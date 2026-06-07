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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/kuzey-kore-liderinden-fuze-uretimini-25-kat-artirma-talimati-1106311500.html
Kuzey Kore liderinden füze üretimini 2.5 kat artırma talimatı
Kuzey Kore liderinden füze üretimini 2.5 kat artırma talimatı
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore lideri Kim, ordunun değişen ihtiyaçlarını gerekçe göstererek füze üretim kapasitesinin gelecek 5 yılda 2.5 katına çıkarılması talimatını verdi. 07.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-07T11:15+0300
2026-06-07T11:15+0300
dünya
kuzey kore
kim jong-un
balistik füze
füze
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin önemli bir savunma sanayisi tesisini ziyaret ederek 2026 yılının ilk yarısındaki stratejik silah üretim sonuçlarını yerinde inceledi. Ana Roket İdaresi'nden çeşitli balistik ve seyir füzelerinin üretim kapasitelerini genişletmeye yönelik uzun vadeli planlar hakkında rapor alan Kim, mevcut kapasitenin önümüzdeki 5 yıllık süreçte tam 2.5 katına çıkarılmasını öncelikli görevlerden biri olarak belirledi. Kim Jong-un, savunma sanayisindeki bu hızlı büyümenin ordunun yeni yapısı karşısında zorunlu bir ihtiyaç haline geldiğini belirtti. Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin yaklaşan genel kurulunda ele alınması beklenen bu kararın, Kuzey Kore ordusunun değişen savaş bileşimi ve yapısı nedeniyle keskin bir şekilde artan silah talebini karşılamak için kaçınılmaz olduğu vurgulandı.'Hwasong-11' üretim hattı ilk kez görüntülendiÖte yandan, Kim'in tesise yaptığı ziyarete ilişkin görüntüler uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Uzun bir aradan sonra ilk kez, ülkenin taktik balistik füze sistemlerinin temelini oluşturan 'Hwasong-11' füzelerinin üretim hattı net bir şekilde basına yansımış oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/ekvadorda-onlarca-tekne-yandi-1106308770.html
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kuzey kore, kim jong-un, balistik füze, füze
kuzey kore, kim jong-un, balistik füze, füze

Kuzey Kore liderinden füze üretimini 2.5 kat artırma talimatı

11:15 07.06.2026
kuzey kore kim jong-un füze
kuzey kore kim jong-un füze - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2026
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Kuzey Kore lideri Kim, ordunun değişen ihtiyaçlarını gerekçe göstererek füze üretim kapasitesinin gelecek 5 yılda 2.5 katına çıkarılması talimatını verdi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin önemli bir savunma sanayisi tesisini ziyaret ederek 2026 yılının ilk yarısındaki stratejik silah üretim sonuçlarını yerinde inceledi.

Ana Roket İdaresi'nden çeşitli balistik ve seyir füzelerinin üretim kapasitelerini genişletmeye yönelik uzun vadeli planlar hakkında rapor alan Kim, mevcut kapasitenin önümüzdeki 5 yıllık süreçte tam 2.5 katına çıkarılmasını öncelikli görevlerden biri olarak belirledi.

Kim Jong-un, savunma sanayisindeki bu hızlı büyümenin ordunun yeni yapısı karşısında zorunlu bir ihtiyaç haline geldiğini belirtti.

Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin yaklaşan genel kurulunda ele alınması beklenen bu kararın, Kuzey Kore ordusunun değişen savaş bileşimi ve yapısı nedeniyle keskin bir şekilde artan silah talebini karşılamak için kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

'Hwasong-11' üretim hattı ilk kez görüntülendi

Öte yandan, Kim'in tesise yaptığı ziyarete ilişkin görüntüler uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Uzun bir aradan sonra ilk kez, ülkenin taktik balistik füze sistemlerinin temelini oluşturan 'Hwasong-11' füzelerinin üretim hattı net bir şekilde basına yansımış oldu.
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