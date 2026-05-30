Ozan Güven, Kadıköy'de protesto edildi: Mekanda 'Failler dışarı' sloganları yükseldi
Oyuncu Ozan Güven, Kadıköy'de bulunduğu bir mekanda kadınların protestosuyla karşılaştı. Deniz Bulutsuz'a yönelik "kasten yaralama" suçundan aldığı hapis... 30.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-30T15:21+0300
Oyuncu Ozan Güven, İstanbul Kadıköy'de gittiği bir eğlence mekanında protesto edildi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir videoda, mekanda bulunan bazı kadınlar, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a yönelik "kasten yaralama" suçundan hakkında verilen hapis cezasının kesinleşmesinin ardından Güven'e tepki gösterdi.Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, Güven'in mekanda bulunduğunu fark eden grup, "Failler dışarı" sloganları attı. Yaşanan gerginliğin ardından oyuncunun görevliler ve çevresindekiler eşliğinde mekandan ayrıldığı belirtildi.Olay anına ait görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, protesto kısa sürede gündem oldu.Dava süreci yeniden gündemdeProtestonun ardından, Ozan Güven ile Deniz Bulutsuz arasında 2020 yılında başlayan yargı süreci yeniden kamuoyunun gündemine taşındı.İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'a yönelik "kasten yaralama" suçundan hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, diğer bazı suçlamalardan beraat kararı verirken, Deniz Bulutsuz hakkında açılan "basit yaralama" davası da beraatle sonuçlanmıştı.Dosyayı inceleyen istinaf mahkemesinin yerel mahkeme kararını onamasıyla birlikte Güven hakkında verilen ceza kesinleşmişti. Kararın ardından Deniz Bulutsuz, cezanın uygulanmasını beklediğini ifade ederken, Ozan Güven ise suçlamaları reddetmiş ve kendisine yöneltilen iddiaları kabul etmediğini açıklamıştı.
