© AA / Dursun Aydemir
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre genel olarak açık ve sıcak bir gün. Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Muş, Ağrı çevreleri ile Van ve Bitlis’in kuzeyinde öğle saatleri itibariyle sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7 Mayıs hava durumu tahminlerine göre Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Muş, Ağrı çevreleri ile Van ve Bitlis’in kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıklar güney bölgelerde yükselirken yer yer 35 dereceleri görecek.
MARMARA
BURSA, 33°C
Parçalı ve az çok bulutlu
Parçalı ve az çok bulutlu
ÇANAKKALE, 31°C
Parçalı ve az çok bulutlu
Parçalı ve az çok bulutlu
EDİRNE, 32°C
Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL, 29°C
Parçalı ve az çok bulutlu
Parçalı ve az çok bulutlu
EGE
A.KARAHİSAR, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ, 35°C
Parçalı ve az çok bulutlu
Parçalı ve az çok bulutlu
İZMİR, 32°C
Parçalı ve az çok bulutlu
Parçalı ve az çok bulutlu
MUĞLA, 33°C
Parçalı ve az çok bulutlu
Parçalı ve az çok bulutlu
AKDENİZ
ADANA, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
NEVŞEHİR, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
BARTIN, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BOLU, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
RİZE, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
ERZURUM, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
VAN, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu