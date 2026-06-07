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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/ozan-guven-ayrilmak-istedigimi-soyledim-aramizda-bir-arbede-cikti-abajur-meselesi-oldu-1106308902.html
Ozan Güven: 'Ayrılmak istediğimi söyledim, aramızda bir arbede çıktı, abajur meselesi oldu'
Ozan Güven: 'Ayrılmak istediğimi söyledim, aramızda bir arbede çıktı, abajur meselesi oldu'
Sputnik Türkiye
Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada “kasten yaralama” suçundan hapis cezasına çarptırılan Ozan Güven, geçenlerde bir... 07.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-07T10:08+0300
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yaşam
ozan güven
deniz bulutsuz
mehmet aslantuğ
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Deniz Bulutsuz'un açtığı dava kapsamında 45 gün hapse gireceği kesinleşen Ozan Güven, Kadıköy'de mekanda oturanların bazı kişilerin tepkisiyle karşılaştı. Kadıköy'de kendisi gibi oyuncu arkadaşı Mehmet Aslantuğ ile oturan Güven, mekanı terk etmeyince olay büyümüştü. Ozan Güven ‘Biz Bize’ programında şunları kaydetti: Oyunu iptal olduOzan Güven, ‘O.M.G’ oyununun gösterimlerinin iptal olduğunu açıkladı: “Antalya, Ankara, İzmir oyunlarımız mücbir sebeplerden dolayı iptal edilmiştir. Seyircilerimizden çok özür diliyoruz. Sezonun son oyunu, 19 Haziran Cuma akşamı Babasahne’de gerçekleşecektir. Önümüzdeki sezonda yeniden buluşmak üzere.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260530/ozan-guven-kadikoyde-protesto-edildi-mekanda-failler-disari-sloganlari-yukseldi-1106124342.html
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ozan güven, deniz bulutsuz, mehmet aslantuğ
ozan güven, deniz bulutsuz, mehmet aslantuğ

Ozan Güven: 'Ayrılmak istediğimi söyledim, aramızda bir arbede çıktı, abajur meselesi oldu'

10:08 07.06.2026
© AA / Haris BadzicOzan Güven
Ozan Güven - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2026
© AA / Haris Badzic
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Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla yargılandığı davada “kasten yaralama” suçundan hapis cezasına çarptırılan Ozan Güven, geçenlerde bir mekanda protesto edilmişti. Güven olayların ardından röportaj verdi.
Deniz Bulutsuz'un açtığı dava kapsamında 45 gün hapse gireceği kesinleşen Ozan Güven, Kadıköy'de mekanda oturanların bazı kişilerin tepkisiyle karşılaştı. Kadıköy'de kendisi gibi oyuncu arkadaşı Mehmet Aslantuğ ile oturan Güven, mekanı terk etmeyince olay büyümüştü.
Ozan Güven ‘Biz Bize’ programında şunları kaydetti:
“Bana neden sustun diyorlar? Adalet var, hukuk var, gizlilik kararı var. Çıkıp ben de kamuoyu yaratmayı bilirdim. Ama adalete olan güvenimden sustum. Mahkemenin 5.5 sene süreceğini bilmiyordum. Bu 5.5 sene, konuşmanın da susmanın da çok zor olduğu bir 5.5 seneydi.”
“Türkiye’de şiddetin sorumlusu benmişim gibi göstermek biraz vicdansızlık. Dava dosyasına bakabilirsiniz. Benim alnım ak. Elbette ki pozitif ayrımcılığa kadın konusunda yüzde yüz katılıyorum. Ama hangi kadın? Kadınlarımızı çocuklarımızı korumak zorundayız ama münferit birkaç cani ruh hastası sapkın adamla aynı kefeye konmak, benim üzülmedik yerim kalmadı. 21 yaşında bir çocuğum var. Hayatım boyunca ne edepsizlik yaparak ne kimsenin gemisine binerek bir hayat kurdum. Ama bir sabah bir kalkıyorsunuz kumdan kaleler gibi herkes orayı tekmeliyor.”
© AA / Mustafa ÖztürkOzan Güven
Ozan Güven - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2026
Ozan Güven
© AA / Mustafa Öztürk

“Hürriyetini engellediğim, telefonunu alıp gasp ettiğim konusundan beraat ettim. Ayrılmak istediğimi söyledim. Aramızda bir arbede çıktı, abajur meselesi oldu, tuttum kaydı o bir yerini çizdi. Abajur silah sayıldı, silahla adam yaralamaktan hüküm giydim.”

“Hepimize adalet bir gün lazım olacak. Sizin erkek çocuğunuzun başına böyle bir hikâye gelebilir. 6 sene benden çok şey götürdü, beni kahretti. Ben artık asansöre bir kadınla binmiyorum, yalnız başıma biniyorum. Kadının beyanı esastır ama hangi kadının beyanı? Yani dünyadaki bütün kadınlar melek, bütün erkekler şeytan mı?”

“Ünlü olmasaydım bunları yaşayacağımı sanmıyorum. Kimseye bir öfkem, kinim, intikam duygum yok. Beni rahat bırakın. Her şiddet olayında resmimin oraya konmasından hicap duyuyorum, öyle bir resmin içinde olduğum için. Beni bilen bilir, bilmeyen de öğrensin. Hayatım boyunca uzun süreli ilişkilerim oldu. İstenmediğim bir yerde durmam, ya giderim ya da gitmesini söylerim. Meseleleri halletme yöntemim şiddet değil.”

Oyunu iptal oldu

Ozan Güven, ‘O.M.G’ oyununun gösterimlerinin iptal olduğunu açıkladı:
“Antalya, Ankara, İzmir oyunlarımız mücbir sebeplerden dolayı iptal edilmiştir. Seyircilerimizden çok özür diliyoruz. Sezonun son oyunu, 19 Haziran Cuma akşamı Babasahne’de gerçekleşecektir. Önümüzdeki sezonda yeniden buluşmak üzere.”
Ozan Güven - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2026
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