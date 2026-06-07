https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/pentagondan-avrupa-cikisi-tehlikeli-ideolojilerin-istilasiyla-karsi-karsiyasiniz-1106314164.html

Pentagon'dan Avrupa çıkışı: 'Tehlikeli ideolojilerin istilasıyla karşı karşıyasınız'

Pentagon'dan Avrupa çıkışı: 'Tehlikeli ideolojilerin istilasıyla karşı karşıyasınız'

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Normandiya Çıkarması'nın yıl dönümünde yaptığı konuşmada Avrupa'nın deniz yoluyla gelen 'tehlikeli ideolojilerin istilasıyla'... 07.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-07T12:55+0300

2026-06-07T12:55+0300

2026-06-07T12:55+0300

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avrupa

pete hegseth

donald trump

abd

normandiya

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Fransa'nın Normandiya bölgesinde düzenlenen 82. Normandiya Çıkarması anma törenlerinde yaptığı konuşmada Avrupa'nın göç politikalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.Hegseth, günümüzde bazı Avrupa ülkelerinin kıyılarının 'tehlikeli ideolojiler' tarafından hedef alındığını savunarak, Avrupa başkentlerine çağrıda bulundu.Hegseth'ten Avrupa başkentlerine dikkat çeken çağrıNormandiya Amerikan Mezarlığı'nda konuşan Hegseth, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Bulgaristan kıyılarına gelen düzensiz göçmenlere atıfta bulunarak, "Avrupa başkentleri bu istila konusunda ne zaman bir şey yapacak, yoksa artık çok mu geç?" ifadelerini kullandı.ABD Savunma Bakanı, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu sorunun yalnızca güvenlik değil, aynı zamanda siyasi ve toplumsal bir mesele olduğunu öne sürdü.Hegseth'in açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance tarafından son dönemde Avrupa'nın göç politikalarına yönelik yapılan eleştirilerle benzerlik gösterdi.Normandiya Çıkarması'nın 82. yıl dönümüHegseth'in açıklamaları, Normandiya Çıkarması'nın 82. yıl dönümü kapsamında düzenlenen anma etkinliklerinde yapıldı.6 Haziran 1944'te gerçekleştirilen D-Day operasyonu, tarihin en büyük amfibi çıkarma harekatlarından biri olarak kabul ediliyor. Operasyona 7 bin gemi, 195 binden fazla deniz personeli ve yaklaşık 133 bin asker katılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/kuzey-kore-liderinden-fuze-uretimini-25-kat-artirma-talimati-1106311500.html

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