Ozan Güven: 'Ayrılmak istediğimi söyledim, aramızda bir arbede çıktı, abajur meselesi oldu'

“Türkiye’de şiddetin sorumlusu benmişim gibi göstermek biraz vicdansızlık. Dava dosyasına bakabilirsiniz. Benim alnım ak. Elbette ki pozitif ayrımcılığa kadın konusunda yüzde yüz katılıyorum. Ama hangi kadın? Kadınlarımızı çocuklarımızı korumak zorundayız ama münferit birkaç cani ruh hastası sapkın adamla aynı kefeye konmak, benim üzülmedik yerim kalmadı. 21 yaşında bir çocuğum var. Hayatım boyunca ne edepsizlik yaparak ne kimsenin gemisine binerek bir hayat kurdum. Ama bir sabah bir kalkıyorsunuz kumdan kaleler gibi herkes orayı tekmeliyor.”