https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/fethiye-belediye-baskani-karacaya-silahli-saldiri-6-supheli-tutuklandi-1106051410.html
Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırı: 6 şüpheli tutuklandı
Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırı: 6 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
Fethiye Belediye Başkanı Karaca'nın evinin önünde uğradığı silahlı saldırıya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı. 27.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-27T02:23+0300
2026-05-27T02:23+0300
2026-05-27T02:24+0300
türki̇ye
muğla
silahlı saldırı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/03/1095091212_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_399c1362741400f8d10f6ecb88ae2030.jpg
Muğla'da, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya Akarca Mahallesi'ndeki evinin önünde yapılan silahlı saldırıya ilişkin tutuklu sayısı 6 oldu.Soruşturma kapsamında yakalanan ve dün sabah saatlerinde Fethiye Adliyesine sevk edilen 4 şüphelinin ardından 2 şüphelinin daha getirilmesiyle zanlı sayısı 6'ya yükseldi.Zanlılar, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.23 Mayıs'ta evinin çevresinde keşif yapan maskeli bir şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ayağından yaralanmış ve tedavi altına alınmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/duzcede-cinayet-suphesi-dere-yataginda-erkek-cesedi-bulundu-1106051143.html
türki̇ye
muğla
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/03/1095091212_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_65e8a0aca08bf5631988b406aa435443.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
muğla, silahlı saldırı
Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırı: 6 şüpheli tutuklandı
02:23 27.05.2026 (güncellendi: 02:24 27.05.2026)
Fethiye Belediye Başkanı Karaca'nın evinin önünde uğradığı silahlı saldırıya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı.
Muğla'da, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya Akarca Mahallesi'ndeki evinin önünde yapılan silahlı saldırıya ilişkin tutuklu sayısı 6 oldu.
Soruşturma kapsamında yakalanan ve dün sabah saatlerinde Fethiye Adliyesine sevk edilen 4 şüphelinin ardından 2 şüphelinin daha getirilmesiyle zanlı sayısı 6'ya yükseldi.
Zanlılar, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
23 Mayıs'ta evinin çevresinde keşif yapan maskeli bir şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ayağından yaralanmış ve tedavi altına alınmıştı.