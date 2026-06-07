Kuzey Kore liderinden füze üretimini 2.5 kat artırma talimatı
kuzey kore kim jong-un füze
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Kuzey Kore lideri Kim, ordunun değişen ihtiyaçlarını gerekçe göstererek füze üretim kapasitesinin gelecek 5 yılda 2.5 katına çıkarılması talimatını verdi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkenin önemli bir savunma sanayisi tesisini ziyaret ederek 2026 yılının ilk yarısındaki stratejik silah üretim sonuçlarını yerinde inceledi.
Ana Roket İdaresi'nden çeşitli balistik ve seyir füzelerinin üretim kapasitelerini genişletmeye yönelik uzun vadeli planlar hakkında rapor alan Kim, mevcut kapasitenin önümüzdeki 5 yıllık süreçte tam 2.5 katına çıkarılmasını öncelikli görevlerden biri olarak belirledi.
Kim Jong-un, savunma sanayisindeki bu hızlı büyümenin ordunun yeni yapısı karşısında zorunlu bir ihtiyaç haline geldiğini belirtti.
Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin yaklaşan genel kurulunda ele alınması beklenen bu kararın, Kuzey Kore ordusunun değişen savaş bileşimi ve yapısı nedeniyle keskin bir şekilde artan silah talebini karşılamak için kaçınılmaz olduğu vurgulandı.
Ana Roket İdaresi'nden çeşitli balistik ve seyir füzelerinin üretim kapasitelerini genişletmeye yönelik uzun vadeli planlar hakkında rapor alan Kim, mevcut kapasitenin önümüzdeki 5 yıllık süreçte tam 2.5 katına çıkarılmasını öncelikli görevlerden biri olarak belirledi.
Kim Jong-un, savunma sanayisindeki bu hızlı büyümenin ordunun yeni yapısı karşısında zorunlu bir ihtiyaç haline geldiğini belirtti.
Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi'nin yaklaşan genel kurulunda ele alınması beklenen bu kararın, Kuzey Kore ordusunun değişen savaş bileşimi ve yapısı nedeniyle keskin bir şekilde artan silah talebini karşılamak için kaçınılmaz olduğu vurgulandı.
'Hwasong-11' üretim hattı ilk kez görüntülendi
Öte yandan, Kim'in tesise yaptığı ziyarete ilişkin görüntüler uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Uzun bir aradan sonra ilk kez, ülkenin taktik balistik füze sistemlerinin temelini oluşturan 'Hwasong-11' füzelerinin üretim hattı net bir şekilde basına yansımış oldu.
Uzun bir aradan sonra ilk kez, ülkenin taktik balistik füze sistemlerinin temelini oluşturan 'Hwasong-11' füzelerinin üretim hattı net bir şekilde basına yansımış oldu.