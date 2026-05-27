https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/fethiye-belediye-baskani-karacaya-silahli-saldiri-6-supheli-tutuklandi-1106051410.html

Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırı: 6 şüpheli tutuklandı

Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya silahlı saldırı: 6 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Fethiye Belediye Başkanı Karaca'nın evinin önünde uğradığı silahlı saldırıya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı. 27.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-27T02:23+0300

2026-05-27T02:23+0300

2026-05-27T02:24+0300

türki̇ye

muğla

silahlı saldırı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/03/1095091212_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_399c1362741400f8d10f6ecb88ae2030.jpg

Muğla'da, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya Akarca Mahallesi'ndeki evinin önünde yapılan silahlı saldırıya ilişkin tutuklu sayısı 6 oldu.Soruşturma kapsamında yakalanan ve dün sabah saatlerinde Fethiye Adliyesine sevk edilen 4 şüphelinin ardından 2 şüphelinin daha getirilmesiyle zanlı sayısı 6'ya yükseldi.Zanlılar, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.23 Mayıs'ta evinin çevresinde keşif yapan maskeli bir şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, ayağından yaralanmış ve tedavi altına alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260527/duzcede-cinayet-suphesi-dere-yataginda-erkek-cesedi-bulundu-1106051143.html

türki̇ye

muğla

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

muğla, silahlı saldırı